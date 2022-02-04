Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Миттельштедт Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Команда Герта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

44' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

43' Хольтманн Геррит из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хольтманн Геррит из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Теше Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Кемпф Марк-Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Миттельштедт Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Миттельштедт Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эккеленкамп Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Миттельштедт Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

27' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Локадия Юрген нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

25' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Герта будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Команда Герта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Йоветич Стеван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Асано Такума из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Белла-Котчап Армель из команды Бохум

15' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бохум выполняет удар от ворот.

15' Аскасибар Сантьяго из команды Герта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Йоветич Стеван из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Локадия Юрген из команды Бохум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Удар от ворот произведет Герта

6' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Дарида Владимир пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

4' Плохо сыграл Белла-Котчап Армель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бохум начинает с центра поля