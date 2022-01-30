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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Перу
FIFA #24
 
Позже
Эквадор
FIFA #55
Прогнозы 52
Перу 50% (26)
X 38.5% (20)
Эквадор 11.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Эквадор
2.35
3.39
3.48
Все Коэффициенты

История личных встреч

Перу
Эквадор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

КА
2:2
ОМЮА
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:2
ОМЮА
1:2
ОМЮА
2:1
КА
2:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0
ТМС
0:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 5 0.33
Каррильо Андре 3 0.2
Лападула Джанлука 2 0.13
Пенья Серхио 2 0.13
Тапия Ренато 2 0.13
Адвинкула Луис 1 0.07
Флорес Эдисон 1 0.07
Трауко Мигель 0 0
Герреро Паоло 0 0
Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 5 0.33
Плата Гонсало 3 0.2
Валенсия Эннер 3 (1) 0.2
Кайседо Мойсес 2 0.13
Мена Анхель 2 0.13
Эступиньян Первис 2 0.13
Торрес Феликс 2 0.13
Арболеда Роберт 1 0.07
Арреага Хавьер 1 0.07
Banner Caicedo 1 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.07
Груэсо Карлос 1 (1) 0.07
Bryan Angulo 0 0
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трауко Мигель 5 1
Гонсалес Кристофер 5 0
Йотун Йошимар 3 0
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Корсо Альдо 2 0
Куэва Кристиан 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Каррильо Андре 1 0
Гарсия Расиель 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0
Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 4 0
Домингес Александр 2 1
Плата Гонсало 2 1
Кайседо Мойсес 3 0
Мена Анхель 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Byron Castillo 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Рохас Хоао III 1 0
Франко Алан 1 0
Торрес Феликс 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

7
18
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
3
43%
5
28%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2
Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3
Эквадор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0
Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина Заявка 14 9 5 0 22 - 7 32
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
5. Уругвай Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
6. Колумбия Заявка 15 3 8 4 16 - 18 17
7. Чили Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
8. Боливия Заявка 15 4 3 8 21 - 32 15
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла Заявка 15 3 1 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
6. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
8. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Эквадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Перу 50% (26)
    X 38.5% (20)
    Эквадор 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Эквадор
    2.35
    3.39
    3.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Перу - Эквадор онлайн


    Прогнозы на матч Перу - Эквадор

    Исход игры
    Перу
    50% (26)
    Ничья
    38.5% (20)
    Эквадор
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (19)
    2:1 Перу
    28.8% (15)
    1:0 Перу
    19.2% (10)
    1:2 Эквадор
    5.8% (3)
    1:3 Эквадор
    3.8% (2)
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