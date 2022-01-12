Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
35
Айда
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Pierre Ekwah
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
35 Айда АдамНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Liam Gibbs
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Норвич
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|8
|0.4
|Бенрахма Саид
|5
|0.25
|Форнальс Пабло
|4
|0.2
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.2
|Боуэн Джаррод
|3
|0.15
|Соучек Томаш
|3
|0.15
|Райс Деклан
|1
|0.05
|Крессуэлл Арон
|1
|0.05
|Огбонна Анджело
|1
|0.05
|Зума Курт
|1
|0.05
|Масуаку Артур
|1
|0.05
|Влашич Никола
|1
|0.05
|Джонсон Бен
|1
|0.05
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.05
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Доусон Крэйг
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.26
|Норманн Матиас
|1
|0.05
|Хэнли Грант
|1
|0.05
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.05
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|4
|1
|Райс Деклан
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|1
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гибсон Бен
|3
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Уильямс Брендон
|4
|0
|Ааронс Макс
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Пукки Теэму
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
5
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
6%
2
40%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
4
25%
5
24%
76-90
Забито
18
5
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 15
1
6%
1
20%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
2
40%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Забито
35
10
13 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 11
2
6%
3
30%
1-15
7
20%
1
10%
16-30
4
11%
2
20%
31-45
5
14%
1
10%
46-60
8
23%
1
10%
61-75
9
26%
2
20%
76-90
Пропущено
29
40
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
4
14%
6
15%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
6
21%
5
13%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
5
17%
10
25%
61-75
8
28%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Норвич
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|53 - 13
|53
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|45 - 16
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|37 - 27
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 27
|31
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|14 - 14
|28
|9.
|Брайтон
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|20 - 20
|27
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 30
|24
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|29 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|25 - 30
|22
|15.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 32
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|22 - 36
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|13.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Норвич
Исход игры
Вест Хэм
97.8% (135)
Ничья
1.4% (2)
Норвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.21% (62)
Меньше
50.79% (64)
Обе команды забьют
Да
39.68% (50)
Нет
60.32% (76)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
41.3% (57)
2:1 Вест Хэм
24.6% (34)
3:0 Вест Хэм
8.7% (12)
3:1 Вест Хэм
7.2% (10)
1:0 Вест Хэм
5.1% (7)
4:1 Вест Хэм
2.2% (3)
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