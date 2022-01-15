Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Бесса
1:0
4' ГолМакута Гайус
1:1
67' ГолЛино Сэмуел
85' Желтая карточкаКарвалью Витор
88' Желтая карточкаПоросо Джаксон
90' Желтая карточкаДе Сантис Джериел
90' Желтая карточкаКэннон Реджи
90' Желтая карточкаТалоша Жоау
Ход матча
4'
1:0
67'
1:1
85'
88'
90'
90'
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
77
Мурило
Коста
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Боавишта
Жил Висенте
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.28
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.22
|Хамаче Янис
|3
|0.17
|Нжие Юсуфа
|3
|0.17
|Де Сантис Джериел
|2
|0.11
|Макута Гайус
|1
|0.06
|Гарсия Хави
|1
|0.06
|Илори Тьягу
|1
|0.06
|Горре Кенджи
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|11
|0.61
|Лино Сэмуел
|6
|0.33
|Лоте Антуан
|2
|0.11
|Фудзимото Канья
|2
|0.11
|Мурило Коста
|2
|0.11
|Абурджания Георгий
|1
|0.06
|Ханне Бубакар
|1
|0.06
|Кунья Лукас
|1
|0.06
|Буэно Матеус
|1
|0.06
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Натан
|5
|1
|Перес Себастьян
|6
|0
|Поросо Джаксон
|6
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|1
|Муса Петар
|5
|0
|Кэннон Реджи
|3
|1
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Макута Гайус
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Де Сантис Джериел
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Хамаче Янис
|2
|0
|Гарсия Хави
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Талоша Жоау
|4
|0
|Фудзимото Канья
|2
|1
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
6
43%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
18%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
3
15%
6
21%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
6
30%
8
29%
76-90
Пропущено
28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
14%
5
25%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
4
14%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1
Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1
Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|44 - 11
|47
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 10
|44
|3.
|Бенфика
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|50 - 16
|41
|4.
|Брага
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 21
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 19
|25
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 20
|23
|9.
|Маритиму
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|10.
|Боавишта
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|20 - 28
|18
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|12.
|Тондела
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|22 - 34
|16
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 27
|16
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 34
|16
|15.
|Визела
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 28
|16
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 32
|15
|17.
|Арока
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 4
|24
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 9
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 16
|14
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|8.
|Тондела
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|9.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|11.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|12.
|Арока
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 18
|10
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|15.
|Эшторил
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Бенфика
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 19
|9
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|13.
|Визела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|14.
|Арока
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|15.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|16.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|2 - 12
|3
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Жил Висенте
Исход игры
Боавишта
36.7% (51)
Ничья
38.1% (53)
Жил Висенте
25.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (48)
1:0 Боавишта
15.1% (21)
2:1 Боавишта
14.4% (20)
0:1 Жил Висенте
12.2% (17)
1:2 Жил Висенте
11.5% (16)
2:0 Боавишта
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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