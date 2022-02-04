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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
3:1
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Хульт Никлас
28' Желтая карточка
Бурнич Дженис
30' Желтая карточка
Димерс Марк
2:0
33' Гол
Мор Тобиас
2:1
35' Гол
Бейер Максимилиан
45' Желтая карточка
Майна Линтон
3:1
48' Гол
Мор Тобиас
90'+4
1
Мюллер
Кевин
29
Мор
Тобиас
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
13
Лайпертц
Роберт
16
Сесса
Кевин
3
Шёппнер
Ян
20
Бурнич
Дженис
19
Фёренбах
Йонас
10
Кляйндинст
Тим
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
29
Ондуа
Гаэль
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
35
Димерс
Марк
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
15
Тойхерт
Седрик
Хайденхайм
4-5-1
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Ганновер 96

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.33
Мор Тобиас 6 (1) 0.29
Лайпертц Роберт 5 0.24
Майнка Патрик 2 0.1
Хюсинг Оливер 2 0.1
Кюльветтер Кристиан 2 0.1
Шёппнер Ян 1 0.05
Шмидт Патрик II 1 0.05
Шиммер Штефан 1 0.05
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 5 0.24
Майна Линтон 4 0.19
Дукш Марвин 3 0.14
Бейер Максимилиан 2 0.1
Эрнст Себастьян 1 0.05
Кайзер Доминик 1 0.05
Вайдандт Хендрик 1 0.05
Муслия Флоран 1 0.05
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Тойхерт Седрик 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Мор Тобиас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Лайпертц Роберт 2 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Мэлоун Морис 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 5 1
Эрнст Себастьян 5 0
Ондуа Гаэль 4 0
Хульт Никлас 3 0
Дем Янник 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Штольце Себастьян 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Франке Марсель 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
7
44%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
6
55%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
6
43%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Забито

29
19
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
2
7%
4
21%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
11
38%
4
21%
76-90

Пропущено

25
27
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
2
8%
1
4%
1-15
1
4%
8
30%
30%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
12
48%
4
15%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
3
12%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2
Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
4. Вердер Заявка 20 10 5 5 39 - 28 35
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Шальке 04 Заявка 20 10 4 6 40 - 24 34
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 20 9 4 7 39 - 30 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Хольштайн Киль Заявка 20 6 7 7 26 - 32 25
12. Динамо Дрезден Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
13. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 3 6 11 17 - 37 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
6. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
7. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Майна Линтон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Бейер Максимилиан бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Мор Тобиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Димерс Марк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Бурнич Дженис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хульт Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хайденхайм 3:1 Ганновер 96 онлайн


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