Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Брук-Бет
13' Желтая карточкаВдовик Бартломей
38' Желтая карточкаПоспишил Мартин
1:0
44' ПенальтиPiotr Wlazlo
45' Желтая карточкаMilosz Matysik
Ход матча
13'
38'
44'
1:0
45'
99
Лоска
Томаш
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
42 Jakub Orpik
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Ягеллония
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.42
|Мешанович Мурис
|4
|0.21
|Adam Radwanski
|2
|0.11
|Kacper Spiewak
|2
|0.11
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|1
|0.05
|Patryk Czarnowski
|1
|0.05
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.35
|Пржикрыл Томаш
|4
|0.2
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.2
|Романчук Тарас
|3
|0.15
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.1
|Бида Бартош
|2
|0.1
|Жиро Михал
|1
|0.05
|Августин Блажей
|1
|0.05
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Струски Кароль
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|0
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Путивцев Артём
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Черных Фёдор
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Романчук Тарас
|4
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
4
50%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
18
19
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
7
39%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
4
19%
5
21%
76-90
Пропущено
31
31
10 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
2
6%
9
29%
29%
31-45
11
35%
5
16%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
7
23%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2
Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2
Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|19
|12
|5
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|4.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|5.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|19
|8
|4
|7
|27 - 26
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|0:1
|20
|6
|6
|8
|24 - 32
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|19
|6
|2
|11
|20 - 36
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|19
|4
|6
|9
|19 - 36
|18
|16.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|17.
|Легия
|18
|5
|0
|13
|19 - 30
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|0:1
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|7.
|Гурник Забже
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 20
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3