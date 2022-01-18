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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
2:2
Конец матча

Стадион:
Эспаньол
0'
0:1
10' Гол
Ману Морланес
46' Желтая карточка
Хименес Фали
1:1
54' Гол
Негредо Альваро
58' Желтая карточка
Альфонсо Луис
74' Желтая карточка
Алехо Иван
79' Желтая карточка
Кабрера Леандро
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Негредо Альваро
81' Желтая карточка
Ледесма Херемиас
2:1
90' Гол
Алехо Иван
2:2
90' Гол
Рауль де Томас
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Ману Морланес
(Дардер Серхи)
46'
Чуст Виктор
Кала Хуан
 
46'
Хименес Фали
 
54'
Негредо Альваро
1:1
58'
Альфонсо Луис
 
64'
 
Видаль Алеш
Хиль Оскар II
64'
 
Рибаудо Нико
Эмбарба Адриан
68'
Арзамендия Сантьяго
Переа Альберто
 
73'
Собрино Рубен
Лосано Энтони
 
73'
Алехо Иван
Санчес Сальвадор
 
74'
Алехо Иван
 
78'
Парра Рауль
Карселен Исаак
 
79'
 
Кабрера Леандро
81'
Негредо Альваро
 
81'
Ледесма Херемиас
 
83'
 
Морон Лоренцо
Мелендо Оскар
90'
Алехо Иван
(Негредо Альваро)
2:1
90'
 
Давид Лопес
Калеро Фернандо
90'
2:2
Рауль де Томас
(Дардер Серхи)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 139
Кадис 10.1% (14)
X 48.2% (67)
Эспаньол 41.7% (58)
0
выиграет Эспаньол
В матче первого круга уверенную победу одержал "Эспаньол". С тех пор "Кадис" стал играть ещё... Ещё
bondra77 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
24
Сан
Эметерио
Феде
10
Переа
Альберто
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
10
Дардер
Серхи
6
Ману
Морланес
23
Эмбарба
Адриан
14
Мелендо
Оскар
9
Пуадо
Хавьер
11
Рауль
де
Томас
Кадис
4-4-2
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Эспаньол

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ТМК
2:0
ТМС
1:0
КК
1:0
КК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.19
Алекс Фернандес 3 (1) 0.14
Негредо Альваро 3 (2) 0.14
Альфонсо Луис 2 0.1
Санчес Сальвадор 1 0.05
Ароян Вараздат 1 0.05
Алехо Иван 1 0.05
Арзамендия Сантьяго 1 0.05
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 11 (4) 0.52
Пуадо Хавьер 3 0.14
Видаль Алеш 2 0.1
Ману Морланес 2 0.1
Дардер Серхи 1 0.05
Серхи Гомес 1 0.05
Эррера Янгель 1 0.05
Педроса Адриа 1 0.05
Кабрера Леандро 1 0.05
Морон Лоренцо 1 0.05
Рибаудо Нико 1 0.05
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 6 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 4 0
Альфонсо Луис 4 0
Хименес Фали 4 0
Акапо Карлос 3 0
Алехо Иван 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Ледесма Херемиас 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Мауро Маркос 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Бастида Альваро 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 5 0
Баре Кейди 5 0
Педроса Адриа 5 0
Рауль де Томас 3 1
Видаль Алеш 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Рибаудо Нико 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Пропущено

18
16
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
5
31%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
50%
4
25%
76-90

Забито

9
15
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
16%
3
33%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
6
32%
2
22%
76-90

Забито

16
26
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
25%
6
23%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
25%
7
27%
76-90

Пропущено

37
25
12 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
14%
5
20%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
5
14%
7
28%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
15
41%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2
Эспаньол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2
Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 21 11 4 6 37 - 24 37
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 21 7 6 8 25 - 26 27
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
17. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
14. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Кадис 10.1% (14)
X 48.2% (67)
Эспаньол 41.7% (58)
0
выиграет Эспаньол
В матче первого круга уверенную победу одержал "Эспаньол". С тех пор "Кадис" стал играть ещё... Ещё
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Прогнозы на матч Кадис 2:2 Эспаньол

Исход игры
Кадис
10.1% (14)
Ничья
48.2% (67)
Эспаньол
41.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
21.64% (29)
Меньше
78.36% (105)
Обе команды забьют
Да
67.91% (91)
Нет
32.09% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (62)
1:2 Эспаньол
18% (25)
0:1 Эспаньол
17.3% (24)
1:0 Кадис
7.2% (10)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Эспаньол
2.9% (4)
2:1 Кадис
1.4% (2)
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