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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
2:0
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1:0
29' Гол
Бамер Жан
37' Желтая карточка
Сене Кали
38' Желтая карточка
Nathanael Saintini
40' Желтая карточка
Бамер Жан
64' Желтая карточка
Лоосли Ноа
2:0
69' Гол в свои ворота
Лоосли Ноа
83' Желтая карточка
Кавар Димитри
84' Красная карточка
Сантуш Андре
85' Желтая карточка
Allan Arigoni
90'+5

Ход матча

29'
Бамер Жан
(Гргич Анто)
1:0
37'
 
Сене Кали
38'
Nathanael Saintini
 
40'
Бамер Жан
 
64'
 
Лоосли Ноа
67'
 
Francis Momoh
Рибейро Томас
69'
Лоосли Ноа
2:0
74'
Карлен Гаэтан
Стожилкович Филип
 
74'
Тосетти Маттео
Буа Кевин
 
75'
 
Демхасай Шкельчим
Сене Кали
75'
 
Dion Kacuri
Бонатини Леонардо
75'
 
Да Силва Нуну
Кавабэ Хаяо
79'
 
Сантуш Андре
Леняни Эрмир
83'
Кавар Димитри
 
84'
 
Сантуш Андре
85'
 
Allan Arigoni
90'
Кабаши Ариан
Итаитинга
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 16
  • 41 Владение мячом, % 59
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
5
Бамер
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
31
Dominik
Schmid2
28
Герц
Кристиан
3
Леняни
Эрмир
40
Кавабэ
Хаяо
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Сьон
4-1-2-3
Грасcхоппер
3-4-1-2

История личных встреч

Сьон
Грасcхоппер

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

47 матчей

40.4%
17%
42.6%
19 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

34%
36.2%
29.8%
16 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.26
Кавар Димитри 3 0.16
Оаро Гийом 3 0.16
Гргич Анто 2 (2) 0.11
Весли Давид 2 0.11
Ндойе Бирама 2 0.11
Буа Кевин 1 0.05
Итаитинга 1 0.05
Дзуффи Лука 1 0.05
Бамер Жан 1 0.05
Theo Berdayes 1 0.05
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.42
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.26
Кавабэ Хаяо 4 0.21
Марграйттер Георг 3 0.16
Кампана Леонардо 3 (2) 0.16
Герц Кристиан 2 0.11
Болла Бендегуз 2 0.11
Djibril Diani 2 0.11
Пушич Петар 1 0.05
Allan Arigoni 1 0.05
Гомес Тоте 1 0.05
Леняни Эрмир 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 1
Ди Сере 4 0
Весли Давид 4 0
Кавар Димитри 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Nathanael Saintini 3 0
Итаитинга 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Бамер Жан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Марграйттер Георг 5 0
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Герц Кристиан 4 0
Djibril Diani 4 0
Гомес Тоте 4 0
Сене Кали 4 0
Пушич Петар 3 0
Allan Arigoni 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
2
11%
76-90

Пропущено

26
12
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
12%
2
17%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
4
15%
4
33%
76-90

Забито

22
35
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
2
9%
3
9%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
4
18%
7
20%
31-45
1
5%
9
26%
46-60
5
23%
4
11%
61-75
7
32%
6
17%
76-90

Пропущено

39
25
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
3
8%
6
24%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
7
18%
4
16%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
8
21%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3
Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Базель 19 9 9 1 41 - 19 36
3. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Сьон 19 7 3 9 26 - 35 24
7. Грасcхоппер 19 5 8 6 32 - 28 23
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 19 2 6 11 19 - 42 12
10. Люцерн 19 1 8 10 20 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Nathanael Saintini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сене Кали получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бамер Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 2:0 Грасcхоппер онлайн


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