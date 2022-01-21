Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Гроупама Арена
1:0
15' ПенальтиДембеле Мусса
19' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
42' Желтая карточкаКамара Махди
Ход матча
15'
1:0
19'
42'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
23
Мендес
Тьяго
14
Дюбуа
Лео
10
Пакета
Лукас
27
Масон
Иван
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
34 Irvyn Lomami
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
34 Льорт ЛюкасЗащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
32 Louis Mouton
-
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Лион
Сент-Этьен
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
29 матчей
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.33
|Дембеле Мусса II
|6 (3)
|0.29
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.14
|Денайер Джейсон
|3
|0.14
|Шакири Джердан
|1
|0.05
|Слимани Ислам
|1
|0.05
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.05
|Мендес Тьяго
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.33
|Соу Саиду
|2
|0.1
|Буанга Денис
|2
|0.1
|Норден Арно
|1
|0.05
|Будебуз Риад
|1
|0.05
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.05
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.05
|Трауко Мигель
|1
|0.05
|Наде Микаэль
|1
|0.05
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|3
|1
|Боатенг Жером
|4
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|5
|0
|Масон Иван
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Буанга Денис
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
4
21%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
4
57%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
5
45%
4
22%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
6
50%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
6
50%
76-90
Пропущено
13
22
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
8
62%
8
36%
76-90
Забито
31
19
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
8
26%
6
32%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
4
13%
6
32%
76-90
Пропущено
24
40
5 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
0
0%
3
8%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
13
54%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0
Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1
Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лион
|1:0 Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Лилль
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 28
|32
|10.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|5.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|6.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|7.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|8.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 25
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион 1:0 Сент-Этьен
Исход игры
Лион
95.3% (143)
Ничья
3.3% (5)
Сент-Этьен
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.41% (53)
Меньше
61.59% (85)
Обе команды забьют
Да
37.68% (52)
Нет
62.32% (86)
Популярный счёт
2:0 Лион
39.3% (59)
2:1 Лион
25.3% (38)
1:0 Лион
16% (24)
3:1 Лион
6% (9)
3:0 Лион
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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