Шотландия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Селтик Парк
История личных встреч
Селтик
Глазго Рейнджерс
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
46.4%
3.6%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
28.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
50 матчей
46%
14%
40%
23 победы 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
48%
24%
14 побед 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
42%
30%
28%
21 победа 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|8
|0.35
|Абада Лиэль
|7
|0.3
|Жота Серран
|5
|0.22
|Тернбулл Дэвид
|5
|0.22
|Ралстон Энтони
|4
|0.17
|Рогич Томас
|3
|0.13
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0.09
|Эдуар Одсонн
|2 (1)
|0.09
|Якумакис Георгиос
|2
|0.09
|Айети Альбиан
|2
|0.09
|Юранович Йосип
|2 (2)
|0.09
|Макгрегор Каллум
|1
|0.04
|Битон Нир
|1
|0.04
|Скэйлз Лиам
|1
|0.04
|Маеда Даизен
|1
|0.04
|Хатате Рео
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|Старфельт Карл
|0
|0
|О'Райли Мэттью
|0
|0
|Уэлш Стивен
|0
|0
|Монтгомери Адам
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|8
|0.35
|Арибо Джо
|6
|0.26
|Руф Кемар
|6 (3)
|0.26
|Тавернье Джеймс
|5 (2)
|0.22
|Сакала Фэшн
|5
|0.22
|Арфилд Скотт
|3
|0.13
|Кент Райан
|2
|0.09
|Голдсон Коннор
|2
|0.09
|Райт Скотт
|2
|0.09
|Хаджи Янис
|2
|0.09
|Камара Глен
|1
|0.04
|Бакуна Жуниньо
|1
|0.04
|Хеландер Филип
|1
|0.04
|Ландстрем Джон
|1
|0.04
|Диалло Амад
|1
|0.04
|Баришич Борна
|0
|0
|Дэвис Стивен
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Симпсон Джек III
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Битон Нир
|4
|1
|Старфельт Карл
|2
|1
|Тернбулл Дэвид
|3
|0
|Макгрегор Каллум
|2
|0
|Рогич Томас
|2
|0
|Жота Серран
|2
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0
|Уэлш Стивен
|2
|0
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|Джонстон Майкл
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Скэйлз Лиам
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Монтгомери Адам
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|5
|0
|Морелос Альфредо
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Тавернье Джеймс
|4
|0
|Кент Райан
|2
|1
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Балогун Леон
|2
|0
|Маклафилин Джон
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Бакуна Жуниньо
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
25
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
5
20%
1-15
8
32%
4
16%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
6
24%
6
24%
76-90
Пропущено
2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
22
21
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
5
23%
3
14%
1-15
7
32%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
18%
4
19%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
47
46
27 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
6
13%
8
17%
1-15
15
32%
8
17%
16-30
6
13%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
10
21%
10
22%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
8%
5
25%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0
Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2 Селтик - Мазеруэлл 1:0 Селтик - Бетис 3:2 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2 Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1
Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|23
|17
|5
|1
|48 - 18
|56
|2.
|Селтик
|23
|17
|3
|3
|47 - 13
|54
|3.
|Хартс
|23
|12
|6
|5
|34 - 20
|42
|4.
|Мазеруэлл
|23
|9
|5
|9
|26 - 32
|32
|5.
|Хиберниан
|23
|8
|6
|9
|26 - 27
|30
|6.
|Абердин
|22
|8
|4
|10
|26 - 26
|28
|7.
|Данди Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|19 - 27
|28
|8.
|Ливингстон
|23
|7
|5
|11
|21 - 29
|26
|9.
|Сент-Миррен
|22
|5
|10
|7
|21 - 32
|25
|10.
|Росс Каунти
|23
|5
|7
|11
|34 - 41
|22
|11.
|Данди
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|12.
|Сент-Джонстон
|22
|3
|6
|13
|11 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|12
|9
|3
|0
|23 - 7
|30
|2.
|Селтик
|11
|9
|2
|0
|25 - 2
|29
|3.
|Хартс
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|4.
|Мазеруэлл
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|5.
|Абердин
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|6.
|Данди Юнайтед
|12
|6
|0
|6
|10 - 14
|18
|7.
|Хиберниан
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|8.
|Росс Каунти
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|9.
|Данди
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Сент-Миррен
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Ливингстон
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|12.
|Сент-Джонстон
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|2.
|Селтик
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|3.
|Хартс
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|4.
|Ливингстон
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|5.
|Сент-Миррен
|11
|3
|4
|4
|13 - 23
|13
|6.
|Хиберниан
|12
|3
|4
|5
|12 - 14
|13
|7.
|Данди Юнайтед
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|8.
|Росс Каунти
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|9.
|Мазеруэлл
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|10.
|Сент-Джонстон
|10
|2
|2
|6
|2 - 10
|8
|11.
|Абердин
|11
|2
|2
|7
|10 - 16
|8
|12.
|Данди
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Селтик
53.6% (30)
Ничья
35.7% (20)
Глазго Рейнджерс
10.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (32)
Меньше
40.74% (22)
Обе команды забьют
Да
87.04% (47)
Нет
12.96% (7)
Популярный счёт
2:1 Селтик
35.7% (20)
1:1 Ничья
26.8% (15)
1:0 Селтик
10.7% (6)
2:2 Ничья
8.9% (5)
1:2 Глазго Рейнджерс
8.9% (5)
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