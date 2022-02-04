Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3000
Бохум
0'
1:0
23' Гол
Бельфодиль Исхак
1:1
48' Гол
Полтер Себастьян
56' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
84' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
85' Желтая карточка
Белла-Котчап Армель
86' Желтая карточка
Рихтер Марко
90'+4

Ход матча

23'
Бельфодиль Исхак
(Йоветич Стеван)
1:0
46'
 
Полтер Себастьян
Асано Такума
46'
 
Патрик Остерхаге
Теше Роберт
48'
1:1
Полтер Себастьян
56'
Эккеленкамп Юрген
 
58'
Ли Дон-Чжун
Эккеленкамп Юрген
 
71'
 
Антви-Аджей Кристофер
Хольтманн Геррит
75'
Рихтер Марко
Бельфодиль Исхак
 
75'
Бьоркан Фредерик
Маолида Мизиан
 
84'
Миттельштедт Максимилиан
 
85'
 
Белла-Котчап Армель
86'
Рихтер Марко
 
87'
Сердар Суат
Миттельштедт Максимилиан
 
88'
 
Бонга Тарсис
Локадия Юрген

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 144
Герта 84.7% (122)
X 12.5% (18)
Бохум 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
10
Эккеленкамп
Юрген
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
11
Маолида
Мизиан
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
23
Теше
Роберт
17
Хольтманн
Геррит
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
27
Пантович
Милош
19
Локадия
Юрген
Герта
4-4-2
Бохум
4-1-4-1

История личных встреч

Герта
Бохум

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:3
ТМК
1:1
ТМК
4:1
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.24
Рихтер Марко 5 0.24
Эккеленкамп Юрген 3 0.14
Бельфодиль Исхак 2 0.1
Сердар Суат 2 0.1
Дарида Владимир 1 0.05
Маолида Мизиан 1 0.05
Зельке Дейви 1 0.05
Пёнтек Кшиштоф 1 0.05
Лукебакио Доди 1 (1) 0.05
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.33
Хольтманн Геррит 3 0.14
Пантович Милош 3 0.14
Цоллер Симон 2 0.1
Блум Данни 2 0.1
Асано Такума 1 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Новотны Сома 1 0.05
Лёвен Эдуард 0 0
Локадия Юрген 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сердар Суат 6 0
Боатенг Кевин-Принс 5 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Штарк Никлас 2 0
Миттельштедт Максимилиан 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Тусар Люка 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
38%
76-90

Пропущено

18
21
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
8
44%
5
24%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

26
8
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
1
13%
16-30
5
19%
4
50%
31-45
6
23%
1
13%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
15%
2
25%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
9%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
4
18%
6
29%
76-90

Пропущено

44
29
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
3
7%
2
7%
1-15
9
20%
5
17%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
8
18%
4
14%
46-60
4
9%
5
17%
61-75
12
27%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3
Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0
Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Кёльн Заявка 20 7 8 5 32 - 34 29
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Герта 84.7% (122)
X 12.5% (18)
Бохум 2.8% (4)
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Прогнозы на матч Герта 1:1 Бохум

Исход игры
Герта
84.7% (122)
Ничья
12.5% (18)
Бохум
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.73% (72)
Меньше
46.27% (62)
Обе команды забьют
Да
64.18% (86)
Нет
35.82% (48)
Популярный счёт
2:1 Герта
43.1% (62)
1:0 Герта
28.5% (41)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Герта
4.2% (6)
3:1 Герта
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Бохум
1.4% (2)
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