Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Эштадиу да Луш
8' Желтая карточкаВертонген Ян
0:1
11' ГолЛино Сэмуел
26' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
30' Желтая карточкаОтаменди Николас
40' Желтая карточкаГонсалвеш Диогу
53' Желтая карточкаМариу Жоау
Ход матча
8'
11'
0:1
30'
40'
53'
28
Вайгль
Юлиан
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
-
-
Главный тренер: Nelson Verissimo
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
25 Ирмер ЖанПолузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Бенфика
Жил Висенте
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|15 (1)
|0.75
|Силва Рафа
|7
|0.35
|Яремчук Роман
|6
|0.3
|Гримальдо Алехандро
|3
|0.15
|Сеферович Харис
|3 (1)
|0.15
|Лукас VI
|3
|0.15
|Вайгль Юлиан
|2
|0.1
|Эвертон Соарес
|2
|0.1
|Мариу Жоау
|2
|0.1
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.1
|Жилберто Жуниор
|2
|0.1
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.1
|Пицци Луиш
|1
|0.05
|Пиньо Родриго
|1
|0.05
|Адель Таарабт
|0
|0
|Вертонген Ян
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|11
|0.55
|Лино Сэмуел
|7
|0.35
|Лоте Антуан
|2
|0.1
|Фудзимото Канья
|2
|0.1
|Мурило Коста
|2
|0.1
|Педринью V
|1
|0.05
|Ханне Бубакар
|1
|0.05
|Абурджания Георгий
|1
|0.05
|Кунья Лукас
|1
|0.05
|Буэно Матеус
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|3
|1
|Отаменди Николас
|4
|0
|Вертонген Ян
|3
|0
|Жилберто Жуниор
|3
|0
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|3
|0
|Алмейда Андре
|1
|1
|Адель Таарабт
|2
|0
|Пицци Луиш
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Радоньич Неманья
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Бернарду Паулу
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Абурджания Георгий
|4
|0
|Талоша Жоау
|4
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
8
32%
1
7%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
5
20%
3
21%
61-75
4
16%
6
43%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
27
15
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
5
19%
2
13%
1-15
3
11%
4
27%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
6
46%
76-90
Забито
52
29
27 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
8
15%
2
7%
1-15
4
8%
5
17%
16-30
15
29%
2
7%
31-45
9
17%
6
21%
46-60
8
15%
6
21%
61-75
8
15%
8
28%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
19%
5
25%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1
Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3
Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|53 - 14
|56
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|35 - 12
|47
|3.
|Бенфика
|0:1 Заявка
|20
|14
|2
|4
|52 - 17
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|36 - 20
|38
|5.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 21
|33
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 25
|27
|7.
|Эшторил
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|25 - 24
|26
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 22
|25
|9.
|Маритиму
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|23 - 37
|23
|11.
|Визела
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 34
|22
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|14 - 23
|20
|13.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|28 - 40
|20
|14.
|Боавишта
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|22 - 31
|19
|15.
|Арока
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 36
|18
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|23 - 35
|17
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|18 - 31
|16
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|27 - 6
|30
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|4.
|Бенфика
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|7.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|8.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Визела
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|12.
|Арока
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|15.
|Эшторил
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Бенфика
|0:1 Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 11
|10
|11.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Арока
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|14.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
|18.
|Боавишта
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика 0:2 Жил Висенте
Исход игры
Бенфика
97.7% (126)
Ничья
0.8% (1)
Жил Висенте
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.8% (61)
Меньше
51.2% (64)
Обе команды забьют
Да
43.2% (54)
Нет
56.8% (71)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
41.9% (54)
2:1 Бенфика
26.4% (34)
3:1 Бенфика
13.2% (17)
1:0 Бенфика
6.2% (8)
3:0 Бенфика
6.2% (8)
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