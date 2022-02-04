Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
0:5
Конец матча

Стадион:
Ингольштадт
0'
0:1
13' Гол
Пик Флориан
0:2
17' Гол
Эккерт Айенса Деннис
0:3
41' Гол
Бильбия Филип
0:4
49' Гол
Шмидт Патрик
62' Желтая карточка
Шаффлер Мануэль
71' Желтая карточка
Сарпей Ханс
0:5
80' Гол
Сулеймани Вальмир
90'
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
33
Шувер
Марио
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Темпельман
Лино
11
Шуранов
Эрик
10
Доведан
Никола
24
Дели
Матс
Мёллер
39
Стоянович
Деян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
34
Рохль
Мерлин
18
Сарпей
Ханс
26
Пик
Флориан
32
Шмидт
Патрик
II
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Нюрнберг
4-3-3
Ингольштадт
4-4-2

История личных встреч

Нюрнберг
Ингольштадт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:7
Б2
0:0
ПОЗПИВБ2
3:1
ПОЗПИВБ2
2:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМК
0:0
ТМК
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
ММ(
2:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0
Б2
1:0
Б2
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.24
Доведан Никола 5 0.24
Темпельман Лино 4 0.19
Дели Матс Мёллер 3 0.14
Шаффлер Мануэль 3 0.14
Гайс Йоханнес 2 0.1
Нюрнбергер Фабиан 2 0.1
Валентини Энрико 2 (2) 0.1
Краусс Том 1 0.05
Шиндлер Кристофер 1 0.05
Кёпке Паскаль 0 0
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 4 0.19
Кая Фатих 3 (1) 0.14
Кутшке Штефан 2 0.1
Эккерт Айенса Деннис 1 0.05
Гаус Марсель 1 0.05
Рохль Мерлин 1 0.05
Антонич Нико 1 0.05
Пик Флориан 1 0.05
Сулеймани Вальмир 1 0.05
Гебауэр Кристиан 1 0.05
Келлер Томас 1 0.05
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 8 0
Доведан Никола 5 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Шаффлер Мануэль 1 1
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Валентини Энрико 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Франке Доминик 3 0
Келлер Томас 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Курцвег Петер 1 0
Пик Флориан 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
36%
3
25%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
1
7%
7
28%
61-75
6
40%
3
12%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
31%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
33%
1
6%
76-90

Забито

30
19
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
10%
2
11%
1-15
6
20%
3
16%
16-30
1
3%
3
16%
31-45
10
33%
5
26%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
4
21%
76-90

Пропущено

27
42
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
5
19%
5
12%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
5
19%
9
21%
31-45
2
7%
7
17%
46-60
2
7%
12
29%
61-75
10
37%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
4. Вердер Заявка 20 10 5 5 39 - 28 35
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Шальке 04 Заявка 20 10 4 6 40 - 24 34
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 20 9 4 7 39 - 30 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Хольштайн Киль Заявка 20 6 7 7 26 - 32 25
12. Динамо Дрезден Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
13. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 3 6 11 17 - 37 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
6. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
7. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Где смотреть матч Нюрнберг 0:5 Ингольштадт онлайн


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