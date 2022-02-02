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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Бенфика
0:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Жил Висенте
0'
8' Желтая карточка
Вертонген Ян
0:1
11' Гол
Лино Сэмуел
26' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
30' Желтая карточка
Отаменди Николас
40' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу
53' Желтая карточка
Мариу Жоау
65'

Ход матча

8'
Вертонген Ян
 
11'
0:1
Лино Сэмуел
(Педринью V)
26'
 
Франсиско Мартинес
30'
Отаменди Николас
 
40'
Гонсалвеш Диогу
 
46'
Мариу Жоау
Мейте Суалихо
 
46'
Силва Рафа
Гонсалвеш Диогу
 
53'
Мариу Жоау
 
Прогнозы 129
Бенфика 97.7% (126)
X 0.8% (1)
Жил Висенте 1.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Жил Висенте
3.20
5.95
6.65
Все Коэффициенты
99
Влаходимос
Одиссей
34
Алмейда
Андре
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
11
Мейте
Суалихо
28
Вайгль
Юлиан
55
Бернарду
Паулу
17
Гонсалвеш
Диогу
88
Рамуш
Гонсалу
7
Эвертон
Соарес
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
15
Абурджания
Георгий
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
Бенфика
4-3-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Жил Висенте

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КП
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 15 (1) 0.75
Силва Рафа 7 0.35
Яремчук Роман 6 0.3
Гримальдо Алехандро 3 0.15
Сеферович Харис 3 (1) 0.15
Лукас VI 3 0.15
Вайгль Юлиан 2 0.1
Эвертон Соарес 2 0.1
Мариу Жоау 2 0.1
Рамуш Гонсалу 2 0.1
Жилберто Жуниор 2 0.1
Вальдшмидт Лука 2 0.1
Пицци Луиш 1 0.05
Пиньо Родриго 1 0.05
Адель Таарабт 0 0
Вертонген Ян 0 0
Отаменди Николас 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Гонсалвеш Диогу 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 11 0.55
Лино Сэмуел 7 0.35
Лоте Антуан 2 0.1
Фудзимото Канья 2 0.1
Мурило Коста 2 0.1
Педринью V 1 0.05
Ханне Бубакар 1 0.05
Абурджания Георгий 1 0.05
Кунья Лукас 1 0.05
Буэно Матеус 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 3 1
Отаменди Николас 4 0
Вертонген Ян 3 0
Жилберто Жуниор 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Лукас VI 3 0
Нуньес Дарвин 3 0
Алмейда Андре 1 1
Адель Таарабт 2 0
Пицци Луиш 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Радоньич Неманья 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Яремчук Роман 1 0
Бернарду Паулу 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Кунья Лукас 6 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 3 1
Франсиско Мартинес 4 0
Абурджания Георгий 4 0
Талоша Жоау 4 0
Ауашерия Билель 3 0
Буэно Матеус 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Лоте Антуан 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Крицюк Станислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
8
32%
1
7%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
5
20%
3
21%
61-75
4
16%
6
43%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

27
15
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
5
19%
2
13%
1-15
3
11%
4
27%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
6
46%
76-90

Забито

52
29
27 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
8
15%
2
7%
1-15
4
8%
5
17%
16-30
15
29%
2
7%
31-45
9
17%
6
21%
46-60
8
15%
6
21%
61-75
8
15%
8
28%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
19%
5
25%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1
Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3
Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 20 18 2 0 53 - 14 56
2. Спортинг Л Заявка 19 15 2 2 35 - 12 47
3. Бенфика 0:1 Заявка 20 14 2 4 52 - 17 44
4. Брага Заявка 20 11 5 4 36 - 20 38
5. Жил Висенте 1:0 Заявка 20 9 6 5 29 - 21 33
6. Витория Гимарайнш Заявка 20 7 6 7 30 - 25 27
7. Эшторил Заявка 20 6 8 6 25 - 24 26
8. Портимоненсе Заявка 20 7 4 9 20 - 22 25
9. Маритиму Заявка 20 6 6 8 25 - 30 24
10. Санта-Клара Заявка 20 6 5 9 23 - 37 23
11. Визела Заявка 20 5 7 8 22 - 34 22
12. Пасуш де Феррейра Заявка 20 4 8 8 14 - 23 20
13. Тондела Заявка 20 6 2 12 28 - 40 20
14. Боавишта Заявка 20 3 10 7 22 - 31 19
15. Арока Заявка 20 4 6 10 19 - 36 18
16. Фамаликан Заявка 20 3 8 9 23 - 35 17
17. Морейренсе Заявка 20 3 7 10 18 - 31 16
18. Белененсеш Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 10 0 0 27 - 6 30
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 17 - 5 25
3. Брага Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
4. Бенфика 0:1 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
6. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
7. Боавишта Заявка 10 3 6 1 13 - 10 15
8. Жил Висенте 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
9. Маритиму Заявка 9 3 4 2 13 - 9 13
10. Визела Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
11. Тондела Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
12. Арока Заявка 9 3 1 5 10 - 20 10
13. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
14. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
15. Эшторил Заявка 10 1 6 3 12 - 14 9
16. Портимоненсе Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
17. Фамаликан Заявка 10 1 5 4 6 - 13 8
18. Белененсеш Заявка 9 2 2 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2. Бенфика 0:1 Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
3. Спортинг Л Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
4. Жил Висенте 1:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 8 19
5. Брага Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Эшторил Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7. Портимоненсе Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
8. Маритиму Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 5 - 11 10
11. Визела Заявка 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Фамаликан Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13. Арока Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
14. Тондела Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
15. Морейренсе Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
16. Санта-Клара Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
17. Белененсеш Заявка 10 0 4 6 3 - 13 4
18. Боавишта Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
Прогнозы 129
Бенфика 97.7% (126)
X 0.8% (1)
Жил Висенте 1.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Жил Висенте
3.20
5.95
6.65
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Бенфика 0:2 Жил Висенте

Исход игры
Бенфика
97.7% (126)
Ничья
0.8% (1)
Жил Висенте
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.8% (61)
Меньше
51.2% (64)
Обе команды забьют
Да
43.2% (54)
Нет
56.8% (71)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
41.9% (54)
2:1 Бенфика
26.4% (34)
3:1 Бенфика
13.2% (17)
1:0 Бенфика
6.2% (8)
3:0 Бенфика
6.2% (8)
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Жил Висенте

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