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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Позже

Стадион:
Алавес
Прогнозы 43
Бетис 90.7% (39)
X 9.3% (4)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Алавес
1.57
4.33
7.02
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бетис
Алавес

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 12 0.6
Виллиан Жозе 6 (2) 0.3
Фекир Набиль 4 0.2
Морено Алекс 3 0.15
Иглесиас Борха 3 (1) 0.15
Каналес Серхио 2 0.1
Родри Родриго 1 0.05
Песселья Херман 1 0.05
Эрмосо Кике 1 0.05
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 10 (5) 0.5
Лагуардия Виктор 2 0.1
Риоха Луис 1 0.05
Понс Пере 1 0.05
Н'Диайе Лум 1 0.05
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Морено Алекс 2 1
Каналес Серхио 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Гуардадо Андрес 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
15%
2
29%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
5
25%
1
14%
61-75
3
15%
1
14%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
3
17%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
33%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
5
14%
3
20%
1-15
7
20%
1
7%
16-30
4
11%
2
13%
31-45
5
14%
3
20%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90

Пропущено

22
31
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 16
3
14%
5
16%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
6
27%
2
6%
61-75
3
14%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал Заявка 20 7 8 5 33 - 22 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 20 7 5 8 23 - 24 26
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Эльче Заявка 20 4 7 9 20 - 28 19
17. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
18. Алавес Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
19. Кадис Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
16. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Бетис 90.7% (39)
    X 9.3% (4)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Алавес
    1.57
    4.33
    7.02
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бетис - Алавес онлайн


    Прогнозы на матч Бетис - Алавес

    Исход игры
    Бетис
    90.7% (39)
    Ничья
    9.3% (4)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Бетис
    34.9% (15)
    2:1 Бетис
    27.9% (12)
    1:0 Бетис
    25.6% (11)
    1:1 Ничья
    7% (3)
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