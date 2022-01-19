Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Боллар-Делелис
История личных встреч
Ланс
Марсель
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|6
|0.29
|Мюинга Арно
|6 (1)
|0.29
|Саид Уэсли
|5
|0.24
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.19
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.19
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.14
|Клаусс Жонатан
|2
|0.1
|Какута Гаэль
|2
|0.1
|Кошта Давид
|1
|0.05
|Банза Симон
|1
|0.05
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|7 (2)
|0.35
|Юндер Дженгиз
|6
|0.3
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.2
|Гендузи Маттео
|3
|0.15
|Жерсон Сантос
|3
|0.15
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Милик Аркадиуш
|1
|0.05
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.05
|Камара Бубакар
|1
|0.05
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|7
|0
|Гради Жонатан
|5
|0
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гендузи Маттео
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
19%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
35
29
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
6
17%
7
24%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
5
14%
7
24%
61-75
8
23%
5
17%
76-90
Пропущено
29
15
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
5
17%
4
27%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
9
31%
2
13%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
4
14%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1
Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2
Марсель
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1
Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лилль
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 28
|32
|9.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|8.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 25
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ланс - Марсель
Исход игры
Ланс
15.2% (7)
Ничья
43.5% (20)
Марсель
41.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (17)
1:2 Марсель
34.8% (16)
1:0 Ланс
8.7% (4)
2:1 Ланс
4.3% (2)
0:1 Марсель
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!