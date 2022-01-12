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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Норвич
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
8
Форнальс
Пабло
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
11
Влашич
Никола
9
Антонио
Майкл
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
20
Лис-Мелу
Пьерр
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
11
Плахета
Пшемыслав
22
Пукки
Теэму
35
Айда
Адам
Вест Хэм
4-2-3-1
Норвич
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Норвич

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 8 0.4
Бенрахма Саид 5 0.25
Форнальс Пабло 4 0.2
Лансини Мануэль 4 (2) 0.2
Боуэн Джаррод 3 0.15
Соучек Томаш 3 0.15
Райс Деклан 1 0.05
Крессуэлл Арон 1 0.05
Огбонна Анджело 1 0.05
Зума Курт 1 0.05
Масуаку Артур 1 0.05
Влашич Никола 1 0.05
Джонсон Бен 1 0.05
Ноубл Марк 1 (1) 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.26
Норманн Матиас 1 0.05
Хэнли Грант 1 0.05
Омобамиделе Эндрю 1 0.05
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Ааронс Макс 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
5
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
6%
2
40%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
4
25%
5
24%
76-90

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 15
1
6%
1
20%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
2
40%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Забито

35
10
13 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 11
2
6%
3
30%
1-15
7
20%
1
10%
16-30
4
11%
2
20%
31-45
5
14%
1
10%
46-60
8
23%
1
10%
61-75
9
26%
2
20%
76-90

Пропущено

29
40
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
4
14%
6
15%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
6
21%
5
13%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
5
17%
10
25%
61-75
8
28%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Норвич
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Челси Заявка 21 12 7 2 45 - 16 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
5. Вест Хэм Заявка 20 10 4 6 37 - 27 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 30 - 27 31
8. Вулверхэмптон Заявка 19 8 4 7 14 - 14 28
9. Брайтон Заявка 19 6 9 4 20 - 20 27
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 20 5 9 6 24 - 30 24
12. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
13. Кристал Пэлас Заявка 20 5 8 7 29 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 19 7 1 11 25 - 30 22
15. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 32 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 18 4 1 13 22 - 36 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
9. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
10. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
11. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
12. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
13. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
14. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
15. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
15. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
16. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
17. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2022, осталось 35 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 137
    Вест Хэм 97.8% (134)
    X 1.5% (2)
    Норвич 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Норвич
    1.45
    5.04
    9.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Норвич

    Исход игры
    Вест Хэм
    97.8% (135)
    Ничья
    1.4% (2)
    Норвич
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.21% (62)
    Меньше
    50.79% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    39.68% (50)
    Нет
    60.32% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Вест Хэм
    41.3% (57)
    2:1 Вест Хэм
    24.6% (34)
    3:0 Вест Хэм
    8.7% (12)
    3:1 Вест Хэм
    7.2% (10)
    1:0 Вест Хэм
    5.1% (7)
    4:1 Вест Хэм
    2.2% (3)
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    Вест Хэм
    Норвич

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