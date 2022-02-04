Польша: Экстракласса 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
11' Желтая карточкаВетеска Матеуш
19' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
37' Желтая карточкаХодына Кацпер
0:1
40' ГолРосолек Мацей
0:2
45' Гол в свои воротаКопац Бартош
1:2
48' ГолШиш Патрик
50' Желтая карточкаПореба Лукаш
53' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
1:3
88' ГолВшолек Павел
Ход матча
11'
19'
37'
40'
0:1
45'
0:2
48'
1:2
50'
88'
1:3
17
Шиш
Патрик
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Заглембе Любин
Легия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
29 матчей
20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|5
|0.25
|Даниэл Эрик
|2
|0.1
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.1
|Живец Саша
|2
|0.1
|Заиц Томаш
|2
|0.1
|Пореба Лукаш
|1
|0.05
|Башкиров Евгений
|1
|0.05
|Зубровски Якуб
|1
|0.05
|Шимич Лоренцо
|1
|0.05
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.05
|Крук Камиль
|1
|0.05
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.21
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.16
|Пекхарт Томаш
|3 (1)
|0.16
|Ветеска Матеуш
|2
|0.11
|Эмрели Махир
|2
|0.11
|Холовня Матеуш
|1
|0.05
|Навроцкий Майк
|1
|0.05
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.05
|Вшолек Павел
|1
|0.05
|Харатин Игорь
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|1
|0.05
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|7
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Балич Саша
|2
|1
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Зубровски Якуб
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|6
|0
|Младенович Филип
|4
|1
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Йоханссон Маттиас
|2
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Цепеля Бартломей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
6
43%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
16
19
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
31%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
25%
5
26%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
23
13
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
2
9%
4
31%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
30%
2
15%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
2
10%
7
33%
31-45
6
29%
5
24%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
4
19%
76-90
Пропущено
39
32
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
7
18%
3
9%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
6
15%
9
28%
31-45
7
18%
8
25%
46-60
3
8%
2
6%
61-75
9
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3
Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1
Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0
Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|19
|12
|5
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|4.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|5.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|19
|8
|4
|7
|27 - 26
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|19
|4
|6
|9
|19 - 36
|18
|17.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|7.
|Гурник Забже
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3