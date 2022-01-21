  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
15' Пенальти
Дембеле Мусса
19' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
42' Желтая карточка
Камара Махди
45'+2

Ход матча

15'
Дембеле Мусса
1:0
19'
 
Гурна-Дуат Люка
42'
 
Камара Махди
45'
Гюсто Мало
Дюбуа Лео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 150
Лион 95.3% (143)
X 3.3% (5)
Сент-Этьен 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Сент-Этьен
1.44
8.73
8.22
Все Коэффициенты
Новости
1
Лопеш
Антони
21
Да
Сильва
Дамьен
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
14
Дюбуа
Лео
39
Гимараэс
Бруно
25
Какере
Максанс
12
Милагрес
Энрике
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
II
50
Бернардони
Поль
27
Масон
Иван
33
Бакайоко
Абдулайе
5
Колодзейчак
Тимоти
3
Наде
Микаэль
11
Сильва
Габриэль
8
Камара
Махди
6
Гурна-Дуат
Люка
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
Лион
3-4-2-1
Сент-Этьен
5-3-2

История личных встреч

Лион
Сент-Этьен

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

29 матчей

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
КЛ
1:2
Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 7 (1) 0.33
Дембеле Мусса II 6 (3) 0.29
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.24
Ауа Уссем 3 0.14
Денайер Джейсон 3 0.14
Шакири Джердан 1 0.05
Слимани Ислам 1 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.05
Мендес Тьяго 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.33
Соу Саиду 2 0.1
Буанга Денис 2 0.1
Норден Арно 1 0.05
Будебуз Риад 1 0.05
Колодзейчак Тимоти 1 0.05
Крассо Жан-Филипп 1 0.05
Трауко Мигель 1 0.05
Наде Микаэль 1 0.05
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 3 1
Боатенг Жером 4 0
Эмерсон Палмиери 2 1
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 5 0
Масон Иван 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Грин Этьен 1 1
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Сильва Габриэль 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
4
21%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
4
57%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
5
45%
4
22%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
6
50%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
6
50%
76-90

Пропущено

13
22
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
8
62%
8
36%
76-90

Забито

31
19
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
8
26%
6
32%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
4
13%
6
32%
76-90

Пропущено

24
40
5 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
0
0%
3
8%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
13
54%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0
Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1
Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
4. Страсбург Заявка 21 10 5 6 41 - 25 35
5. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
6. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
7. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
8. Лион 1:0 Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Лилль Заявка 21 8 8 5 30 - 28 32
10. Монпелье Заявка 21 9 4 8 34 - 28 31
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Труа Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
16. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
17. Клермон Заявка 21 4 6 11 20 - 38 18
18. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
19. Лорьян Заявка 21 3 8 10 16 - 34 17
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Лион 1:0 Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
5. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
6. Монпелье Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
7. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
8. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
9. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
10. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
11. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Страсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Лион 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 10 3 1 6 8 - 16 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 11 0 4 7 8 - 25 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 46'
    Дюбуа Лео получил травму и заменен. Мало Густо выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Сент-Этьен: 36%.
  • Травма, повреждение
    44'
    Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    42'
    Рефери не любит споров - именно за это Камара Махди сейчас получил желтую
  • 42'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 42'
    Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Головой пробил Камара Махди, но голкипер отбил его в поле!
  • 42'
    Юссуф Зейду из команды Сент-Этьен делает отличный кросс...
  • 41'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Да Сильва Дамьен наказан за толчок Юссуф Зейду
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Сент-Этьен: 35%.
  • 39'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    39'
    Гимараэс Бруно из команды Лион подал угловой слева.
  • 39'
    Иван Масон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Ауа Уссем нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.
  • 38'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
  • 37'
    Лион контролирует мяч.
  • 36'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Гимараэс Бруно из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Сент-Этьен: 35%.
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Микаэль Наде
  • Фол, нарушение
    33'
    Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен толкнул локтем оппонента. Это Пакета Лукас заработал фол
  • 32'
    Лион контролирует мяч.
  • 31'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 68%, Сент-Этьен: 32%.
  • Травма, повреждение
    30'
    Дюбуа Лео возвращается на поле.
  • 30'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Лион контролирует мяч.
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 68%, Сент-Этьен: 32%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Дембеле Мусса II задерживает мяч рукой
  • 24'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 24'
    Лион пытается что-то создать.
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Игрок Ауа Уссем из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 22'
    Милагрес Энрике из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 21'
    Лион контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Сент-Этьен: 29%.
  • Желтая карточка
    19'
    Люка Гурна-Дуат тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    19'
    Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен заходит слишком далеко, он валит Гимараэс Бруно.
  • Фол, нарушение
    19'
    Аушиш Адиль задерживает мяч рукой
  • 19'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 18'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 16'
    Дюбуа Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Лион контролирует мяч.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Поль Бернардони прыгнул не в ту сторону.
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 77%, Сент-Этьен: 23%.
  • Фол, нарушение
    14'
    ПЕНАЛЬТИ - Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дембеле Мусса II.
  • 14'
    Дембеле Мусса II из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Камара Махди из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Пакета Лукас пострадал.
  • 11'
    Лион контролирует мяч.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Камара Махди
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 74%, Сент-Этьен: 26%.
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лион пытается что-то создать.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 81%, Сент-Этьен: 19%.
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 2'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Иван Масон из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Милагрес Энрике
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Лион 95.3% (143)
X 3.3% (5)
Сент-Этьен 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Сент-Этьен
1.44
8.73
8.22
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лион 1:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Лион 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Лион
95.3% (143)
Ничья
3.3% (5)
Сент-Этьен
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.41% (53)
Меньше
61.59% (85)
Обе команды забьют
Да
37.68% (52)
Нет
62.32% (86)
Популярный счёт
2:0 Лион
39.3% (59)
2:1 Лион
25.3% (38)
1:0 Лион
16% (24)
3:1 Лион
6% (9)
3:0 Лион
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лион
Сент-Этьен

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 