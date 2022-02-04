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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
0:2
Первый тайм: 21'

Стадион:
Ингольштадт
0'
0:1
13' Гол
Пик Флориан
0:2
17' Гол
Эккерт Айенса Деннис
21'

Ход матча

13'
0:1
Пик Флориан
(Шмидт Патрик II)
17'
0:2
Эккерт Айенса Деннис
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ингольштадт
1.77
3.95
5.20
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
33
Шувер
Марио
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Темпельман
Лино
11
Шуранов
Эрик
10
Доведан
Никола
24
Дели
Матс
Мёллер
39
Стоянович
Деян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
34
Рохль
Мерлин
18
Сарпей
Ханс
26
Пик
Флориан
32
Шмидт
Патрик
II
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Нюрнберг
4-3-3
Ингольштадт
4-4-2

История личных встреч

Нюрнберг
Ингольштадт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:7
Б2
0:0
ПОЗПИВБ2
3:1
ПОЗПИВБ2
2:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМК
0:0
ТМК
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
ММ(
2:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0
Б2
1:0
Б2
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.24
Доведан Никола 5 0.24
Темпельман Лино 4 0.19
Дели Матс Мёллер 3 0.14
Шаффлер Мануэль 3 0.14
Гайс Йоханнес 2 0.1
Нюрнбергер Фабиан 2 0.1
Валентини Энрико 2 (2) 0.1
Краусс Том 1 0.05
Шиндлер Кристофер 1 0.05
Кёпке Паскаль 0 0
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.14
Кая Фатих 3 (1) 0.14
Кутшке Штефан 2 0.1
Гаус Марсель 1 0.05
Рохль Мерлин 1 0.05
Эккерт Айенса Деннис 1 0.05
Антонич Нико 1 0.05
Пик Флориан 1 0.05
Гебауэр Кристиан 1 0.05
Келлер Томас 1 0.05
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 8 0
Доведан Никола 5 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Франке Доминик 3 0
Келлер Томас 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Курцвег Петер 1 0
Пик Флориан 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
5
36%
2
29%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
20%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
20%
6
24%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
1
10%
7
28%
61-75
5
50%
3
12%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
31%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
33%
1
6%
76-90

Забито

30
14
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
10%
1
7%
1-15
6
20%
2
14%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
10
33%
4
29%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
5
17%
3
21%
76-90

Пропущено

22
42
10 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
18%
5
12%
1-15
2
9%
5
12%
16-30
4
18%
9
21%
31-45
1
5%
7
17%
46-60
2
9%
12
29%
61-75
9
41%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Хайденхайм 1:0 Заявка 21 11 4 6 26 - 25 37
4. Вердер Заявка 20 10 5 5 39 - 28 35
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Шальке 04 Заявка 20 10 4 6 40 - 24 34
7. Нюрнберг 0:2 Заявка 21 9 6 6 29 - 25 33
8. Ян Заявка 20 9 4 7 39 - 30 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Хольштайн Киль Заявка 20 6 7 7 26 - 32 25
12. Динамо Дрезден Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
13. Ганновер 96 0:1 Заявка 21 6 6 9 15 - 28 24
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 3 6 11 17 - 37 15
18. Ингольштадт 2:0 Заявка 21 3 4 14 17 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм 1:0 Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
6. Нюрнберг 0:2 Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
7. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 0:1 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт 2:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг 0:2 Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Хайденхайм 1:0 Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт 2:0 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ингольштадт
1.77
3.95
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 0:2 Ингольштадт онлайн


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Ингольштадт

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