Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Должен был быть гол! Дэвид Джонатан имел отличный шанс, но Марко Бизот не дал голу состоятся!

47' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Брест

46' Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Йилмаз Бурак получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Отличный пас сделал Саншеш Ренату из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

38' Жереми Ле Дуарон из команды Брест фолит на Мандава Рейнилду , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

38' Удар от ворот произведет Брест

38' Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали

37' Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Саншеш Ренату навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Онора Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Лилль выполняет удар от ворот.

33' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Лилль выполняет удар от ворот.

31' Маньетти Уго из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Агум Люсьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Брест

25' Агум Люсьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Брест

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Саншеш Ренату наказан за толчок Жереми Ле Дуарон

16' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Брест

15' Джало Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Марко Бизот не дал случится голу! Йилмаз Бурак должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Судья подбегает и показывает Мунье Стив из команды Брест отложенную желтую карточку за фол.

10' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Плохо сыграл Жереми Ле Дуарон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Жереми Ле Дуарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Дэвид Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.

7' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Джало Тьягу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

3' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает пас партнеру.