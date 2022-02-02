Шотландия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Селтик Парк
1:0
5' ГолХатате Рео
22' Желтая карточкаМакгрегор Каллум
Ход матча
5'
1:0
22'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
59 Владение мячом, % 41
15
Харт
Джо
41
Хатате
Рео
11
Абада
Лиэль
17
Жота
Серран
37
Арфилд
Скотт
18
Камара
Глен
17
Арибо
Джо
25
Руф
Кемар
14
Кент
Райан
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
-
17 Жота СерранНападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
-
84 Доак БенПолузащитник
-
38 Маеда ДаизенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Руф КемарНападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
19 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
51 Лоури АлексПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
30 Сакала ФэшнНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Селтик
Глазго Рейнджерс
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
46.4%
3.6%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
28.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
50 матчей
46%
14%
40%
23 победы 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
48%
24%
14 побед 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
42%
30%
28%
21 победа 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|8
|0.33
|Абада Лиэль
|7
|0.29
|Жота Серран
|5
|0.21
|Тернбулл Дэвид
|5
|0.21
|Ралстон Энтони
|4
|0.17
|Рогич Томас
|3
|0.13
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0.08
|Эдуар Одсонн
|2 (1)
|0.08
|Якумакис Георгиос
|2
|0.08
|Айети Альбиан
|2
|0.08
|Хатате Рео
|2
|0.08
|Юранович Йосип
|2 (2)
|0.08
|Макгрегор Каллум
|1
|0.04
|Битон Нир
|1
|0.04
|Скэйлз Лиам
|1
|0.04
|Маеда Даизен
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|Старфельт Карл
|0
|0
|О'Райли Мэттью
|0
|0
|Уэлш Стивен
|0
|0
|Монтгомери Адам
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|8
|0.33
|Арибо Джо
|6
|0.25
|Руф Кемар
|6 (3)
|0.25
|Тавернье Джеймс
|5 (2)
|0.21
|Сакала Фэшн
|5
|0.21
|Арфилд Скотт
|3
|0.13
|Кент Райан
|2
|0.08
|Голдсон Коннор
|2
|0.08
|Райт Скотт
|2
|0.08
|Хаджи Янис
|2
|0.08
|Камара Глен
|1
|0.04
|Бакуна Жуниньо
|1
|0.04
|Хеландер Филип
|1
|0.04
|Ландстрем Джон
|1
|0.04
|Диалло Амад
|1
|0.04
|Баришич Борна
|0
|0
|Дэвис Стивен
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Симпсон Джек III
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Битон Нир
|4
|1
|Старфельт Карл
|2
|1
|Макгрегор Каллум
|3
|0
|Тернбулл Дэвид
|3
|0
|Рогич Томас
|2
|0
|Жота Серран
|2
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0
|Уэлш Стивен
|2
|0
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|Джонстон Майкл
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Скэйлз Лиам
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Монтгомери Адам
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|5
|0
|Морелос Альфредо
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Тавернье Джеймс
|4
|0
|Кент Райан
|2
|1
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Балогун Леон
|2
|0
|Маклафилин Джон
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Бакуна Жуниньо
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
25
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
5
20%
1-15
8
32%
4
16%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
6
24%
6
24%
76-90
Пропущено
2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
22
21
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
5
23%
3
14%
1-15
7
32%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
18%
4
19%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
47
46
27 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
6
13%
8
17%
1-15
15
32%
8
17%
16-30
6
13%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
10
21%
10
22%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
8%
5
25%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0
Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2 Селтик - Мазеруэлл 1:0 Селтик - Бетис 3:2 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2 Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1
Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|1:0
|24
|18
|3
|3
|48 - 13
|57
|2.
|Глазго Рейнджерс
|0:1
|24
|17
|5
|2
|48 - 19
|56
|3.
|Хартс
|24
|12
|7
|5
|34 - 20
|43
|4.
|Мазеруэлл
|24
|9
|6
|9
|27 - 33
|33
|5.
|Хиберниан
|24
|8
|7
|9
|26 - 27
|31
|6.
|Абердин
|23
|8
|5
|10
|27 - 27
|29
|7.
|Данди Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|19 - 27
|29
|8.
|Сент-Миррен
|23
|5
|11
|7
|22 - 33
|26
|9.
|Ливингстон
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|10.
|Росс Каунти
|24
|5
|8
|11
|35 - 42
|23
|11.
|Сент-Джонстон
|23
|4
|6
|13
|13 - 28
|18
|12.
|Данди
|23
|4
|6
|13
|18 - 39
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|1:0
|12
|10
|2
|0
|26 - 2
|32
|2.
|Глазго Рейнджерс
|0:1
|12
|9
|3
|0
|23 - 7
|30
|3.
|Хартс
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|4.
|Мазеруэлл
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|5.
|Абердин
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|6.
|Данди Юнайтед
|12
|6
|0
|6
|10 - 14
|18
|7.
|Хиберниан
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Росс Каунти
|12
|3
|5
|4
|21 - 22
|14
|9.
|Данди
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|10.
|Сент-Миррен
|12
|2
|7
|3
|9 - 10
|13
|11.
|Ливингстон
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|12.
|Сент-Джонстон
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|0:1
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|2.
|Селтик
|1:0
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|3.
|Хартс
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Ливингстон
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|5.
|Сент-Миррен
|11
|3
|4
|4
|13 - 23
|13
|6.
|Хиберниан
|12
|3
|4
|5
|12 - 14
|13
|7.
|Сент-Джонстон
|11
|3
|2
|6
|4 - 11
|11
|8.
|Данди Юнайтед
|12
|2
|5
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Мазеруэлл
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|10.
|Росс Каунти
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|11.
|Абердин
|12
|2
|3
|7
|11 - 17
|9
|12.
|Данди
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
Прогнозы на матч Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Селтик
53.2% (74)
Ничья
33.8% (47)
Глазго Рейнджерс
12.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
81.25% (104)
Нет
18.75% (24)
Популярный счёт
2:1 Селтик
30.9% (43)
1:1 Ничья
25.2% (35)
1:0 Селтик
13.7% (19)
1:2 Глазго Рейнджерс
10.1% (14)
2:2 Ничья
5.8% (8)
2:0 Селтик
2.2% (3)
2:3 Глазго Рейнджерс
1.4% (2)
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