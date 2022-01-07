Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Сент-Мэрис
История личных встреч
Саутгемптон
Брентфорд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (3)
|0.26
|Броя Армандо
|4
|0.21
|Адамс Че
|3
|0.16
|Армстронг Адам
|2
|0.11
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.11
|Беднарек Ян
|2
|0.11
|Ливраменто Валентино
|1
|0.05
|Редмонд Натан
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.21
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.16
|Висса Йоан
|3
|0.16
|Каньос Серхи
|2
|0.11
|Генри Рико
|2
|0.11
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Годдос Саман
|1
|0.05
|Пиннок Итан
|1
|0.05
|Расмуссен Мадс
|1
|0.05
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.05
|Янельт Витали
|1
|0.05
|Баптист Шендон
|1
|0.05
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|7
|1
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Беднарек Ян
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Лянко Войнович
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
|Ральф Хазенхюттль
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Тони Айвен
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
19%
2
17%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
1
8%
76-90
Забито
19
23
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
1
5%
6
26%
76-90
Пропущено
30
26
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
17%
5
19%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
3
10%
7
27%
31-45
7
23%
1
4%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
7
23%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2
Брентфорд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|53 - 13
|53
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|45 - 16
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|37 - 27
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 27
|31
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|14 - 14
|28
|9.
|Брайтон
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|20 - 20
|27
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 26
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|29 - 30
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|25 - 30
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|15.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 32
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|22 - 36
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|14.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Брентфорд
Исход игры
Саутгемптон
80.8% (42)
Ничья
11.5% (6)
Брентфорд
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
60% (30)
Нет
40% (20)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
42.3% (22)
1:0 Саутгемптон
26.9% (14)
2:0 Саутгемптон
9.6% (5)
1:1 Ничья
9.6% (5)
1:2 Брентфорд
5.8% (3)
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