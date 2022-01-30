  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2021-2022

Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
1:0
Перерыв
Олимпиакос Никосия
0'
11' Желтая карточка
Вакасо Альхассан
22' Желтая карточка
Gustavo XXI
1:0
43' Гол
Нойок Александр

Ход матча

11'
 
Вакасо Альхассан
22'
 
Gustavo XXI
43'
Нойок Александр
1:0
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.42
7.37
7.60
Все Коэффициенты
Аполлон
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Аполлон
Олимпиакос Никосия

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
5:1
К
3:2
К
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 6 (2) 0.33
Дабо Багали 5 0.28
Янга Рангело 3 0.17
Жради Бассель 3 (1) 0.17
Илиев Илиан 1 0.06
Нойок Александр 1 0.06
Албанис Христос 1 0.06
Психас Петрос 1 0.06
Wellington XVI 1 0.06
Штор Лука 1 0.06
Шполярич Данило 1 0.06
Хаммас Амин 1 (1) 0.06
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filippos Eftychidis 2 0.11
Салли Эдгар 2 (1) 0.11
Gustavo XXI 2 (1) 0.11
Sambinha 1 0.06
Vasilios Mantzis 1 0.06
Marios Pechlivanis 1 0.06
Вильсон Петер 1 0.06
Stefanos Charalambous 1 0.06

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Роберж Валентин 2 1
Жради Бассель 3 0
Хаммас Амин 3 0
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Коль Исраэль 2 0
Wellington XVI 2 0
Шполярич Данило 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Янга Рангело 1 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sambinha 6 1
Салли Эдгар 6 0
Дьянь Моду 5 0
Конфес Алуа 3 0
Gustavo XXI 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Вакасо Альхассан 2 0
Kingsley Sarfo 2 0
Нани II 2 0
Stefanos Charalambous 2 0
Christian Manrique 2 0
Боведа Энеко 1 0
Малл Джоэл 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Мучтарис Стефанос 1 0
Marios Pechlivanis 1 0
Вильсон Петер 1 0
Michalis Christodoulou 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
2
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
50%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
25%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

25
11
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
5
20%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
5
20%
1
9%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
8
32%
5
45%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
19%
1
6%
1-15
5
31%
3
17%
16-30
1
6%
7
39%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 18 12 2 4 27 - 15 38
2. Арис Лимассол 17 10 4 3 20 - 12 34
3. АЕК Ларнака 18 9 7 2 28 - 15 34
4. Пафос 18 7 7 4 23 - 16 28
5. Омония 19 8 4 7 21 - 19 28
6. Анортосис 17 8 3 6 25 - 21 27
7. АПОЭЛ 17 7 6 4 24 - 18 27
8. АЕЛ Лимаcсол 16 5 3 8 17 - 17 18
9. Докса Катокопия 18 4 6 8 14 - 23 18
10. Олимпиакос Никосия 0:1 18 4 5 9 11 - 19 17
11. ПАЕЕК 17 3 4 10 14 - 28 13
12. Этникос Ахна 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 9 7 0 2 18 - 10 21
2. Омония 9 6 2 1 12 - 5 20
3. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 7 18
4. АЕК Ларнака 9 5 3 1 12 - 7 18
5. Арис Лимассол 9 5 2 2 9 - 6 17
6. Анортосис 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Пафос 9 4 4 1 14 - 5 16
8. АЕЛ Лимаcсол 8 4 0 4 10 - 6 12
9. Олимпиакос Никосия 0:1 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Докса Катокопия 8 2 4 2 8 - 9 10
11. ПАЕЕК 9 1 3 5 5 - 13 6
12. Этникос Ахна 10 1 2 7 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 8 5 2 1 11 - 6 17
2. Аполлон 1:0 9 5 2 2 9 - 5 17
3. АЕК Ларнака 9 4 4 1 16 - 8 16
4. Пафос 9 3 3 3 9 - 11 12
5. Анортосис 8 3 1 4 11 - 11 10
6. АПОЭЛ 8 2 3 3 9 - 11 9
7. Омония 10 2 2 6 9 - 14 8
8. Докса Катокопия 10 2 2 6 6 - 14 8
9. ПАЕЕК 8 2 1 5 9 - 15 7
10. АЕЛ Лимаcсол 8 1 3 4 7 - 11 6
11. Олимпиакос Никосия 0:1 10 1 3 6 2 - 9 6
12. Этникос Ахна 9 1 1 7 7 - 15 4
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Нойок Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Gustavo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Вакасо Альхассан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.42
7.37
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аполлон
Олимпиакос Никосия

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 