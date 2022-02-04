Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:2
Первый тайм: 21'
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
0:1
13' ГолПик Флориан
0:2
17' ГолЭккерт Айенса Деннис
Ход матча
13'
0:1
17'
33
Шувер
Марио
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
16
Муслиу
Визар
34
Рохль
Мерлин
18
Сарпей
Ханс
26
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
35 Кноте НоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
-
18 Сарпей ХансПолузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Нюрнберг
Ингольштадт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.24
|Доведан Никола
|5
|0.24
|Темпельман Лино
|4
|0.19
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.14
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.14
|Гайс Йоханнес
|2
|0.1
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.1
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.1
|Краусс Том
|1
|0.05
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.05
|Кёпке Паскаль
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.14
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.14
|Кутшке Штефан
|2
|0.1
|Гаус Марсель
|1
|0.05
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.05
|Антонич Нико
|1
|0.05
|Пик Флориан
|1
|0.05
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.05
|Келлер Томас
|1
|0.05
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|8
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Франке Доминик
|3
|0
|Келлер Томас
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Антонич Нико
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
5
36%
2
29%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
20%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
20%
6
24%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
1
10%
7
28%
61-75
5
50%
3
12%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
31%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
33%
1
6%
76-90
Забито
30
14
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
10%
1
7%
1-15
6
20%
2
14%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
10
33%
4
29%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
5
17%
3
21%
76-90
Пропущено
22
42
10 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
18%
5
12%
1-15
2
9%
5
12%
16-30
4
18%
9
21%
31-45
1
5%
7
17%
46-60
2
9%
12
29%
61-75
9
41%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 25
|37
|4.
|Вердер
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|39 - 28
|35
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 24
|34
|7.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 25
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|39 - 30
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 32
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|13.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|21
|6
|6
|9
|15 - 28
|24
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 37
|15
|18.
|Ингольштадт
|2:0 Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|6.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|7.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|2:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|2:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 25
|7