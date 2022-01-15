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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
1:1
Конец матча

Стадион:
Жил Висенте
0'
1:0
4' Гол
Макута Гайус
1:1
67' Гол
Лино Сэмуел
85' Желтая карточка
Карвалью Витор
88' Желтая карточка
Поросо Джаксон
90' Желтая карточка
Де Сантис Джериел
90' Желтая карточка
Кэннон Реджи
90' Желтая карточка
Талоша Жоау
90'+7
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
36
Нтеп
Пауль-Жорж
1
Фрелих
Жига
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
Боавишта
3-4-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Жил Висенте

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ГЛ
0:1
ГЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.28
Зауэр Густаво 4 (1) 0.22
Хамаче Янис 3 0.17
Нжие Юсуфа 3 0.17
Де Сантис Джериел 2 0.11
Макута Гайус 1 0.06
Гарсия Хави 1 0.06
Илори Тьягу 1 0.06
Горре Кенджи 0 0
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 11 0.61
Лино Сэмуел 6 0.33
Лоте Антуан 2 0.11
Фудзимото Канья 2 0.11
Мурило Коста 2 0.11
Абурджания Георгий 1 0.06
Ханне Бубакар 1 0.06
Кунья Лукас 1 0.06
Буэно Матеус 1 0.06
Педринью V 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Натан 5 1
Перес Себастьян 6 0
Поросо Джаксон 6 0
Абаскаль Родриго 4 1
Муса Петар 5 0
Кэннон Реджи 3 1
Зауэр Густаво 4 0
Макута Гайус 2 1
Вукотич Илия 3 0
Горре Кенджи 3 0
Де Сантис Джериел 3 0
Нжие Юсуфа 2 0
Хамаче Янис 2 0
Гарсия Хави 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 0
Кунья Лукас 6 0
Фильо Жозе Карлос 5 0
Педринью V 5 0
Талоша Жоау 4 0
Фудзимото Канья 2 1
Франсиско Мартинес 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Ауашерия Билель 3 0
Буэно Матеус 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Лоте Антуан 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Крицюк Станислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
6
43%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
18%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
3
15%
6
21%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
6
30%
8
29%
76-90

Пропущено

28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
14%
5
25%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
4
14%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1
Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1
Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 15 2 0 44 - 11 47
2. Спортинг Л Заявка 17 14 2 1 32 - 10 44
3. Бенфика Заявка 18 13 2 3 50 - 16 41
4. Брага Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
5. Жил Висенте Заявка 18 7 6 5 27 - 21 27
6. Эшторил Заявка 17 6 7 4 23 - 19 25
7. Портимоненсе Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
8. Витория Гимарайнш Заявка 17 6 5 6 24 - 20 23
9. Маритиму Заявка 18 6 5 7 23 - 27 23
10. Боавишта Заявка 18 3 9 6 20 - 28 18
11. Пасуш де Феррейра Заявка 17 4 5 8 13 - 22 17
12. Тондела Заявка 17 5 1 11 22 - 34 16
13. Морейренсе Заявка 18 3 7 8 18 - 27 16
14. Санта-Клара Заявка 17 4 4 9 17 - 34 16
15. Визела Заявка 17 3 7 7 16 - 28 16
16. Фамаликан Заявка 17 3 6 8 22 - 32 15
17. Арока Заявка 17 3 5 9 17 - 33 14
18. Белененсеш Заявка 17 2 5 10 9 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Порту Заявка 8 8 0 0 22 - 4 24
3. Бенфика Заявка 9 6 1 2 24 - 9 19
4. Брага Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
5. Боавишта Заявка 10 3 6 1 13 - 10 15
6. Санта-Клара Заявка 9 4 2 3 10 - 16 14
7. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
8. Тондела Заявка 9 4 0 5 14 - 17 12
9. Маритиму Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Жил Висенте Заявка 9 3 2 4 14 - 13 11
11. Визела Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
12. Арока Заявка 8 3 1 4 10 - 18 10
13. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14. Морейренсе Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
15. Эшторил Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
16. Портимоненсе Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Белененсеш Заявка 8 2 2 4 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 8 1 3 4 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Бенфика Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3. Спортинг Л Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Эшторил Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Жил Висенте Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Портимоненсе Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Брага Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Маритиму Заявка 10 3 2 5 11 - 19 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
10. Фамаликан Заявка 9 2 3 4 16 - 19 9
11. Пасуш де Феррейра Заявка 8 2 2 4 5 - 11 8
12. Морейренсе Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
13. Визела Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
14. Арока Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
15. Тондела Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
16. Боавишта Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
17. Белененсеш Заявка 9 0 3 6 2 - 12 3
18. Санта-Клара Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Макута Гайус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 139
Боавишта 36.7% (51)
X 38.1% (53)
Жил Висенте 25.2% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Боавишта 1:1 Жил Висенте онлайн


Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Жил Висенте

Исход игры
Боавишта
36.7% (51)
Ничья
38.1% (53)
Жил Висенте
25.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (48)
1:0 Боавишта
15.1% (21)
2:1 Боавишта
14.4% (20)
0:1 Жил Висенте
12.2% (17)
1:2 Жил Висенте
11.5% (16)
2:0 Боавишта
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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