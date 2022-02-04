Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Рихтер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

91' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Герта

87' Бьоркан Фредерик из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Рихтер Марко получил желтую карточку от судьи

86' Полтер Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

81' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Рихтер Марко из команды Герта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

80' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Данило Соарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Данило Соарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Данило Соарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Герта

74' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Шволов Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Пантович Милош из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

72' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Герта

71' Пантович Милош не смог попасть в створ ударом издали

69' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Йоветич Стеван пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

65' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Бохум

64' Йоветич Стеван из команды Герта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

61' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лайч Максим из команды Бохум

59' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Эккеленкамп Юрген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Удар от ворот произведет Бохум

55' Эккеленкамп Юрген не смог попасть в створ ударом издали

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Герта

54' Локадия Юрген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

51' Реджбекай Элвис нанес удар издали, а Александр Шволов отбил его обратно в игру!

50' Игрок Пантович Милош из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Команда Бохум сравняла счет! Игра продолжается!

48' Г О О О О Л - Полтер Себастьян первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

48' Локадия Юрген нанес удар, мяч был парирован, но Александр Шволов не удержал его в руках.

48' Идет дождь, трудные условия для игроков.

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Теше Роберт уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге