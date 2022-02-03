Клубный чемпионат мира 2022
3:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Мохаммед Бин Зайед
1:0
5' ГолZayed Alameri
2:0
25' ГолАль-Аттас Ахмед
3:0
41' ГолКосанович Милош
3:1
48' Гол в свои воротаРабии Мохаммед
Ход матча
5'
1:0
25'
2:0
41'
3:0
48'
3:1
- Основной состав
-
55 Али ХасифВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Траоре УмарПолузащитник
-
28 Айман ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Zayed Sultan
-
38 Nawaf Dhawi
-
Главный тренер: Кейзер Марсел
- Основной состав
-
16 Дурот ТеваВратарь
- Защитник
-
20 Тео АлвинЗащитник
-
30 Тео ЖонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Тиони ЙоаннНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тепа ПатрикНападающий
-
22 Уоррен ДжейНападающий
-
23 Steven Taero
-
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Джазира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косанович Милош
|1
|1
|Аль-Аттас Ахмед
|1
|1
|Zayed Alameri
|1
|1
Пираэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Аль-Джазира
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5
Аль-Джазира - Аль-Рамта 1:1 Аджман - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Бани Яс 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1 Акаба - Аль-Джазира 4:0 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ордон 1:1 Аль-Джазира - Аль-Оруба 1:0 Маан - Аль-Джазира 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Джазира - Эмирейтс 3:2 Аль-Бакаа - Аль-Джазира 0:3 Аль-Джазира - Аль-Наср Дубай 2:1 Аль-Джазира - Сахаб 1:1 Аль-Иттихад Калба - Аль-Джазира 0:0
Пираэ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тефана - Пираэ 6:2 Пираэ - Рониу 7:2 Пираэ - Драгон Папеэте 3:2 Сентрал Спорт - Пираэ 3:2
Аорай - Пираэ 1:6 Ману-Ура - Пираэ 5:3 Пираэ - Венус 0:2 Тефана - Пираэ 4:0 Рониу - Пираэ 2:3 Драгон Папеэте - Пираэ 3:3 Пираэ - Сентрал Спорт 5:1 Пираэ - Аорай 4:2 Пираэ - Ману-Ура 1:2 Пираэ - Тефана 2:6 Пираэ - Понтиву 5:6 Пираэ - Ману-Ура 4:3 Венус - Пираэ 5:0 Пираэ - Ба 0:2 Гаича - Пираэ 5:2 Пираэ - Лупе оле Соага 3:3