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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
1:2
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
44' Гол
Кафаро Матьё
1:1
49' Гол
Мрабти Керим
61' Желтая карточка
Куке Гетан
69' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
71' Желтая карточка
Воутерс Дрис
77' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
84' Желтая карточка
Пейре Тибо
1:2
90' Гол
Сторм Никола
90'+5
16
Бодар
Арно
2
Девале
Жиль
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
31
Калут
Александро
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
24
Кафаро
Матьё
18
Болевич
Александар
7
Драгус
Денис
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
16
Схоофс
Роб
4
Воутерс
Дрис
35
Швед
Марьян
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
14
Кейперс
Уго
Стандард
4-4-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Мехелен

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
3:1
ТМК
2:2
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ТМС
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.21
Клаусс Жоао 2 (1) 0.08
Доннум Арон 2 0.08
Амалла Селим 2 (1) 0.08
Тапсоба Абдул 2 0.08
Лайфис Константинос 2 0.08
Эмон Рено 2 0.08
Кафаро Матьё 2 0.08
Мулека Джексон 2 0.08
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.04
Фаи Коллинс 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Бастьен Самюэль 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.04
Раскин Николас 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 12 0.52
Мрабти Керим 9 (2) 0.39
Кейперс Уго 6 0.26
Дрёйф Ферди 3 0.13
Уолш Сэнди 2 0.09
Хайреманс Джеффри 1 0.04
Схоофс Роб 1 0.04
Швед Марьян 1 0.04
Vinicius de Souza Costa 1 0.04
Кайя Онур 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Раскин Николас 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Бастьен Самюэль 4 0
Амалла Селим 4 0
Нкунку Нильс 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Эмон Рено 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бокади Мервей 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Калут Александро 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Схоофс Роб 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Ван Дамме Йоахим 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Куке Гетан 1 1
Сторм Никола 2 0
Швед Марьян 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Пейре Тибо 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
10%
1
4%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
7
33%
6
26%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
24%
8
35%
76-90

Забито

17
23
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
6%
6
26%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
2
12%
5
22%
61-75
7
41%
2
9%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
2
13%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Забито

28
39
8 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
2
7%
7
18%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
5
18%
8
21%
31-45
7
25%
7
18%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
10
36%
6
15%
76-90

Пропущено

39
39
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
6
15%
3
8%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
8
21%
11
28%
46-60
6
15%
4
10%
61-75
6
15%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 24 14 5 5 44 - 26 47
3. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
4. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
9. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 24 7 7 10 28 - 39 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Антверпен 12 7 2 3 19 - 13 23
4. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
5. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
16. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кафаро Матьё бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стандард 1:2 Мехелен онлайн


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