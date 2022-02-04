Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 3000
1:0
23' ГолБельфодиль Исхак
1:1
48' ГолПолтер Себастьян
56' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
84' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
85' Желтая карточкаБелла-Котчап Армель
86' Желтая карточкаРихтер Марко
Ход матча
23'
48'
1:1
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
10
Асано
Такума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ли Дон-ЧжунНападающий
- Нападающий
-
37 Marcel Lotka
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Герта
Бохум
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|5
|0.24
|Рихтер Марко
|5
|0.24
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.14
|Бельфодиль Исхак
|2
|0.1
|Сердар Суат
|2
|0.1
|Дарида Владимир
|1
|0.05
|Маолида Мизиан
|1
|0.05
|Зельке Дейви
|1
|0.05
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.05
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.05
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|7 (1)
|0.33
|Хольтманн Геррит
|3
|0.14
|Пантович Милош
|3
|0.14
|Цоллер Симон
|2
|0.1
|Блум Данни
|2
|0.1
|Асано Такума
|1
|0.05
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|Новотны Сома
|1
|0.05
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Локадия Юрген
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сердар Суат
|6
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|5
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Белла-Котчап Армель
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
38%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
8
44%
5
24%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
26
8
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
1
13%
16-30
5
19%
4
50%
31-45
6
23%
1
13%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
15%
2
25%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
9%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
4
18%
6
29%
76-90
Пропущено
44
29
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
3
7%
2
7%
1-15
9
20%
5
17%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
8
18%
4
14%
46-60
4
9%
5
17%
61-75
12
27%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3
Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0
Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|65 - 19
|49
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|29 - 25
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 23
|33
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|41 - 32
|31
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 23
|31
|8.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|32 - 34
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 23
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|26 - 37
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 35
|19
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 35
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Герта 1:1 Бохум
Исход игры
Герта
84.7% (122)
Ничья
12.5% (18)
Бохум
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.73% (72)
Меньше
46.27% (62)
Обе команды забьют
Да
64.18% (86)
Нет
35.82% (48)
Популярный счёт
2:1 Герта
43.1% (62)
1:0 Герта
28.5% (41)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Герта
4.2% (6)
3:1 Герта
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Бохум
1.4% (2)
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