Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
1:0
3' Гол в свои воротаДжало Тьягу
11' Желтая карточкаМунье Стив
27' Желтая карточкаАгум Люсьен
54' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
57' Желтая карточкаМандава Рейнилду
58' Желтая карточкаСаншеш Ренату
2:0
90' ПенальтиМунье Стив
Ход матча
3'
1:0
11'
27'
54'
57'
58'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
40
Бизот
Марко
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
Главный тренер: Jorge Maciel
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Лилль
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.32
|Онора Франк
|6
|0.27
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.23
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.23
|Кардона Ирвин
|2
|0.09
|Шардонне Брендан
|2
|0.09
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.55
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.23
|Андре Бенжамин
|2
|0.09
|Ботман Свен
|2
|0.09
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Лихаджи Исаак
|1
|0.05
|Язиджи Юсуф
|1
|0.05
|Джало Тьягу
|1
|0.05
|Шека
|1
|0.05
|Иконе Жонатан
|1
|0.05
|Мандава Рейнилду
|1
|0.05
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Агум Люсьен
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|1
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Шека
|6
|0
|Челик Зеки
|6
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Джало Тьягу
|3
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
14%
4
24%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
4
24%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
6
35%
6
33%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
7%
3
23%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
29
29
10 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
3
10%
6
21%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
6
21%
5
17%
76-90
Пропущено
32
31
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 20
4
13%
4
13%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
5
16%
8
26%
31-45
4
13%
1
3%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
8
25%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1
Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3
Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|10.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|13.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|5.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|6.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|7.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|8.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|14.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 25
|4
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Прогнозы на матч Брест 2:0 Лилль
Исход игры
Брест
6.7% (9)
Ничья
21.6% (29)
Лилль
71.6% (96)
Тотал 2.5
Больше
50.76% (67)
Меньше
49.24% (65)
Обе команды забьют
Да
69.7% (92)
Нет
30.3% (40)
Популярный счёт
1:2 Лилль
44.8% (60)
0:1 Лилль
20.1% (27)
1:1 Ничья
19.4% (26)
1:0 Брест
4.5% (6)
0:2 Лилль
3.7% (5)
2:1 Брест
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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