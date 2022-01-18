Испания: Ла Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
0:1
10' ГолМану Морланес
46' Желтая карточкаХименес Фали
1:1
54' ГолНегредо Альваро
58' Желтая карточкаАльфонсо Луис
74' Желтая карточкаАлехо Иван
79' Желтая карточкаКабрера Леандро
81' Undefined phrase: football_event_Негредо Альваро
81' Желтая карточкаЛедесма Херемиас
2:1
90' ГолАлехо Иван
2:2
90' ГолРауль де Томас
Ход матча
10'
0:1
46'
46'
54'
1:1
58'
74'
79'
81'
81'
90'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
16
Кала
Хуан
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
36 Парра РаульЗащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ruben Saez
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Эспаньол
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.19
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.14
|Негредо Альваро
|3 (2)
|0.14
|Альфонсо Луис
|2
|0.1
|Санчес Сальвадор
|1
|0.05
|Ароян Вараздат
|1
|0.05
|Алехо Иван
|1
|0.05
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.05
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|11 (4)
|0.52
|Пуадо Хавьер
|3
|0.14
|Видаль Алеш
|2
|0.1
|Ману Морланес
|2
|0.1
|Дардер Серхи
|1
|0.05
|Серхи Гомес
|1
|0.05
|Эррера Янгель
|1
|0.05
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Кабрера Леандро
|1
|0.05
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|Рибаудо Нико
|1
|0.05
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Альфонсо Луис
|4
|0
|Хименес Фали
|4
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Алехо Иван
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|5
|0
|Баре Кейди
|5
|0
|Педроса Адриа
|5
|0
|Рауль де Томас
|3
|1
|Видаль Алеш
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
5
45%
76-90
Пропущено
18
16
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
5
31%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
50%
4
25%
76-90
Забито
9
15
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
16%
3
33%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
6
32%
2
22%
76-90
Забито
16
26
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
25%
6
23%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
25%
7
27%
76-90
Пропущено
37
25
12 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
14%
5
20%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
5
14%
7
28%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
15
41%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2
Эспаньол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2
Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 24
|37
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|10.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|13.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|17.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|17 - 36
|15
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|14.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 2:2 Эспаньол
Исход игры
Кадис
10.1% (14)
Ничья
48.2% (67)
Эспаньол
41.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
21.64% (29)
Меньше
78.36% (105)
Обе команды забьют
Да
67.91% (91)
Нет
32.09% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (62)
1:2 Эспаньол
18% (25)
0:1 Эспаньол
17.3% (24)
1:0 Кадис
7.2% (10)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Эспаньол
2.9% (4)
2:1 Кадис
1.4% (2)
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