Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
13
Алвес
Даниэл
10
Пакета
Лукас
19
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Алвес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РодригоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Морель ХорхеПолузащитник
-
11 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
13 Alan Benitez
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
История личных встреч
Бразилия
Парагвай
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|7 (3)
|0.5
|Фирмино Роберто
|3
|0.21
|Ришарлисон
|3
|0.21
|Рафинья Диас
|2
|0.14
|Рибейро Эвертон
|2
|0.14
|Маркиньос Маркос
|2
|0.14
|Пакета Лукас
|2
|0.14
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.14
|Антони
|1
|0.07
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.07
|Каземиро Карлос
|1
|0.07
|Мело Артур
|1
|0.07
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|4 (2)
|0.27
|Гамарра Алехандро
|2
|0.13
|Санабрия Антонио
|1
|0.07
|Хименес Гастон
|1
|0.07
|Мартинес Эктор II
|1
|0.07
|Эспинола Альберто
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|4
|1
|Алонсо Хуниор
|5
|0
|Кубас Андрес
|3
|1
|Альдерете Омар
|3
|1
|Морель Хорхе
|4
|0
|Перес Эрнан
|3
|0
|Альмирон Мигель
|3
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Лусена Анхель
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Лескано Дарио
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
50%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
5
38%
1
13%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
27
10
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
4
15%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
7
26%
2
20%
61-75
7
26%
2
20%
76-90
Пропущено
6
18
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1
Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4
Парагвай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0
Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|28 - 5
|36
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|23 - 7
|35
|3.
|Эквадор
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|4.
|Уругвай
|4:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 21
|22
|5.
|Перу
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|6.
|Чили
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|Колумбия
|0:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Боливия
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 35
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|9 - 19
|13
|10.
|Венесуэла
|0:4 Заявка
|16
|3
|1
|12
|13 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|4:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|6.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|7.
|Колумбия
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Венесуэла
|0:4 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|Уругвай
|4:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|5.
|Чили
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|6.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|7.
|Колумбия
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 25
|2
|10.
|Венесуэла
|0:4 Заявка
|8
|0
|0
|8
|2 - 18
|0
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Прогнозы на матч Бразилия - Парагвай
Исход игры
Бразилия
94.3% (132)
Ничья
4.3% (6)
Парагвай
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (39)
Меньше
69.29% (88)
Обе команды забьют
Да
19.69% (25)
Нет
80.31% (102)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
51.4% (72)
1:0 Бразилия
10% (14)
3:0 Бразилия
9.3% (13)
2:1 Бразилия
7.9% (11)
3:1 Бразилия
7.9% (11)
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