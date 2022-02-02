Якумакис оказался на газоне перед чужими воротам. Мадден показывает, что толчка в спину от Угелумбы не было и пенальти не назначил.

34' Кет слева с двадцати шести метров низом пробил в ближний угол. Харт сместился к штанге и забрал мяч в руки. Первый удар в створ от гостей.

33' Тавернье от углового флага навесил на Голдсона, который не попал головой по мячу.

32' Подачу Баришича слева к воротам заблокировал О'Райли.

31' 5-0 - такова статистика ударов в створ за первые полчаса игры. В этом компоненте хозяева заметно преуспевают.

30' О'Райли от углового флага покатил мяч на Жоту, а вот от Серрана ответный пас получился неудобным для Мэттью.

28' Арибо по центру прорвался в штрафную площадь, где у него мяч выбил Тэйлор.

27' Жота справа навесил на Якумакиса, который головой пробил точно в ноги Аллану Макгрегору.

26' Кент в центре поля врезался в Юрановича.

25' Арибо на чужой половине поля сделал пас в ноги Жоте.

24' Неудачно гости разыграли штрафной удар. Мяч отправился на их половину поля.

23' Каллум Макгрегор за снос Арфилда перед штрафной площадью получил жёлтую карточку.

22' Старфельт на левом фланге долго готовил прострел в штрафную площадь и потерял мяч.

20' О'Райли слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч оказался за пределами поля.

19' О'Райли разыграл угловой удар с Жотой и навесил к дальней штанге, где партнёр оказался в офсайде.

18' Удар Якумакиса с пятнадцати метров под перекладину парировал Аллан Макгрегор.

17' Картер-Викерс в центре поля завалил на газон Руфа.

16' Жота слева из пределов штрафной площади пробил под перекладину. Аллан Макгрегор отбил мяч на Якумакиса, с ударом головой которого тоже справился.

15' "Глазго Рейнджерс" сумел наладить комбинационную игру в центре поля и уже провёл пару позиционных атак. Бить по воротам гостям пока не удаётся.

14' Прострел Голдсона справа в штрафную площадь не дошёл до партнёров.

13' Каллум Макгрегор на фланге сбил Кента.

12' Навес Баришича слева в штрафную площадь нацеленным не получился. Хозяева мяч от ворот выбили.

11' Пас Жоты справа по бровке вперёд на О'Райли соперники перехватили.

10' Жота слева ворвался в штрафную площадь, где толкнул руками Тавернье.

8' "Селтик" и на чужой половине поля сразу стал активно прессинговать соперника. Хватит ли хозяевам сил провести матч в таком темпе?

7' Два игрока "Глазго Рейнджерс" столкнулись при выносе мяч после подачи от углового флага. Арибо и Угелумбе потребовалась помощь медиков.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ХАТАТЕ!!! А вот после навеса О'Райли к воротам от углового флага мяч вынесен на Хатате. Рео слева с семнадцати метров точно пробил в дальний угол.

5' О'Райли разыграл угловой удар с партнёров. После навеса справа к воротам пробить никому не удалось.

4' А вот Абада справа сумел исполнить навес в центр штрафной площади. Гости отбились.

3' "Селтик" левым флангом двинул сразу в атаку. К чужим воротам хозяевам мяч доставить не удаётся.

2' "Селтик" играет в полосатых бело-зелёных футболках и белых трусах, "Глазго Рейнджерс" - в синих футболках и белых трусах.