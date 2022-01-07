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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
Прогнозы 52
Саутгемптон 80.8% (42)
X 11.5% (6)
Брентфорд 7.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Брентфорд
2.08
3.50
4.04
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Саутгемптон
Брентфорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 5 (3) 0.26
Броя Армандо 4 0.21
Адамс Че 3 0.16
Армстронг Адам 2 0.11
Эльюнусси Мохамед 2 0.11
Беднарек Ян 2 0.11
Ливраменто Валентино 1 0.05
Редмонд Натан 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.21
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.16
Висса Йоан 3 0.16
Каньос Серхи 2 0.11
Генри Рико 2 0.11
Янссон Понтус 1 0.05
Норгор Кристиан 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Расмуссен Мадс 1 0.05
Йоргенсен Матиас 1 0.05
Янельт Витали 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 7 1
Ромеу Ориоль 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Беднарек Ян 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Лянко Войнович 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ральф Хазенхюттль 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Каньос Серхи 5 0
Тони Айвен 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0
Бех Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
19%
2
17%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
1
8%
76-90

Забито

19
23
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
1
5%
6
26%
76-90

Пропущено

30
26
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
17%
5
19%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
3
10%
7
27%
31-45
7
23%
1
4%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
7
23%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2
Брентфорд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Челси Заявка 21 12 7 2 45 - 16 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
5. Вест Хэм Заявка 20 10 4 6 37 - 27 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 30 - 27 31
8. Вулверхэмптон Заявка 19 8 4 7 14 - 14 28
9. Брайтон Заявка 19 6 9 4 20 - 20 27
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Брентфорд Заявка 19 6 5 8 23 - 26 23
12. Кристал Пэлас Заявка 20 5 8 7 29 - 30 23
13. Астон Вилла Заявка 19 7 1 11 25 - 30 22
14. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
15. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 32 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 18 4 1 13 22 - 36 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
11. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
12. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
13. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
14. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
15. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
16. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
15. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
16. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
17. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Саутгемптон 80.8% (42)
    X 11.5% (6)
    Брентфорд 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Брентфорд
    2.08
    3.50
    4.04
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Брентфорд

    Исход игры
    Саутгемптон
    80.8% (42)
    Ничья
    11.5% (6)
    Брентфорд
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    42.3% (22)
    1:0 Саутгемптон
    26.9% (14)
    2:0 Саутгемптон
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    1:2 Брентфорд
    5.8% (3)
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    Саутгемптон
    Брентфорд

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