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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
54' Гол
Дост Бас
65' Желтая карточка
Марлос Морено
70' Желтая карточка
Мбайо Дилан
72' Желтая карточка
Соболь Эдуард
75'
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
4
Ватанабэ
Цуёси
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
14
Сиссоко
Самбу
II
8
Палаверса
Анте
7
Мбайо
Дилан
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
9
Billel
Messaoudi
22
Миньоле
Симон
44
Мехеле
Брэндон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
26
Ритс
Матс
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
2
Соболь
Эдуард
29
Дост
Бас
90
Де
Кетеларе
Шарль
Кортрейк
4-2-3-1
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Брюгге

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 9 (4) 0.38
Гейе Папе Хабиб 5 0.21
Д'Эне Кристоф 3 0.13
Вандандриш Кевин 2 0.08
Шевалье Тедди 2 0.08
Мбайо Дилан 2 0.08
Ружо Лукас 1 0.04
Палаверса Анте 1 0.04
Алиуи Рашид 1 0.04
Billel Messaoudi 1 0.04
Сейнсбери Трент 1 0.04
Оканси Эрик 1 0.04
Марлос Морено 1 0.04
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Abdelkahar Kadri 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 11 (2) 0.44
Де Кетеларе Шарль 10 0.4
Ланг Ноа 6 0.24
Ванакен Ханс 6 0.24
Вормер Руд 5 0.2
Ритс Матс 2 0.08
Соболь Эдуард 1 0.04
Баланта Эдер 1 0.04
Мата Клинтон 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Персин Тибо 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 6 1
Ружо Лукас 7 0
Д'Эне Кристоф 6 0
Сейнсбери Трент 6 0
Вандандриш Кевин 6 0
Mathias Fixelles 4 1
Селемани Фаиз 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Мбайо Дилан 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Сиссоко Самбу II 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 0
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Мата Клинтон 5 0
Баланта Эдер 4 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Ритс Матс 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
3
30%
5
29%
29%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Забито

18
24
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
3
17%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

31
46
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 18
3 Не забивали 2
4
13%
6
13%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
8
26%
7
15%
46-60
5
16%
9
20%
61-75
7
23%
9
20%
76-90

Пропущено

24
29
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 16
3
13%
3
10%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
3
13%
7
24%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
5
21%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0
Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Брюгге 1:0 25 13 9 3 46 - 30 48
3. Антверпен 24 14 5 5 44 - 26 47
4. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
9. Кортрейк 0:1 24 8 10 6 30 - 27 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 24 7 7 10 28 - 39 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Брюгге 1:0 12 6 6 0 24 - 12 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 0:1 11 4 4 3 13 - 12 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Брюгге 1:0 13 7 3 3 22 - 18 24
3. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
4. Антверпен 12 7 2 3 19 - 13 23
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 0:1 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
16. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Брюгге
5.30
6.89
1.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:1 Брюгге онлайн


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