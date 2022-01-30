Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Гульденспоренстадион
0:1
54' ГолДост Бас
65' Желтая карточкаМарлос Морено
70' Желтая карточкаМбайо Дилан
72' Желтая карточкаСоболь Эдуард
Ход матча
54'
0:1
65'
68'
70'
72'
31
Илич
Марко
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Кортрейк
Брюгге
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|9 (4)
|0.38
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.21
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.13
|Вандандриш Кевин
|2
|0.08
|Шевалье Тедди
|2
|0.08
|Мбайо Дилан
|2
|0.08
|Ружо Лукас
|1
|0.04
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|Алиуи Рашид
|1
|0.04
|Billel Messaoudi
|1
|0.04
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|Марлос Морено
|1
|0.04
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|11 (2)
|0.44
|Де Кетеларе Шарль
|10
|0.4
|Ланг Ноа
|6
|0.24
|Ванакен Ханс
|6
|0.24
|Вормер Руд
|5
|0.2
|Ритс Матс
|2
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.04
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|Мата Клинтон
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Персин Тибо
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|6
|1
|Ружо Лукас
|7
|0
|Д'Эне Кристоф
|6
|0
|Сейнсбери Трент
|6
|0
|Вандандриш Кевин
|6
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Марлос Морено
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Мбайо Дилан
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Сиссоко Самбу II
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|0
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Мата Клинтон
|5
|0
|Баланта Эдер
|4
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
3
30%
5
29%
29%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Забито
18
24
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
3
17%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
31
46
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 18
3 Не забивали 2
4
13%
6
13%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
8
26%
7
15%
46-60
5
16%
9
20%
61-75
7
23%
9
20%
76-90
Пропущено
24
29
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 16
3
13%
3
10%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
3
13%
7
24%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
5
21%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0
Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Брюгге
|1:0
|25
|13
|9
|3
|46 - 30
|48
|3.
|Антверпен
|24
|14
|5
|5
|44 - 26
|47
|4.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|9.
|Кортрейк
|0:1
|24
|8
|10
|6
|30 - 27
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|24
|7
|7
|10
|28 - 39
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Брюгге
|1:0
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|0:1
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Брюгге
|1:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|3.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|12
|7
|2
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|0:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|16.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3