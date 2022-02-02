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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Перу
FIFA #24
 
Позже
Эквадор
FIFA #55
Прогнозы 137
Перу 44.5% (61)
X 45.3% (62)
Эквадор 10.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Эквадор
2.40
3.32
3.74
Все Коэффициенты
Новости
1
Гальесе
Педро
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
22
Калленс
Александр
6
Трауко
Мигель
13
Тапия
Ренато
18
Каррильо
Андре
10
Пенья
Серхио
11
Гарсия
Расиель
19
Йотун
Йошимар
9
Ормено
Сантьяго
1
Галиндес
Хернан
17
Пресиадо
Анхело
2
Торрес
Феликс
3
Инкапье
Пьеро
7
Эступиньян
Первис
21
Франко
Алан
8
Груэсо
Карлос
23
Кайседо
Мойсес
19
Плата
Гонсало
11
Эстрада
Майкл
18
Пресиадо
Эдуар
Перу
4-1-4-1
Эквадор
4-3-3

История личных встреч

Перу
Эквадор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

КА
2:2
ОМЮА
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:2
ОМЮА
1:2
ОМЮА
2:1
КА
2:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0
ТМС
0:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 5 0.33
Каррильо Андре 3 0.2
Лападула Джанлука 2 0.13
Пенья Серхио 2 0.13
Тапия Ренато 2 0.13
Адвинкула Луис 1 0.07
Флорес Эдисон 1 0.07
Трауко Мигель 0 0
Герреро Паоло 0 0
Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 5 0.33
Плата Гонсало 3 0.2
Валенсия Эннер 3 (1) 0.2
Кайседо Мойсес 2 0.13
Мена Анхель 2 0.13
Эступиньян Первис 2 0.13
Торрес Феликс 2 0.13
Арболеда Роберт 1 0.07
Арреага Хавьер 1 0.07
Banner Caicedo 1 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.07
Груэсо Карлос 1 (1) 0.07
Bryan Angulo 0 0
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трауко Мигель 5 1
Гонсалес Кристофер 5 0
Йотун Йошимар 3 0
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Корсо Альдо 2 0
Куэва Кристиан 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Каррильо Андре 1 0
Гарсия Расиель 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0
Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 4 0
Домингес Александр 2 1
Плата Гонсало 2 1
Кайседо Мойсес 3 0
Мена Анхель 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Byron Castillo 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Рохас Хоао III 1 0
Франко Алан 1 0
Торрес Феликс 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

7
18
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
3
43%
5
28%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2
Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3
Эквадор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0
Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 15 12 3 0 30 - 5 39
2. Аргентина Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Уругвай Заявка 16 6 4 6 19 - 22 22
5. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
6. Чили Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
7. Колумбия Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
8. Боливия Заявка 16 4 3 9 23 - 35 15
9. Парагвай 0:2 Заявка 16 2 7 7 9 - 21 13
10. Венесуэла Заявка 16 3 1 12 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 7 7 0 0 17 - 1 21
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай 0:2 Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Чили Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
6. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай 0:2 Заявка 8 1 3 4 2 - 11 6
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 8 0 0 8 3 - 18 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия);
    Ассистент: Марсело Ван Гассе (Бразилия);
    Ассистент: Бруно Бошилия (Бразилия);
    Резервный: Луис Флавио де Оливейра (Бразилия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 16-го тура отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре сойдутся лицом к лицу игроки сборных Перу и Эквадора. Встреча состоится в Перу (в Лиме), на стадионе «Насьональ».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 137
Перу 44.5% (61)
X 45.3% (62)
Эквадор 10.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Эквадор
2.40
3.32
3.74
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Перу - Эквадор онлайн


Прогнозы на матч Перу - Эквадор

Исход игры
Перу
44.5% (61)
Ничья
45.3% (62)
Эквадор
10.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (42)
Меньше
66.67% (84)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (52)
2:1 Перу
21.9% (30)
1:0 Перу
20.4% (28)
1:2 Эквадор
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Эквадор
1.5% (2)
0:2 Эквадор
1.5% (2)
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