Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Войт-Арена
1:0
4' Гол в свои воротаХульт Никлас
28' Желтая карточкаБурнич Дженис
30' Желтая карточкаДимерс Марк
2:0
33' ГолМор Тобиас
2:1
35' ГолБейер Максимилиан
45' Желтая карточкаМайна Линтон
3:1
48' ГолМор Тобиас
Ход матча
4'
1:0
28'
30'
33'
2:0
35'
45'
48'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
51 Владение мячом, % 49
29
Мор
Тобиас
16
Сесса
Кевин
25
Дем
Янник
29
Ондуа
Гаэль
35
Димерс
Марк
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мор ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Штарк ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Хайденхайм
Ганновер 96
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7
|0.33
|Мор Тобиас
|6 (1)
|0.29
|Лайпертц Роберт
|5
|0.24
|Майнка Патрик
|2
|0.1
|Хюсинг Оливер
|2
|0.1
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0.1
|Шёппнер Ян
|1
|0.05
|Шмидт Патрик II
|1
|0.05
|Шиммер Штефан
|1
|0.05
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|5
|0.24
|Майна Линтон
|4
|0.19
|Дукш Марвин
|3
|0.14
|Бейер Максимилиан
|2
|0.1
|Эрнст Себастьян
|1
|0.05
|Кайзер Доминик
|1
|0.05
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.05
|Муслия Флоран
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Тойхерт Седрик
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Буш Марнон
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Лайпертц Роберт
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|5
|1
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Штольце Себастьян
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
7
44%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
6
55%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
6
43%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Забито
29
19
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
2
7%
4
21%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
11
38%
4
21%
76-90
Пропущено
25
27
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
2
8%
1
4%
1-15
1
4%
8
30%
30%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
12
48%
4
15%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
3
12%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2
Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|4.
|Вердер
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|39 - 28
|35
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 24
|34
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|39 - 30
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 32
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 37
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|7.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7