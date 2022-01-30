Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Морис Дюфран
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Стандард
Мехелен
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.21
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.08
|Доннум Арон
|2
|0.08
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.08
|Тапсоба Абдул
|2
|0.08
|Лайфис Константинос
|2
|0.08
|Эмон Рено
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|2
|0.08
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.04
|Фаи Коллинс
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Бастьен Самюэль
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Кафаро Матьё
|1
|0.04
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.04
|Раскин Николас
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|11
|0.48
|Мрабти Керим
|8 (2)
|0.35
|Кейперс Уго
|6
|0.26
|Дрёйф Ферди
|3
|0.13
|Уолш Сэнди
|2
|0.09
|Схоофс Роб
|1
|0.04
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.04
|Швед Марьян
|1
|0.04
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.04
|Кайя Онур
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Амалла Селим
|4
|0
|Нкунку Нильс
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Эмон Рено
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|6
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Куке Гетан
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
6
32%
6
27%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
8
36%
76-90
Забито
17
23
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
6%
6
26%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
2
12%
5
22%
61-75
7
41%
2
9%
76-90
Пропущено
18
16
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
2
13%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Забито
27
37
7 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
2
7%
7
19%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
4
15%
8
22%
31-45
7
26%
6
16%
46-60
3
11%
6
16%
61-75
10
37%
5
14%
76-90
Пропущено
37
38
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
6
16%
3
8%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
7
19%
11
29%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
5
14%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|24
|14
|5
|5
|44 - 26
|47
|3.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|4.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|8.
|Мехелен
|0:0
|23
|10
|4
|9
|37 - 38
|34
|9.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Стандард
|0:0
|24
|7
|8
|9
|27 - 37
|29
|12.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|0:0
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|0:0
|12
|2
|5
|5
|11 - 18
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Антверпен
|12
|7
|2
|3
|19 - 13
|23
|4.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|5.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Мехелен
|0:0
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3