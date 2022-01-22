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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
2:0
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Джало Тьягу
11' Желтая карточка
Мунье Стив
27' Желтая карточка
Агум Люсьен
54' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
57' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
58' Желтая карточка
Саншеш Ренату
2:0
90' Пенальти
Мунье Стив
90'+7

Ход матча

3'
Джало Тьягу
1:0
11'
Мунье Стив
 
27'
Агум Люсьен
 
46'
 
Челик Зеки
Джало Тьягу
54'
 
Йилмаз Бурак
57'
 
Мандава Рейнилду
58'
 
Саншеш Ренату
67'
 
Онана Амаду
Веа Тимоти
76'
 
Гудмундссон Габриэль
Бамба Джонатан
76'
 
Бен Арфа Хатем
Йилмаз Бурак
80'
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
 
87'
 
Лихаджи Исаак
Андре Бенжамин
89'
Мбок Хианга
Февр Ромен
 
90'
Мунье Стив
2:0
90'
Сатриано Мартин
Мунье Стив
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Брест 6.7% (9)
X 21.6% (29)
Лилль 71.6% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
26
Ле
Дуарон
Жереми
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
10
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Брест
4-4-2
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Брест
Лилль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.32
Онора Франк 6 0.27
Ле Дуарон Жереми 5 0.23
Мунье Стив 5 (1) 0.23
Кардона Ирвин 2 0.09
Шардонне Брендан 2 0.09
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.55
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.23
Андре Бенжамин 2 0.09
Ботман Свен 2 0.09
Саншеш Ренату 1 0.05
Лихаджи Исаак 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Джало Тьягу 1 0.05
Шека 1 0.05
Иконе Жонатан 1 0.05
Мандава Рейнилду 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Маньетти Уго 4 0
Агум Люсьен 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 1
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Шека 6 0
Челик Зеки 6 0
Саншеш Ренату 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
14%
4
24%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
6
35%
6
33%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
7%
3
23%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

29
29
10 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
3
10%
6
21%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
6
21%
5
17%
76-90

Пропущено

32
31
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 20
4
13%
4
13%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
5
16%
8
26%
31-45
4
13%
1
3%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
8
25%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1
Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3
Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
4. Страсбург Заявка 21 10 5 6 41 - 25 35
5. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
6. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
7. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
8. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
10. Монпелье Заявка 21 9 4 8 34 - 28 31
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
13. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Труа Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
16. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
17. Клермон Заявка 21 4 6 11 20 - 38 18
18. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
19. Лорьян Заявка 21 3 8 10 16 - 34 17
20. Сент-Этьен Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
5. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
6. Монпелье Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
7. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
8. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
9. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
10. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
11. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
12. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
13. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
14. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
15. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
16. Клермон Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Страсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 10 3 1 6 8 - 16 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 11 0 4 7 8 - 25 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Брест 6.7% (9)
X 21.6% (29)
Лилль 71.6% (96)
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Прогнозы на матч Брест 2:0 Лилль

Исход игры
Брест
6.7% (9)
Ничья
21.6% (29)
Лилль
71.6% (96)
Тотал 2.5
Больше
50.76% (67)
Меньше
49.24% (65)
Обе команды забьют
Да
69.7% (92)
Нет
30.3% (40)
Популярный счёт
1:2 Лилль
44.8% (60)
0:1 Лилль
20.1% (27)
1:1 Ничья
19.4% (26)
1:0 Брест
4.5% (6)
0:2 Лилль
3.7% (5)
2:1 Брест
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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