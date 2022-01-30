Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:0
Перерыв
11' Желтая карточкаВакасо Альхассан
22' Желтая карточкаGustavo XXI
1:0
43' ГолНойок Александр
Ход матча
11'
22'
43'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
-
25 Чупич СтефанВратарь
-
29 Дьянь МодуЗащитник
-
3 SambinhaЗащитник
- Полузащитник
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Gustavo XXI
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Adam Kovac
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Алькарас Лукас
История личных встреч
Аполлон
Олимпиакос Никосия
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|6 (2)
|0.33
|Дабо Багали
|5
|0.28
|Янга Рангело
|3
|0.17
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.17
|Илиев Илиан
|1
|0.06
|Нойок Александр
|1
|0.06
|Албанис Христос
|1
|0.06
|Психас Петрос
|1
|0.06
|Wellington XVI
|1
|0.06
|Штор Лука
|1
|0.06
|Шполярич Данило
|1
|0.06
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.06
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filippos Eftychidis
|2
|0.11
|Салли Эдгар
|2 (1)
|0.11
|Gustavo XXI
|2 (1)
|0.11
|Sambinha
|1
|0.06
|Vasilios Mantzis
|1
|0.06
|Marios Pechlivanis
|1
|0.06
|Вильсон Петер
|1
|0.06
|Stefanos Charalambous
|1
|0.06
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панайоту Антреас
|3
|1
|Кателарис Фанос
|4
|0
|Роберж Валентин
|2
|1
|Жради Бассель
|3
|0
|Хаммас Амин
|3
|0
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Wellington XVI
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sambinha
|6
|1
|Салли Эдгар
|6
|0
|Дьянь Моду
|5
|0
|Конфес Алуа
|3
|0
|Gustavo XXI
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Вакасо Альхассан
|2
|0
|Kingsley Sarfo
|2
|0
|Нани II
|2
|0
|Stefanos Charalambous
|2
|0
|Christian Manrique
|2
|0
|Боведа Энеко
|1
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Мучтарис Стефанос
|1
|0
|Marios Pechlivanis
|1
|0
|Вильсон Петер
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
2
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
50%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
25%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
25
11
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
5
20%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
5
20%
1
9%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
8
32%
5
45%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
19%
1
6%
1-15
5
31%
3
17%
16-30
1
6%
7
39%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|18
|12
|2
|4
|27 - 15
|38
|2.
|Арис Лимассол
|17
|10
|4
|3
|20 - 12
|34
|3.
|АЕК Ларнака
|18
|9
|7
|2
|28 - 15
|34
|4.
|Пафос
|18
|7
|7
|4
|23 - 16
|28
|5.
|Омония
|19
|8
|4
|7
|21 - 19
|28
|6.
|Анортосис
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|7.
|АПОЭЛ
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|16
|5
|3
|8
|17 - 17
|18
|9.
|Докса Катокопия
|18
|4
|6
|8
|14 - 23
|18
|10.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|18
|4
|5
|9
|11 - 19
|17
|11.
|ПАЕЕК
|17
|3
|4
|10
|14 - 28
|13
|12.
|Этникос Ахна
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|9
|7
|0
|2
|18 - 10
|21
|2.
|Омония
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|3.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|3
|1
|12 - 7
|18
|5.
|Арис Лимассол
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|6.
|Анортосис
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Пафос
|9
|4
|4
|1
|14 - 5
|16
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|4
|0
|4
|10 - 6
|12
|9.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Докса Катокопия
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|11.
|ПАЕЕК
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Этникос Ахна
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|2.
|Аполлон
|1:0
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|4.
|Пафос
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|5.
|Анортосис
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|6.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|7.
|Омония
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|8.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|9.
|ПАЕЕК
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4