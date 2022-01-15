Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
История личных встреч
Бетис
Алавес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|12
|0.6
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.3
|Фекир Набиль
|4
|0.2
|Морено Алекс
|3
|0.15
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.15
|Каналес Серхио
|2
|0.1
|Родри Родриго
|1
|0.05
|Песселья Херман
|1
|0.05
|Эрмосо Кике
|1
|0.05
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|10 (5)
|0.5
|Лагуардия Виктор
|2
|0.1
|Риоха Луис
|1
|0.05
|Понс Пере
|1
|0.05
|Н'Диайе Лум
|1
|0.05
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Морено Алекс
|2
|1
|Каналес Серхио
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|4
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
15%
2
29%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
5
25%
1
14%
61-75
3
15%
1
14%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
3
17%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
33%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
35
15
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
5
14%
3
20%
1-15
7
20%
1
7%
16-30
4
11%
2
13%
31-45
5
14%
3
20%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90
Пропущено
22
31
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 16
3
14%
5
16%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
6
27%
2
6%
61-75
3
14%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 24
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 22
|29
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|10.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 24
|26
|12.
|Осасуна
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|13.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Эльче
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 28
|19
|17.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 30
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|15 - 34
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис - Алавес
Исход игры
Бетис
90.7% (39)
Ничья
9.3% (4)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
2:0 Бетис
34.9% (15)
2:1 Бетис
27.9% (12)
1:0 Бетис
25.6% (11)
1:1 Ничья
7% (3)
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