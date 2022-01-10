Португалия: Примейра-лига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
1:0
23' ГолФрансиско Мартинес
24' Желтая карточкаАндре Андре
32' Желтая карточкаСилва Тьягу
32' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
2:0
53' ГолФрансиско Мартинес
63' Желтая карточкаЭдвардс Маркус
71' Желтая карточкаБоревкович Тони
3:0
75' ГолЛоте Антуан
3:1
79' ГолNelson Da Luz
86' Желтая карточкаФрелих Жига
3:2
87' ПенальтиЭдвардс Маркус
90' Вторая желтая карточкаЭдвардс Маркус
Ход матча
23'
24'
32'
53'
63'
71'
75'
3:0
79'
3:1
86'
87'
3:2
90'
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
77
Мурило
Коста
29
Лино
Сэмуел
14
Варела
Бруну
11
Андре
Андре
88
Силва
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Андре АндреПолузащитник
-
88 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Трмал МатоушВратарь
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
-
91 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
71 Luis Esteves
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|11
|0.65
|Лино Сэмуел
|5
|0.29
|Лоте Антуан
|2
|0.12
|Фудзимото Канья
|2
|0.12
|Мурило Коста
|2
|0.12
|Абурджания Георгий
|1
|0.06
|Ханне Бубакар
|1
|0.06
|Кунья Лукас
|1
|0.06
|Буэно Матеус
|1
|0.06
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардс Маркус
|7 (3)
|0.41
|Эступиньян Оскар
|6 (1)
|0.35
|Дуарте Бруно
|3 (1)
|0.18
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.12
|Куарежма Рикарду
|1
|0.06
|Рошинья Кошта
|1
|0.06
|Ламейраш Рубен
|1
|0.06
|Nelson Da Luz
|1
|0.06
|Андре Андре
|1 (1)
|0.06
|Сако Фалае
|1 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|7
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|2
|1
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боревкович Тони
|7
|1
|Мумин Абдул
|5
|1
|Семеду Алфа
|2
|2
|Андре Андре
|5
|0
|Рошинья Кошта
|5
|0
|Силва Тьягу
|4
|0
|Эступиньян Оскар
|4
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|1
|Варела Бруну
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Куарежма Рикарду
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Трмал Матоуш
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Joao Ferreira2
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
|Набиан Эркулану
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
14%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
6
46%
1
9%
76-90
Забито
13
15
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
6
46%
9
60%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Забито
27
24
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
7%
1
4%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
6
22%
1
4%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
8
30%
30%
12
50%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
7
37%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0
Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:2
Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Оливейра Ошпитал - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Спортинг Ковилья - Витория Гимарайнш 0:2 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|44 - 11
|47
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 10
|44
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|49 - 15
|40
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 18
|32
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|6.
|Эшторил
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 19
|25
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 20
|23
|9.
|Маритиму
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 27
|20
|10.
|Боавишта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 27
|17
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 34
|16
|13.
|Визела
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 28
|16
|14.
|Тондела
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|22 - 34
|16
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|16.
|Арока
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|21 - 32
|12
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 4
|24
|3.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 8
|18
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 8
|18
|5.
|Боавишта
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 16
|14
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|8.
|Тондела
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|9.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|11.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|12.
|Арока
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 18
|10
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|15.
|Эшторил
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Бенфика
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 19
|9
|10.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|13.
|Визела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|14.
|Арока
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|15.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
Прогнозы на матч Жил Висенте 3:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Жил Висенте
36.2% (46)
Ничья
49.6% (63)
Витория Гимарайнш
14.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.54% (41)
Меньше
67.46% (85)
Обе команды забьют
Да
77.78% (98)
Нет
22.22% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (58)
2:1 Жил Висенте
17.3% (22)
1:0 Жил Висенте
15% (19)
1:2 Витория Гимарайнш
11% (14)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Витория Гимарайнш
3.1% (4)
2:0 Жил Висенте
2.4% (3)
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