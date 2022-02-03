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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Аль-Джазира
3:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Пираэ
0'
1:0
5' Гол
Zayed Alameri
2:0
25' Гол
Аль-Аттас Ахмед
3:0
41' Гол
Косанович Милош
3:1
48' Гол в свои ворота
Рабии Мохаммед
61'
Аль-Джазира
Пираэ

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Джазира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косанович Милош 1 1
Аль-Аттас Ахмед 1 1
Zayed Alameri 1 1
Пираэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Аль-Джазира
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5
Аль-Джазира - Аль-Рамта 1:1 Аджман - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Бани Яс 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1 Акаба - Аль-Джазира 4:0 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ордон 1:1 Аль-Джазира - Аль-Оруба 1:0 Маан - Аль-Джазира 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Джазира - Эмирейтс 3:2 Аль-Бакаа - Аль-Джазира 0:3 Аль-Джазира - Аль-Наср Дубай 2:1 Аль-Джазира - Сахаб 1:1 Аль-Иттихад Калба - Аль-Джазира 0:0
Пираэ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тефана - Пираэ 6:2 Пираэ - Рониу 7:2 Пираэ - Драгон Папеэте 3:2 Сентрал Спорт - Пираэ 3:2
Аорай - Пираэ 1:6 Ману-Ура - Пираэ 5:3 Пираэ - Венус 0:2 Тефана - Пираэ 4:0 Рониу - Пираэ 2:3 Драгон Папеэте - Пираэ 3:3 Пираэ - Сентрал Спорт 5:1 Пираэ - Аорай 4:2 Пираэ - Ману-Ура 1:2 Пираэ - Тефана 2:6 Пираэ - Понтиву 5:6 Пираэ - Ману-Ура 4:3 Венус - Пираэ 5:0 Пираэ - Ба 0:2 Гаича - Пираэ 5:2 Пираэ - Лупе оле Соага 3:3
  • Второй тайм
  • 57'
    Heirauarii Salem уходит с поля. Patrick Tepa выходит вместо него
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Mohammed Rabii уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Yohann Tihoni уходит с поля. Sylvain Graglia выходит вместо него
  • 46'
    Мубарак Халфан уходит с поля. Zayed Sultan выходит вместо него
  • 46'
    Сереро Тюлани уходит с поля. Mamadou Coulibaly выходит вместо него
  • 46'
    Али Хасиф уходит с поля. Аль-Амери Абдулрахман выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Косанович Милош бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Zayed Alameri бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Аль-Аттас Ахмед бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Zayed Alameri бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Джазира
Ничья
Пираэ
1.01
27.00
67.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Джазира 3:1 Пираэ онлайн


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Пираэ

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