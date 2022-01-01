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Шотландия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Селтик
 
Позже

Стадион:
Глазго Рейнджерс
Прогнозы 56
Селтик 53.6% (30)
X 35.7% (20)
Глазго Рейнджерс 10.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.26
3.52
3.76
Все Коэффициенты

История личных встреч

Селтик
Глазго Рейнджерс

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.4%
3.6%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
28.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

50 матчей

46%
14%
40%
23 победы 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
14 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

42%
30%
28%
21 победа 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛЧГ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 8 0.35
Абада Лиэль 7 0.3
Жота Серран 5 0.22
Тернбулл Дэвид 5 0.22
Ралстон Энтони 4 0.17
Рогич Томас 3 0.13
Картер-Викерс Кэмерон 2 0.09
Эдуар Одсонн 2 (1) 0.09
Якумакис Георгиос 2 0.09
Айети Альбиан 2 0.09
Юранович Йосип 2 (2) 0.09
Макгрегор Каллум 1 0.04
Битон Нир 1 0.04
Скэйлз Лиам 1 0.04
Маеда Даизен 1 0.04
Хатате Рео 1 0.04
Кристи Райан 0 0
Форрест Джеймс 0 0
Тэйлор Грэг 0 0
Старфельт Карл 0 0
О'Райли Мэттью 0 0
Уэлш Стивен 0 0
Монтгомери Адам 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 8 0.35
Арибо Джо 6 0.26
Руф Кемар 6 (3) 0.26
Тавернье Джеймс 5 (2) 0.22
Сакала Фэшн 5 0.22
Арфилд Скотт 3 0.13
Кент Райан 2 0.09
Голдсон Коннор 2 0.09
Райт Скотт 2 0.09
Хаджи Янис 2 0.09
Камара Глен 1 0.04
Бакуна Жуниньо 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Ландстрем Джон 1 0.04
Диалло Амад 1 0.04
Баришич Борна 0 0
Дэвис Стивен 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Симпсон Джек III 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битон Нир 4 1
Старфельт Карл 2 1
Тернбулл Дэвид 3 0
Макгрегор Каллум 2 0
Рогич Томас 2 0
Жота Серран 2 0
Картер-Викерс Кэмерон 2 0
Уэлш Стивен 2 0
Тэйлор Грэг 1 0
Джонстон Майкл 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Юранович Йосип 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Скэйлз Лиам 1 0
Соро Исмаила 1 0
Абада Лиэль 1 0
Монтгомери Адам 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 5 0
Морелос Альфредо 5 0
Арибо Джо 5 0
Тавернье Джеймс 4 0
Кент Райан 2 1
Арфилд Скотт 2 0
Балогун Леон 2 0
Маклафилин Джон 2 0
Баришич Борна 2 0
Бакуна Жуниньо 2 0
Хаджи Янис 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Руф Кемар 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
25
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
5
20%
1-15
8
32%
4
16%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
6
24%
6
24%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

22
21
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
5
23%
3
14%
1-15
7
32%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

47
46
27 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
6
13%
8
17%
1-15
15
32%
8
17%
16-30
6
13%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
10
21%
10
22%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
8%
5
25%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0
Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2 Селтик - Мазеруэлл 1:0 Селтик - Бетис 3:2 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2 Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1
Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 23 17 5 1 48 - 18 56
2. Селтик 23 17 3 3 47 - 13 54
3. Хартс 23 12 6 5 34 - 20 42
4. Мазеруэлл 23 9 5 9 26 - 32 32
5. Хиберниан 23 8 6 9 26 - 27 30
6. Абердин 22 8 4 10 26 - 26 28
7. Данди Юнайтед 23 8 4 11 19 - 27 28
8. Ливингстон 23 7 5 11 21 - 29 26
9. Сент-Миррен 22 5 10 7 21 - 32 25
10. Росс Каунти 23 5 7 11 34 - 41 22
11. Данди 22 4 5 13 18 - 39 17
12. Сент-Джонстон 22 3 6 13 11 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 12 9 3 0 23 - 7 30
2. Селтик 11 9 2 0 25 - 2 29
3. Хартс 13 8 3 2 23 - 10 27
4. Мазеруэлл 12 7 2 3 17 - 15 23
5. Абердин 11 6 2 3 16 - 10 20
6. Данди Юнайтед 12 6 0 6 10 - 14 18
7. Хиберниан 11 5 2 4 14 - 13 17
8. Росс Каунти 11 3 4 4 20 - 21 13
9. Данди 10 3 3 4 12 - 16 12
10. Сент-Миррен 11 2 6 3 8 - 9 12
11. Ливингстон 10 3 2 5 9 - 11 11
12. Сент-Джонстон 12 1 4 7 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 11 8 2 1 25 - 11 26
2. Селтик 12 8 1 3 22 - 11 25
3. Хартс 10 4 3 3 11 - 10 15
4. Ливингстон 13 4 3 6 12 - 18 15
5. Сент-Миррен 11 3 4 4 13 - 23 13
6. Хиберниан 12 3 4 5 12 - 14 13
7. Данди Юнайтед 11 2 4 5 9 - 13 10
8. Росс Каунти 12 2 3 7 14 - 20 9
9. Мазеруэлл 11 2 3 6 9 - 17 9
10. Сент-Джонстон 10 2 2 6 2 - 10 8
11. Абердин 11 2 2 7 10 - 16 8
12. Данди 12 1 2 9 6 - 23 5
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Селтик 53.6% (30)
    X 35.7% (20)
    Глазго Рейнджерс 10.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    2.26
    3.52
    3.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Селтик - Глазго Рейнджерс онлайн


    Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Селтик
    53.6% (30)
    Ничья
    35.7% (20)
    Глазго Рейнджерс
    10.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    87.04% (47)
    Нет
    12.96% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Селтик
    35.7% (20)
    1:1 Ничья
    26.8% (15)
    1:0 Селтик
    10.7% (6)
    2:2 Ничья
    8.9% (5)
    1:2 Глазго Рейнджерс
    8.9% (5)
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    Селтик
    Глазго Рейнджерс

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