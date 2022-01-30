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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
1:1
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
30' Желтая карточка
Камара Мохамед
33' Желтая карточка
Живкович Андрия
35' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
1:0
42' Гол в свои ворота
Ба Уссейну
1:1
44' Гол
Соарес Франсиско
45' Желтая карточка
Ба Уссейну
45' Желтая карточка
Куртич Ясмин
66' Желтая карточка
Рябчук Олег
84' Желтая карточка
Камара Агибу
90' Желтая карточка
Креспо Хосе
90'+5
31
Пасхалакис
Александрос
21
Бисесвар
Диего
15
Креспо
Хосе
4
Ингасон
Сверрир
19
Лиратцис
Элефтериос
27
Куртич
Ясмин
51
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
20
Виейринья
47
Акпом
Чуба
1
Вацлик
Томаш
40
Манолас
Костас
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
14
Андруцос
Танасис
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
19
Масурас
Гиоргос
29
Соарес
Франсиско
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
3-4-2-1

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
68.2%
8 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

46 матчей

34.8%
19.6%
45.6%
16 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.4%
54.3%
28.3%
8 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.3%
41.3%
30.4%
13 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 13 (8) 0.68
Акпом Чуба 5 0.26
Свидерски Кароль 4 0.21
Дуглас Гомес 3 (1) 0.16
Живкович Андрия 2 0.11
Мург Томас 2 0.11
Бисесвар Диего 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Митрицэ Александру 1 0.05
Шваб Штефан 1 (1) 0.05
Виейринья 1 (1) 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Лео Родригес 1 0.05
Лиратцис Элефтериос 1 0.05
Михаилидис Яннис 1 0.05
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.47
Соарес Франсиско 6 0.32
Камара Агибу 4 0.21
Масурас Гиоргос 4 0.21
Сиссе Пап Абу 4 0.21
Лопеш Рони 1 0.05
Вальбуэна Матьё 1 0.05
Бухалакис Андреас 1 0.05
Врусаи Мариус 1 0.05
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 5 0
Шваб Штефан 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Куртич Ясмин 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Креспо Хосе 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Камара Агибу 3 0
М'Вила Янн 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Рябчук Олег 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
5%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
1
5%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
100%
76-90

Забито

39
32
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
3
8%
6
19%
1-15
7
18%
6
19%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
8
21%
4
13%
61-75
11
28%
5
16%
76-90

Пропущено

23
9
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
4
17%
1
11%
1-15
3
13%
2
22%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
3
13%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0
ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 19 14 5 0 31 - 10 47
2. ПАОК 19 12 2 5 41 - 21 38
3. АЕК 19 11 3 5 33 - 20 36
4. Арис Салоники 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
6. ПАС Янина 20 8 6 6 24 - 20 30
7. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Волос 19 7 3 9 30 - 36 24
10. Панетоликос 19 6 3 10 22 - 34 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 18 1 6 11 7 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 7 3 0 18 - 7 24
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
Где смотреть матч ПАОК 1:1 Олимпиакос онлайн


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