Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Тумба
30' Желтая карточкаКамара Мохамед
33' Желтая карточкаЖивкович Андрия
35' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
1:0
42' Гол в свои воротаБа Уссейну
1:1
44' ГолСоарес Франсиско
45' Желтая карточкаБа Уссейну
45' Желтая карточкаКуртич Ясмин
66' Желтая карточкаРябчук Олег
84' Желтая карточкаКамара Агибу
90' Желтая карточкаКреспо Хосе
Ход матча
30'
33'
42'
1:0
44'
45'
45'
66'
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 16
-
53 Владение мячом, % 47
15
Креспо
Хосе
27
Куртич
Ясмин
20
Виейринья
47
Акпом
Чуба
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Рябчук ОлегПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
68.2%
8 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед
46 матчей
34.8%
19.6%
45.6%
16 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.4%
54.3%
28.3%
8 побед 25 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.3%
41.3%
30.4%
13 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|13 (8)
|0.68
|Акпом Чуба
|5
|0.26
|Свидерски Кароль
|4
|0.21
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.16
|Живкович Андрия
|2
|0.11
|Мург Томас
|2
|0.11
|Бисесвар Диего
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Митрицэ Александру
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.05
|Виейринья
|1 (1)
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Састре Хуан
|1
|0.05
|Лео Родригес
|1
|0.05
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.05
|Михаилидис Яннис
|1
|0.05
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.47
|Соарес Франсиско
|6
|0.32
|Камара Агибу
|4
|0.21
|Масурас Гиоргос
|4
|0.21
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.21
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.05
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Врусаи Мариус
|1
|0.05
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Креспо Хосе
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
5%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
1
5%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
4
31%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
100%
76-90
Забито
39
32
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
3
8%
6
19%
1-15
7
18%
6
19%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
8
21%
4
13%
61-75
11
28%
5
16%
76-90
Пропущено
23
9
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
4
17%
1
11%
1-15
3
13%
2
22%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
3
13%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0
ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|19
|14
|5
|0
|31 - 10
|47
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|41 - 21
|38
|3.
|АЕК
|19
|11
|3
|5
|33 - 20
|36
|4.
|Арис Салоники
|19
|9
|5
|5
|19 - 15
|32
|5.
|Панатинаикос
|19
|9
|3
|7
|28 - 15
|30
|6.
|ПАС Янина
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|7.
|Астерас
|19
|8
|5
|6
|19 - 15
|29
|8.
|ОФИ
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|9.
|Волос
|19
|7
|3
|9
|30 - 36
|24
|10.
|Панетоликос
|19
|6
|3
|10
|22 - 34
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|19
|4
|5
|10
|16 - 25
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Астерас
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1