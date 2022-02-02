  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Шотландия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Шотландия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Селтик
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
1:0
5' Гол
Хатате Рео
22' Желтая карточка
Макгрегор Каллум
38'

Ход матча

5'
Хатате Рео
1:0
22'
Макгрегор Каллум
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 139
Селтик 53.2% (74)
X 33.8% (47)
Глазго Рейнджерс 12.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.41
4.20
8.50
Все Коэффициенты
15
Харт
Джо
88
Юранович
Йосип
20
Картер-Викерс
Кэмерон
4
Старфельт
Карл
3
Тэйлор
Грэг
33
О'Райли
Мэттью
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
11
Абада
Лиэль
7
Якумакис
Георгиос
17
Жота
Серран
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
3
Угелумба
Кэлвин
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
18
Камара
Глен
17
Арибо
Джо
9
Диалло
Амад
25
Руф
Кемар
14
Кент
Райан
Селтик
4-3-3
Глазго Рейнджерс
4-3-3

История личных встреч

Селтик
Глазго Рейнджерс

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.4%
3.6%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
28.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

50 матчей

46%
14%
40%
23 победы 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
14 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

42%
30%
28%
21 победа 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛЧГ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 8 0.33
Абада Лиэль 7 0.29
Жота Серран 5 0.21
Тернбулл Дэвид 5 0.21
Ралстон Энтони 4 0.17
Рогич Томас 3 0.13
Картер-Викерс Кэмерон 2 0.08
Эдуар Одсонн 2 (1) 0.08
Якумакис Георгиос 2 0.08
Айети Альбиан 2 0.08
Хатате Рео 2 0.08
Юранович Йосип 2 (2) 0.08
Макгрегор Каллум 1 0.04
Битон Нир 1 0.04
Скэйлз Лиам 1 0.04
Маеда Даизен 1 0.04
Кристи Райан 0 0
Форрест Джеймс 0 0
Тэйлор Грэг 0 0
Старфельт Карл 0 0
О'Райли Мэттью 0 0
Уэлш Стивен 0 0
Монтгомери Адам 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 8 0.33
Арибо Джо 6 0.25
Руф Кемар 6 (3) 0.25
Тавернье Джеймс 5 (2) 0.21
Сакала Фэшн 5 0.21
Арфилд Скотт 3 0.13
Кент Райан 2 0.08
Голдсон Коннор 2 0.08
Райт Скотт 2 0.08
Хаджи Янис 2 0.08
Камара Глен 1 0.04
Бакуна Жуниньо 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Ландстрем Джон 1 0.04
Диалло Амад 1 0.04
Баришич Борна 0 0
Дэвис Стивен 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Симпсон Джек III 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битон Нир 4 1
Старфельт Карл 2 1
Макгрегор Каллум 3 0
Тернбулл Дэвид 3 0
Рогич Томас 2 0
Жота Серран 2 0
Картер-Викерс Кэмерон 2 0
Уэлш Стивен 2 0
Тэйлор Грэг 1 0
Джонстон Майкл 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Юранович Йосип 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Скэйлз Лиам 1 0
Соро Исмаила 1 0
Абада Лиэль 1 0
Монтгомери Адам 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 5 0
Морелос Альфредо 5 0
Арибо Джо 5 0
Тавернье Джеймс 4 0
Кент Райан 2 1
Арфилд Скотт 2 0
Балогун Леон 2 0
Маклафилин Джон 2 0
Баришич Борна 2 0
Бакуна Жуниньо 2 0
Хаджи Янис 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Руф Кемар 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
25
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
5
20%
1-15
8
32%
4
16%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
6
24%
6
24%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

22
21
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
5
23%
3
14%
1-15
7
32%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

