Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
0:2
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
11' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
19' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
37' Желтая карточка
Ходына Кацпер
0:1
40' Гол
Росолек Мацей
0:2
45' Гол в свои ворота
Копац Бартош

Ход матча

11'
 
Ветеска Матеуш
19'
 
Жозуэ Филипе
37'
Ходына Кацпер
 
40'
0:1
Росолек Мацей
(Жозуэ Филипе)
45'
0:2
Копац Бартош
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Легия
3.08
3.32
2.69
Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
77
Бартолевски
Матеуш
6
Шчекич
Александар
8
Пореба
Лукаш
21
Tomasz
Pienko
17
Шиш
Патрик
13
Karol
Podlinski
9
Даниэл
Эрик
1
Боруц
Артур
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
6
Йоханссон
Маттиас
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
22
Скибицки
Кацпер
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
Заглембе Любин
4-1-2-3
Легия
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Легия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:3
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
К
1:1
К
0:0
OE
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 4 0.2
Даниэл Эрик 2 0.1
Стажиньски Филип 2 (1) 0.1
Живец Саша 2 0.1
Заиц Томаш 2 0.1
Пореба Лукаш 1 0.05
Башкиров Евгений 1 0.05
Зубровски Якуб 1 0.05
Шимич Лоренцо 1 0.05
Бартолевски Матеуш 1 0.05
Крук Камиль 1 0.05
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.21
Лопеш Рафаэл 3 0.16
Пекхарт Томаш 3 (1) 0.16
Ветеска Матеуш 2 0.11
Эмрели Махир 2 0.11
Холовня Матеуш 1 0.05
Навроцкий Майк 1 0.05
Йоханссон Маттиас 1 0.05
Харатин Игорь 1 0.05
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пантич Александар 3 2
Пореба Лукаш 6 0
Бартолевски Матеуш 5 0
Ходына Кацпер 4 0
Крук Камиль 4 0
Балич Саша 2 1
Вуйцицки Якуб 3 0
Зубровски Якуб 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шиш Патрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 0
Слиш Бартош 6 0
Младенович Филип 4 1
Жозуэ Филипе 4 1
Пекхарт Томаш 4 0
Ветеска Матеуш 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Боруц Артур 1 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Цепеля Бартломей 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
42%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

14
17
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
5
36%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

23
13
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
2
9%
4
31%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
30%
2
15%
76-90

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
1
5%
6
32%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
4
21%
3
16%
76-90

Пропущено

37
30
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
7
19%
3
10%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
7
19%
7
23%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
8
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3
Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1
Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0
Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
4. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
5. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 19 8 4 7 27 - 26 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 0:2 20 6 2 12 20 - 38 20
15. Легия 2:0 19 6 0 13 21 - 30 18
16. Гурник Ленчна 19 4 6 9 19 - 36 18
17. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 0:2 10 4 1 5 13 - 15 13
15. Легия 2:0 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
3. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 9 3 2 4 12 - 14 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 0:2 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 2:0 10 2 0 8 9 - 17 6
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Копац Бартош уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Maciej Rosolek бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Kacper Chodyna получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Ветеска Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Легия
3.08
3.32
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:2 Легия онлайн


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Заглембе Любин
Легия

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