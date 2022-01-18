Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Эспаньол выполняет удар от ворот.

93' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Г О О О О Л - Иван Алехо забивает с правой ноги!

91' Иван Алехо из команды Кадис идет с мячом вперед на обострение...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Эспаньол

89' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Иван Алехо из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Raul Parra из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

86' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

86' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

86' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

85' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Кадис , будет отменен из-за фола.

81' Ледесма Херемиас получил желтую карточку от судьи

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Негредо Альваро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Кабрера Леандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Карселен Исаак получил травму и заменен. Raul Parra выходит на поле.

74' Иван Алехо из команды Кадис получает желтую после опасной игры.

73' Тактическая замена. Санчес Сальвадор уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

72' Эспаньол выполняет удар от ворот.

70' Кадис выполняет удар от ворот.

70' Дардер Серхи из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

67' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Кадис

67' Калеро Фернандо не смог попасть в створ ударом издали

66' Рауль де Томас нанес удар головой, но Херемиас Ледесма перевел мяч на угловой!

64' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Негредо Альваро из команды Кадис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

63' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Эспаньол выполняет удар от ворот.

61' Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хорошую попытку сделал Санчес Сальвадор . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Эмбарба Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Ману Морланес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хорошую попытку сделал Пуадо Хавьер . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Г О О О О Л - Негредо Альваро забивает ударом с левой ноги!

54' Плохо сыграл Хиль Оскар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хиль Оскар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Алекс Фернандес из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Кадис

49' Дардер Серхи из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эмбарба Адриан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

46' Тактическая замена. Кала Хуан уходит с поля и его заменяет Виктор Чуст