47
46
27 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
6
13%
8
17%
1-15
15
32%
8
17%
16-30
6
13%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
10
21%
10
22%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
8%
5
25%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0
Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2 Селтик - Мазеруэлл 1:0 Селтик - Бетис 3:2 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2 Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1
Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Селтик 1:0 24 18 3 3 48 - 13 57
2. Глазго Рейнджерс 0:1 24 17 5 2 48 - 19 56
3. Хартс 24 12 7 5 34 - 20 43
4. Мазеруэлл 24 9 6 9 27 - 33 33
5. Хиберниан 24 8 7 9 26 - 27 31
6. Абердин 23 8 5 10 27 - 27 29
7. Данди Юнайтед 24 8 5 11 19 - 27 29
8. Сент-Миррен 23 5 11 7 22 - 33 26
9. Ливингстон 24 7 5 12 22 - 31 26
10. Росс Каунти 24 5 8 11 35 - 42 23
11. Сент-Джонстон 23 4 6 13 13 - 28 18
12. Данди 23 4 6 13 18 - 39 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Селтик 1:0 12 10 2 0 26 - 2 32
2. Глазго Рейнджерс 0:1 12 9 3 0 23 - 7 30
3. Хартс 13 8 3 2 23 - 10 27
4. Мазеруэлл 12 7 2 3 17 - 15 23
5. Абердин 11 6 2 3 16 - 10 20
6. Данди Юнайтед 12 6 0 6 10 - 14 18
7. Хиберниан 12 5 3 4 14 - 13 18
8. Росс Каунти 12 3 5 4 21 - 22 14
9. Данди 11 3 4 4 12 - 16 13
10. Сент-Миррен 12 2 7 3 9 - 10 13
11. Ливингстон 11 3 2 6 10 - 13 11
12. Сент-Джонстон 12 1 4 7 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 0:1 12 8 2 2 25 - 12 26
2. Селтик 1:0 12 8 1 3 22 - 11 25
3. Хартс 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Ливингстон 13 4 3 6 12 - 18 15
5. Сент-Миррен 11 3 4 4 13 - 23 13
6. Хиберниан 12 3 4 5 12 - 14 13
7. Сент-Джонстон 11 3 2 6 4 - 11 11
8. Данди Юнайтед 12 2 5 5 9 - 13 11
9. Мазеруэлл 12 2 4 6 10 - 18 10
10. Росс Каунти 12 2 3 7 14 - 20 9
11. Абердин 12 2 3 7 11 - 17 9
12. Данди 12 1 2 9 6 - 23 5
  • Первый тайм
  • 39'
    Подача Таернье справа к дальней штанге получилась безадресной.
  • 38'
    "Селтик" вновь принялся активно прессинговать соперника на чужой половине поля.
  • Угловой
    37'
    Хозячева исполнили угловой удар. Мяч вынесен на Каллума Макгрегора, чей дальний удар получился неточным.
  • 36'
    Якумакис оказался на газоне перед чужими воротам. Мадден показывает, что толчка в спину от Угелумбы не было и пенальти не назначил.
  • 35'
    Прострел Жоты справа к воротам перехватил Голдсон.
  • 34'
    Кет слева с двадцати шести метров низом пробил в ближний угол. Харт сместился к штанге и забрал мяч в руки. Первый удар в створ от гостей.
  • Угловой
    33'
    Тавернье от углового флага навесил на Голдсона, который не попал головой по мячу.
  • 32'
    Подачу Баришича слева к воротам заблокировал О'Райли.
  • 31'
    5-0 - такова статистика ударов в створ за первые полчаса игры. В этом компоненте хозяева заметно преуспевают.
  • Угловой
    30'
    О'Райли от углового флага покатил мяч на Жоту, а вот от Серрана ответный пас получился неудобным для Мэттью.
  • 28'
    Арибо по центру прорвался в штрафную площадь, где у него мяч выбил Тэйлор.
  • Опасный момент
    27'
    Жота справа навесил на Якумакиса, который головой пробил точно в ноги Аллану Макгрегору.
  • Фол, нарушение
    26'
    Кент в центре поля врезался в Юрановича.
  • 25'
    Арибо на чужой половине поля сделал пас в ноги Жоте.
  • 24'
    Неудачно гости разыграли штрафной удар. Мяч отправился на их половину поля.
  • Желтая карточка
    23'
    Каллум Макгрегор за снос Арфилда перед штрафной площадью получил жёлтую карточку.
  • 22'
    Старфельт на левом фланге долго готовил прострел в штрафную площадь и потерял мяч.
  • 20'
    О'Райли слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч оказался за пределами поля.
  • Угловой
    19'
    О'Райли разыграл угловой удар с Жотой и навесил к дальней штанге, где партнёр оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    18'
    Удар Якумакиса с пятнадцати метров под перекладину парировал Аллан Макгрегор.
  • Фол, нарушение
    17'
    Картер-Викерс в центре поля завалил на газон Руфа.
  • Опасный момент
    16'
    Жота слева из пределов штрафной площади пробил под перекладину. Аллан Макгрегор отбил мяч на Якумакиса, с ударом головой которого тоже справился.
  • 15'
    "Глазго Рейнджерс" сумел наладить комбинационную игру в центре поля и уже провёл пару позиционных атак. Бить по воротам гостям пока не удаётся.
  • 14'
    Прострел Голдсона справа в штрафную площадь не дошёл до партнёров.
  • Фол, нарушение
    13'
    Каллум Макгрегор на фланге сбил Кента.
  • 12'
    Навес Баришича слева в штрафную площадь нацеленным не получился. Хозяева мяч от ворот выбили.
  • 11'
    Пас Жоты справа по бровке вперёд на О'Райли соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    10'
    Жота слева ворвался в штрафную площадь, где толкнул руками Тавернье.
  • 8'
    "Селтик" и на чужой половине поля сразу стал активно прессинговать соперника. Хватит ли хозяевам сил провести матч в таком темпе?
  • Травма, повреждение
    7'
    Два игрока "Глазго Рейнджерс" столкнулись при выносе мяч после подачи от углового флага. Арибо и Угелумбе потребовалась помощь медиков.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ХАТАТЕ!!! А вот после навеса О'Райли к воротам от  углового флага мяч вынесен на Хатате. Рео слева с семнадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    5'
    О'Райли разыграл угловой удар с партнёров. После навеса справа к воротам пробить никому не удалось.
  • 4'
    А вот Абада справа сумел исполнить навес в центр штрафной площади. Гости отбились.
  • 3'
    "Селтик" левым флангом двинул сразу в атаку. К чужим воротам хозяевам мяч доставить не удаётся.
  • 2'
    "Селтик" играет в полосатых бело-зелёных футболках и белых трусах, "Глазго Рейнджерс" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Селтик Парк"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать второго тура Шотландской Премьер-лиги, в котором сыграют «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 139
Селтик 53.2% (74)
X 33.8% (47)
Глазго Рейнджерс 12.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.41
4.20
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс онлайн


Прогнозы на матч Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Селтик
53.2% (74)
Ничья
33.8% (47)
Глазго Рейнджерс
12.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
81.25% (104)
Нет
18.75% (24)
Популярный счёт
2:1 Селтик
30.9% (43)
1:1 Ничья
25.2% (35)
1:0 Селтик
13.7% (19)
1:2 Глазго Рейнджерс
10.1% (14)
2:2 Ничья
5.8% (8)
2:0 Селтик
2.2% (3)
2:3 Глазго Рейнджерс
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Селтик
Глазго Рейнджерс

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 