Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Лестер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.28
|Ришарлисон
|3
|0.17
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.17
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.17
|Дукуре Абдулай
|2
|0.11
|Гордон Энтони
|2
|0.11
|Кин Майкл
|1
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.06
|Дэвис Том
|1
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.06
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.5
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.28
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.28
|Лукмен Адемола
|3
|0.17
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.11
|Дака Пэтсон
|2
|0.11
|Барнс Харви
|2
|0.11
|Эванс Джонни
|1
|0.06
|Олбрайтон Марк
|1
|0.06
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Годфри Бен
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
6
40%
1
7%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
19%
3
14%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
6
35%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
5
56%
1
6%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
3
27%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Забито
24
32
5 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
4%
4
13%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
2
8%
8
25%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
8
33%
5
16%
61-75
6
25%
7
22%
76-90
Пропущено
31
32
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
10%
5
16%
1-15
5
16%
9
28%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
8
26%
6
19%
61-75
7
23%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|53 - 13
|53
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|45 - 16
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|37 - 27
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 27
|31
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|14 - 14
|28
|9.
|Брайтон
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|20 - 20
|27
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 26
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|29 - 30
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|25 - 30
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|15.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 32
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|22 - 36
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|14.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Исход игры
Эвертон
21.2% (11)
Ничья
50% (26)
Лестер
28.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
52% (26)
Меньше
48% (24)
Обе команды забьют
Да
98% (49)
Нет
2% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (23)
1:2 Лестер
23.1% (12)
2:1 Эвертон
15.4% (8)
2:2 Ничья
5.8% (3)
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