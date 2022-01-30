Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Перу
Эквадор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэва Кристиан
|5
|0.33
|Каррильо Андре
|3
|0.2
|Лападула Джанлука
|2
|0.13
|Пенья Серхио
|2
|0.13
|Тапия Ренато
|2
|0.13
|Адвинкула Луис
|1
|0.07
|Флорес Эдисон
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|0
|0
|Герреро Паоло
|0
|0
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстрада Майкл
|5
|0.33
|Плата Гонсало
|3
|0.2
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.2
|Кайседо Мойсес
|2
|0.13
|Мена Анхель
|2
|0.13
|Эступиньян Первис
|2
|0.13
|Торрес Феликс
|2
|0.13
|Арболеда Роберт
|1
|0.07
|Арреага Хавьер
|1
|0.07
|Banner Caicedo
|1
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.07
|Груэсо Карлос
|1 (1)
|0.07
|Bryan Angulo
|0
|0
|Леон Луис
|0
|0
|Byron Castillo
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трауко Мигель
|5
|1
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|Йотун Йошимар
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Корсо Альдо
|2
|0
|Куэва Кристиан
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Агино Педро
|2
|0
|Каседа Карлос
|0
|1
|Каррильо Андре
|1
|0
|Гарсия Расиель
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Коста Габриэль
|1
|0
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Домингес Александр
|2
|1
|Плата Гонсало
|2
|1
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Мена Анхель
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Byron Castillo
|2
|0
|Сорноса Хуниор
|0
|1
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Пресиадо Эдуар
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Рохас Хоао III
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
7
18
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
3
43%
5
28%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2
Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3
Эквадор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0
Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|28 - 5
|36
|2.
|Аргентина
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|22 - 7
|32
|3.
|Эквадор
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|4.
|Перу
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|5.
|Уругвай
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|6.
|Колумбия
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Чили
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|8.
|Боливия
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 32
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|9 - 19
|13
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Боливия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|5.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|7.
|Колумбия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|5.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|6.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|8.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 25
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Перу - Эквадор
Исход игры
Перу
50% (26)
Ничья
38.5% (20)
Эквадор
11.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (21)
Меньше
58.82% (30)
Обе команды забьют
Да
78.43% (40)
Нет
21.57% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (19)
2:1 Перу
28.8% (15)
1:0 Перу
19.2% (10)
1:2 Эквадор
5.8% (3)
1:3 Эквадор
3.8% (2)
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