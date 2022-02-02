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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
FIFA #2
 
Позже
Парагвай
FIFA #38
Прогнозы 141
Бразилия 94.3% (133)
X 4.3% (6)
Парагвай 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Парагвай
1.29
5.80
23.00
Все Коэффициенты
Новости
23
Эдерсон
Мораес
13
Алвес
Даниэл
3
Силва
Тьяго
4
Маркиньос
Маркос
6
Теллес
Алекс
10
Пакета
Лукас
11
Коутиньо
Филиппе
2
Фабиньо
Энрике
19
Рафинья
Диас
7
Кунья
Матеус
20
Винисиус
Жуниор
1
Силва
Энтони
2
Рохас
Роберт
5
Бальбуэна
Фабиан
6
Алонсо
Хуниор
19
Арзамендия
Сантьяго
23
Вильясанти
Матиас
8
Санчес
Ричард
II
16
Охеда
Брайан
10
Альмирон
Мигель
18
Самудио
Брайан
7
Гонсалес
Карлос
III
Бразилия
4-3-3
Парагвай
4-2-3-1

История личных встреч

Бразилия
Парагвай

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ОМЮА
0:2
КА
0:0
ОМЮА
3:0
ОМЮА
2:2
КА
1:1
КА
0:0
КА
2:2
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.5
Фирмино Роберто 3 0.21
Ришарлисон 3 0.21
Рафинья Диас 2 0.14
Рибейро Эвертон 2 0.14
Маркиньос Маркос 2 0.14
Пакета Лукас 2 0.14
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.14
Антони 1 0.07
Коутиньо Филиппе 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Мело Артур 1 0.07
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.27
Гамарра Алехандро 2 0.13
Санабрия Антонио 1 0.07
Хименес Гастон 1 0.07
Мартинес Эктор II 1 0.07
Эспинола Альберто 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Пакета Лукас 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Милитао Эдер 2 0
Антони 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Рафинья Диас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 4 1
Алонсо Хуниор 5 0
Кубас Андрес 3 1
Альдерете Омар 3 1
Морель Хорхе 4 0
Перес Эрнан 3 0
Альмирон Мигель 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Лусена Анхель 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Matias Rojas II 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
50%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
5
38%
1
13%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
4
15%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
7
26%
2
20%
61-75
7
26%
2
20%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1
Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4
Парагвай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0
Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина 1:0 Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Уругвай 4:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 21 22
5. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
6. Чили Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
7. Колумбия 0:1 Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
8. Боливия Заявка 16 4 3 9 23 - 35 15
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла 0:4 Заявка 16 3 1 12 13 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Аргентина 1:0 Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай 4:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла 0:4 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина 1:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай 4:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Чили Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
6. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
7. Колумбия 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла 0:4 Заявка 8 0 0 8 2 - 18 0
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча Бразилия - Парагвай, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Парагвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2022, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Бразилия 94.3% (133)
X 4.3% (6)
Парагвай 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Парагвай
1.29
5.80
23.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бразилия - Парагвай онлайн


Прогнозы на матч Бразилия - Парагвай

Исход игры
Бразилия
94.3% (132)
Ничья
4.3% (6)
Парагвай
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (39)
Меньше
69.29% (88)
Обе команды забьют
Да
19.69% (25)
Нет
80.31% (102)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
51.4% (72)
1:0 Бразилия
10% (14)
3:0 Бразилия
9.3% (13)
2:1 Бразилия
7.9% (11)
3:1 Бразилия
7.9% (11)
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Бразилия
Парагвай

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