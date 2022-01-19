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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
 
Позже

Стадион:
Марсель
Прогнозы 46
Ланс 15.2% (7)
X 43.5% (20)
Марсель 41.3% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Марсель
2.66
3.65
2.85
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ланс
Марсель

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 6 0.29
Мюинга Арно 6 (1) 0.29
Саид Уэсли 5 0.24
Франковски Пшемыслав 4 0.19
Сотока Флориан 4 (2) 0.19
Ганаго Игнатиус 3 0.14
Клаусс Жонатан 2 0.1
Какута Гаэль 2 0.1
Кошта Давид 1 0.05
Банза Симон 1 0.05
Медина Факундо 1 0.05
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 7 (2) 0.35
Юндер Дженгиз 6 0.3
Бамба Дьенг Амаду 4 0.2
Гендузи Маттео 3 0.15
Жерсон Сантос 3 0.15
Лирола Поль 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Милик Аркадиуш 1 0.05
Чалета-Цар Дуе 1 0.05
Камара Бубакар 1 0.05
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 7 0
Гради Жонатан 5 0
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Лека Жан-Луи 3 0
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гендузи Маттео 4 0
Гуйе Пап 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Перес Луан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
19%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

35
29
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
6
17%
7
24%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
5
14%
7
24%
61-75
8
23%
5
17%
76-90

Пропущено

29
15
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
5
17%
4
27%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
9
31%
2
13%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
4
14%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1
Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2
Марсель
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1
Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
4. Страсбург Заявка 21 10 5 6 41 - 25 35
5. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
6. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
7. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
8. Лилль Заявка 21 8 8 5 30 - 28 32
9. Монпелье Заявка 21 9 4 8 34 - 28 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Труа Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
16. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
17. Клермон Заявка 21 4 6 11 20 - 38 18
18. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
19. Лорьян Заявка 21 3 8 10 16 - 34 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
8. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
9. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
10. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
11. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Страсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 10 3 1 6 8 - 16 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 11 0 4 7 8 - 25 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ланс - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    Главный судья: Фраппарт Стефани

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Ланс 15.2% (7)
    X 43.5% (20)
    Марсель 41.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Марсель
    2.66
    3.65
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ланс - Марсель онлайн


    Прогнозы на матч Ланс - Марсель

    Исход игры
    Ланс
    15.2% (7)
    Ничья
    43.5% (20)
    Марсель
    41.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37% (17)
    1:2 Марсель
    34.8% (16)
    1:0 Ланс
    8.7% (4)
    2:1 Ланс
    4.3% (2)
    0:1 Марсель
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Ланс
    Марсель

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