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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
2:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
13' Желтая карточка
Вдовик Бартломей
38' Желтая карточка
Поспишил Мартин
1:0
44' Пенальти
Piotr Wlazlo
45' Желтая карточка
Milosz Matysik
48' Желтая карточка
Аломерович Златан
2:0
50' Пенальти
Wiktor Biedrzycki
67' Желтая карточка
Безпалец Михал
2:1
70' Гол
Мыстковски Пшемыслав
79' Желтая карточка
Sebastian Bonecki
86' Желтая карточка
Черных Фёдор
90' Желтая карточка
Грабовски Марцин
90' Желтая карточка
Романчук Тарас
90'+10
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
17
Гибш
Матей
19
Безпалец
Михал
8
Стефаник
Самуэль
95
Sebastian
Bonecki
18
Piotr
Wlazlo
3
Грабовски
Марцин
9
Kacper
Spiewak
33
Аломерович
Златан
19
Ольшевски
Павел
32
Milosz
Matysik
2
Паздан
Михал
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
7
Налепа
Михал
II
14
Пржикрыл
Томаш
13
Andrzej
Trubeha
10
Черных
Фёдор
Брук-Бет Термалица
4-1-4-1
Ягеллония
4-3-3

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Ягеллония

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
0:1
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
0:0
ЭГБ
0:1
Э
2:0
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.42
Мешанович Мурис 4 0.21
Adam Radwanski 2 0.11
Kacper Spiewak 2 0.11
Стефаник Самуэль 1 0.05
Mateusz Grzybek 1 0.05
Patryk Czarnowski 1 0.05
Nemanja Tekijaski 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.05
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.35
Пржикрыл Томаш 4 0.2
Черных Фёдор 4 (1) 0.2
Романчук Тарас 3 0.15
Пуэрто Исраэль 2 0.1
Бида Бартош 2 0.1
Жиро Михал 1 0.05
Августин Блажей 1 0.05
Мыстковски Пшемыслав 1 0.05
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Струски Кароль 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Mateusz Grzybek 3 0
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Путивцев Артём 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Sebastian Bonecki 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Adam Radwanski 1 0
Грабовски Марцин 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 6 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Романчук Тарас 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 3 0
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Струски Кароль 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Паздан Михал 1 0
Аломерович Златан 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Milosz Matysik 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
3
19%
4
44%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Пропущено

19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
7
37%
4
19%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
7
30%
5
20%
31-45
5
22%
7
28%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
5
20%
76-90

Пропущено

32
33
10 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
2
6%
10
30%
31-45
11
34%
6
18%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
7
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2
Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2
Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
4. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
5. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 19 8 4 7 27 - 26 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 0:2 20 6 2 12 20 - 38 20
15. Легия 2:0 19 6 0 13 21 - 30 18
16. Гурник Ленчна 19 4 6 9 19 - 36 18
17. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 0:2 10 4 1 5 13 - 15 13
15. Легия 2:0 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
3. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 9 3 2 4 12 - 14 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 0:2 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 2:0 10 2 0 8 9 - 17 6
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Milosz Matysik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Брук-Бет Термалица забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Поспишил Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Bartlomiej Wdowik получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония онлайн


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