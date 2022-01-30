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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Олимпиакос
0'
30' Желтая карточка
Камара Мохамед
33' Желтая карточка
Живкович Андрия
35' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
37'

Ход матча

30'
 
Камара Мохамед
33'
Живкович Андрия
 
35'
 
Папастатопулос Сократис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Олимпиакос
2.57
3.02
3.75
Все Коэффициенты
31
Пасхалакис
Александрос
21
Бисесвар
Диего
15
Креспо
Хосе
4
Ингасон
Сверрир
19
Лиратцис
Элефтериос
27
Куртич
Ясмин
51
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
20
Виейринья
47
Акпом
Чуба
1
Вацлик
Томаш
40
Манолас
Костас
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
14
Андруцос
Танасис
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
19
Масурас
Гиоргос
29
Соарес
Франсиско
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
3-4-2-1

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
68.2%
8 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

46 матчей

34.8%
19.6%
45.6%
16 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.4%
54.3%
28.3%
8 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.3%
41.3%
30.4%
13 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 13 (8) 0.68
Акпом Чуба 5 0.26
Свидерски Кароль 4 0.21
Дуглас Гомес 3 (1) 0.16
Живкович Андрия 2 0.11
Мург Томас 2 0.11
Бисесвар Диего 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Митрицэ Александру 1 0.05
Шваб Штефан 1 (1) 0.05
Виейринья 1 (1) 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Лео Родригес 1 0.05
Лиратцис Элефтериос 1 0.05
Михаилидис Яннис 1 0.05
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.47
Соарес Франсиско 5 0.26
Камара Агибу 4 0.21
Масурас Гиоргос 4 0.21
Сиссе Пап Абу 4 0.21
Лопеш Рони 1 0.05
Вальбуэна Матьё 1 0.05
Бухалакис Андреас 1 0.05
Врусаи Мариус 1 0.05
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 4 0
Живкович Андрия 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Эсити Андерсон 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Креспо Хосе 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 3 0
М'Вила Янн 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Ба Уссейну 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Рябчук Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
6
32%
1
6%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
36%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
100%
76-90

Забито

39
30
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
3
8%
6
20%
1-15
7
18%
6
20%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
8
21%
4
13%
61-75
11
28%
5
17%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
4
19%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
3
14%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0
ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 19 14 5 0 30 - 9 47
2. ПАОК 0:0 19 12 2 5 40 - 20 38
3. АЕК 19 11 3 5 33 - 20 36
4. Арис Салоники 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
6. ПАС Янина 20 8 6 6 24 - 20 30
7. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Волос 19 7 3 9 30 - 36 24
10. Панетоликос 19 6 3 10 22 - 34 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 18 1 6 11 7 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 0:0 10 6 2 2 20 - 10 20
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 10 7 3 0 17 - 6 24
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 0:0 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Олимпиакос
2.57
3.02
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Олимпиакос онлайн


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