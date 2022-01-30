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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
FIFA #2
 
Позже
Парагвай
FIFA #38
Прогнозы 52
Бразилия 94.2% (49)
X 1.9% (1)
Парагвай 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Парагвай
1.34
5.24
15.39
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бразилия
Парагвай

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ОМЮА
0:2
КА
0:0
ОМЮА
3:0
ОМЮА
2:2
КА
1:1
КА
0:0
КА
2:2
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.5
Фирмино Роберто 3 0.21
Ришарлисон 3 0.21
Рафинья Диас 2 0.14
Рибейро Эвертон 2 0.14
Маркиньос Маркос 2 0.14
Пакета Лукас 2 0.14
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.14
Антони 1 0.07
Коутиньо Филиппе 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Мело Артур 1 0.07
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.27
Гамарра Алехандро 2 0.13
Санабрия Антонио 1 0.07
Хименес Гастон 1 0.07
Мартинес Эктор II 1 0.07
Эспинола Альберто 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Пакета Лукас 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Милитао Эдер 2 0
Антони 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Рафинья Диас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 4 1
Алонсо Хуниор 5 0
Кубас Андрес 3 1
Альдерете Омар 3 1
Морель Хорхе 4 0
Перес Эрнан 3 0
Альмирон Мигель 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Лусена Анхель 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Matias Rojas II 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
50%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
5
38%
1
13%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
4
15%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
7
26%
2
20%
61-75
7
26%
2
20%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1
Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4
Парагвай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0
Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина Заявка 14 9 5 0 22 - 7 32
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
5. Уругвай Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
6. Колумбия Заявка 15 3 8 4 16 - 18 17
7. Чили Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
8. Боливия Заявка 15 4 3 8 21 - 32 15
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла Заявка 15 3 1 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
6. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
8. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Парагвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Бразилия 94.2% (49)
    X 1.9% (1)
    Парагвай 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Парагвай
    1.34
    5.24
    15.39
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бразилия - Парагвай онлайн


    Прогнозы на матч Бразилия - Парагвай

    Исход игры
    Бразилия
    94.2% (49)
    Ничья
    1.9% (1)
    Парагвай
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.37% (16)
    Меньше
    68.63% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    19.61% (10)
    Нет
    80.39% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    57.7% (30)
    3:0 Бразилия
    9.6% (5)
    1:0 Бразилия
    9.6% (5)
    2:1 Бразилия
    7.7% (4)
    3:1 Бразилия
    7.7% (4)
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    Бразилия
    Парагвай

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