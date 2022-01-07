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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Эвертон
Лестер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.28
Ришарлисон 3 0.17
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.17
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.17
Дукуре Абдулай 2 0.11
Гордон Энтони 2 0.11
Кин Майкл 1 0.06
Айуоби Алекс 1 0.06
Рондон Саломон 1 0.06
Дэвис Том 1 0.06
Брэнтуэйт Джерред 1 0.06
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.5
Мэддисон Джеймс 5 0.28
Тилеманс Юри 5 (1) 0.28
Лукмен Адемола 3 0.17
Ихеаначо Келечи 2 0.11
Дака Пэтсон 2 0.11
Барнс Харви 2 0.11
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Гомеш Андре 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
6
40%
1
7%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
19%
3
14%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
5
31%
3
14%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
6
35%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
5
56%
1
6%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
3
27%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

24
32
5 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
4%
4
13%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
2
8%
8
25%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
8
33%
5
16%
61-75
6
25%
7
22%
76-90

Пропущено

31
32
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
10%
5
16%
1-15
5
16%
9
28%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
8
26%
6
19%
61-75
7
23%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Челси Заявка 21 12 7 2 45 - 16 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
5. Вест Хэм Заявка 20 10 4 6 37 - 27 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 30 - 27 31
8. Вулверхэмптон Заявка 19 8 4 7 14 - 14 28
9. Брайтон Заявка 19 6 9 4 20 - 20 27
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Брентфорд Заявка 19 6 5 8 23 - 26 23
12. Кристал Пэлас Заявка 20 5 8 7 29 - 30 23
13. Астон Вилла Заявка 19 7 1 11 25 - 30 22
14. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
15. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 32 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 18 4 1 13 22 - 36 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
11. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
12. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
13. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
14. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
15. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
16. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
15. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
16. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
17. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Эвертон 21.2% (11)
    X 50% (26)
    Лестер 28.8% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Лестер
    2.51
    3.62
    2.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

    Исход игры
    Эвертон
    21.2% (11)
    Ничья
    50% (26)
    Лестер
    28.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    98% (49)
    Нет
    2% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.2% (23)
    1:2 Лестер
    23.1% (12)
    2:1 Эвертон
    15.4% (8)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
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