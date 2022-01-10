  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
3:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Витория Гимарайнш
0'
1:0
23' Гол
Франсиско Мартинес
24' Желтая карточка
Андре Андре
32' Желтая карточка
Силва Тьягу
32' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
2:0
53' Гол
Франсиско Мартинес
63' Желтая карточка
Эдвардс Маркус
71' Желтая карточка
Боревкович Тони
3:0
75' Гол
Лоте Антуан
3:1
79' Гол
Nelson Da Luz
86' Желтая карточка
Фрелих Жига
3:2
87' Пенальти
Эдвардс Маркус
90' Вторая желтая карточка
Эдвардс Маркус
90'+4
1
Фрелих
Жига
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
14
Варела
Бруну
23
Joao
Ferreira2
4
Боревкович
Тони
44
Фернандеш
Жорже
5
Луиш
Рафаэл
76
Хэндель
Томаш
70
Алмейда
Андре
IV
11
Андре
Андре
88
Силва
Тьягу
7
Куарежма
Рикарду
8
Ламейраш
Рубен
Жил Висенте
4-3-3
Витория Гимарайнш
4-1-3-2

История личных встреч

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМС
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 11 0.65
Лино Сэмуел 5 0.29
Лоте Антуан 2 0.12
Фудзимото Канья 2 0.12
Мурило Коста 2 0.12
Абурджания Георгий 1 0.06
Ханне Бубакар 1 0.06
Кунья Лукас 1 0.06
Буэно Матеус 1 0.06
Педринью V 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эступиньян Оскар 6 (1) 0.35
Эдвардс Маркус 6 (2) 0.35
Дуарте Бруно 3 (1) 0.18
Силва Тьягу 2 (1) 0.12
Куарежма Рикарду 1 0.06
Рошинья Кошта 1 0.06
Ламейраш Рубен 1 0.06
Андре Андре 1 (1) 0.06
Сако Фалае 1 (1) 0.06
Луиш Рафаэл 0 0
Жанвье Николя 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 7 0
Кунья Лукас 6 0
Фильо Жозе Карлос 5 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 2 1
Франсиско Мартинес 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Ауашерия Билель 3 0
Талоша Жоау 3 0
Буэно Матеус 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Лоте Антуан 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Крицюк Станислав 1 0
Фрелих Жига 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боревкович Тони 7 1
Мумин Абдул 5 1
Семеду Алфа 2 2
Андре Андре 5 0
Рошинья Кошта 5 0
Силва Тьягу 4 0
Эступиньян Оскар 4 0
Хэндель Томаш 3 0
Варела Бруну 2 0
Жанвье Николя 2 0
Сако Фалае 2 0
Луиш Рафаэл 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Куарежма Рикарду 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Эдвардс Маркус 1 0
Трмал Матоуш 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Joao Ferreira2 1 0
Амаро Андре 1 0
Набиан Эркулану 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

13
15
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
6
46%
9
60%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Забито

24
22
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
8
33%
10
45%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
2
12%
5
29%
29%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0
Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:2
Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Оливейра Ошпитал - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Спортинг Ковилья - Витория Гимарайнш 0:2 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 15 2 0 44 - 11 47
2. Спортинг Л Заявка 17 14 2 1 32 - 10 44
3. Бенфика Заявка 17 13 1 3 49 - 15 40
4. Брага Заявка 17 9 5 3 32 - 18 32
5. Жил Висенте 3:2 Заявка 17 7 5 5 26 - 20 26
6. Эшторил Заявка 17 6 7 4 23 - 19 25
7. Портимоненсе Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
8. Витория Гимарайнш 2:3 Заявка 17 6 5 6 24 - 20 23
9. Маритиму Заявка 17 5 5 7 22 - 27 20
10. Боавишта Заявка 17 3 8 6 19 - 27 17
11. Пасуш де Феррейра Заявка 17 4 5 8 13 - 22 17
12. Санта-Клара Заявка 17 4 4 9 17 - 34 16
13. Визела Заявка 17 3 7 7 16 - 28 16
14. Тондела Заявка 17 5 1 11 22 - 34 16
15. Морейренсе Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
16. Арока Заявка 17 3 5 9 17 - 33 14
17. Фамаликан Заявка 16 2 6 8 21 - 32 12
18. Белененсеш Заявка 16 2 5 9 9 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Порту Заявка 8 8 0 0 22 - 4 24
3. Бенфика Заявка 8 6 0 2 23 - 8 18
4. Брага Заявка 9 5 3 1 18 - 8 18
5. Боавишта Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
6. Санта-Клара Заявка 9 4 2 3 10 - 16 14
7. Витория Гимарайнш 2:3 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
8. Тондела Заявка 9 4 0 5 14 - 17 12
9. Маритиму Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Жил Висенте 3:2 Заявка 9 3 2 4 14 - 13 11
11. Визела Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
12. Арока Заявка 8 3 1 4 10 - 18 10
13. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14. Морейренсе Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
15. Эшторил Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
16. Портимоненсе Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Белененсеш Заявка 8 2 2 4 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Бенфика Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3. Спортинг Л Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Эшторил Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Портимоненсе Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Жил Висенте 3:2 Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Брага Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Витория Гимарайнш 2:3 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
9. Фамаликан Заявка 9 2 3 4 16 - 19 9
10. Маритиму Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
11. Пасуш де Феррейра Заявка 8 2 2 4 5 - 11 8
12. Морейренсе Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
13. Визела Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
14. Арока Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
15. Тондела Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
16. Белененсеш Заявка 8 0 3 5 2 - 11 3
17. Боавишта Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
18. Санта-Клара Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Франсиско Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Андре Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Франсиско Мартинес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 127
Жил Висенте 36.2% (46)
X 49.6% (63)
Витория Гимарайнш 14.2% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Витория Гимарайнш
2.39
3.56
3.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жил Висенте 3:2 Витория Гимарайнш онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 3:2 Витория Гимарайнш

Исход игры
Жил Висенте
36.2% (46)
Ничья
49.6% (63)
Витория Гимарайнш
14.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.54% (41)
Меньше
67.46% (85)
Обе команды забьют
Да
77.78% (98)
Нет
22.22% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (58)
2:1 Жил Висенте
17.3% (22)
1:0 Жил Висенте
15% (19)
1:2 Витория Гимарайнш
11% (14)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Витория Гимарайнш
3.1% (4)
2:0 Жил Висенте
2.4% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 