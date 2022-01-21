Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Милагрес Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Дюбуа Лео получил травму и заменен. Мало Густо выходит на поле.

45' Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Рефери не любит споров - именно за это Камара Махди сейчас получил желтую

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Головой пробил Камара Махди , но голкипер отбил его в поле!

41' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Иван Масон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Ауа Уссем нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.

36' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

35' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

23' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Игрок Ауа Уссем из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Люка Гурна-Дуат тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

19' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

17' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

16' Дюбуа Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Поль Бернардони прыгнул не в ту сторону.

13' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

11' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сент-Этьен начинает с центра поля