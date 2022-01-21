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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
1:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бетис
0'
1:0
14' Гол
Рауль де Томас
1:1
31' Пенальти
Иглесиас Борха
33' Желтая карточка
Песселья Херман
1:2
37' Гол
Гидо Родригес
43' Желтая карточка
Хуанми Мигель
45'+2

Ход матча

14'
Рауль де Томас
(Хиль Оскар II)
1:0
31'
1:1
Иглесиас Борха
33'
 
Песселья Херман
37'
1:2
Гидо Родригес
(Фекир Набиль)
43'
 
Хуанми Мигель

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 149
Эспаньол 17.4% (26)
X 38.9% (58)
Бетис 43.6% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Бетис
3.40
3.93
4.32
Все Коэффициенты
Новости
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
5
Калеро
Фернандо
3
Педроса
Адриа
6
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
22
Видаль
Алеш
14
Мелендо
Оскар
9
Пуадо
Хавьер
11
Рауль
де
Томас
25
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Эспаньол
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Эспаньол
Бетис

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
1:1
КК
3:1
КК
1:1
П
1:3
П
3:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:3
П
1:3
ТМК
1:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 12 (4) 0.55
Пуадо Хавьер 3 0.14
Видаль Алеш 2 0.09
Ману Морланес 2 0.09
Дардер Серхи 1 0.05
Серхи Гомес 1 0.05
Эррера Янгель 1 0.05
Педроса Адриа 1 0.05
Кабрера Леандро 1 0.05
Морон Лоренцо 1 0.05
Рибаудо Нико 1 0.05
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.59
Виллиан Жозе 6 (2) 0.27
Иглесиас Борха 6 (2) 0.27
Фекир Набиль 4 0.18
Каналес Серхио 3 0.14
Морено Алекс 3 0.14
Гидо Родригес 1 0.05
Родри Родриго 1 0.05
Песселья Херман 1 0.05
Эрмосо Кике 1 0.05
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 5 0
Баре Кейди 5 0
Педроса Адриа 5 0
Рауль де Томас 3 1
Видаль Алеш 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Рибаудо Нико 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Песселья Херман 2 1
Морено Алекс 2 1
Каналес Серхио 3 0
Гуардадо Андрес 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
45%
3
13%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
4
36%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Забито

26
39
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
8%
6
15%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
7
27%
6
15%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
7
27%
8
21%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
6
27%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
6
24%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1
Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Бетис
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3
Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис 2:1 Заявка 22 12 4 6 39 - 25 40
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
9. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол 1:2 Заявка 22 7 6 9 26 - 28 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Бетис 2:1 Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
6. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Эспаньол 1:2 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис 2:1 Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
16. Эспаньол 1:2 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Эспаньол" - "Бетис" - 1:2.
  • 45'
    Педроса слева навесил к дальней штанге, куда Видаль не успел прибежать.
  • 45'
    Лопес уверенно сыграл на выходе, опередив Иглесиаса, который откликнулся на заброс Каналеса в штрафную площадь.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Альберола в первом тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Хуанми в центре поля грубо сыграл против Хиля и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    44'
    Карвалью в центре поля сбил Мелендо.
  • 43'
    Фекир слева со штрафного навесил на Гонсалеса, который головой пробил в ногу Видалю.
  • Фол, нарушение
    42'
    Хиль на фланге руками толкнул в спину Хуанми.
  • Фол, нарушение
    41'
    Пуадо в центре поля прихватил руками Гидо.
  • 40'
    Подачу Видаля справа к воротам заблокировал Морено.
  • Фол, нарушение
    39'
    Иглесиас у центрального круга нарушил правила.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ГИДО!!! Фекир от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Гидо головой без помех переправил мяч головой в сетку.
  • 37'
    Карвалью по центру сделал заброс в штрафную площадь верхом на Иглесиаса, у которого удар с лёта не получился.
  • 36'
    Пас Морено вперёд по левому флангу на Хуанми прервал Хиль.
  • 35'
    "Бетис" вновь принялся катать мяч в центре поля.
  • 34'
    Заброс Дардера со штрафного вперёд голов партнёров не нашёл. Мяч выбит к центральному кругу.
  • Желтая карточка
    33'
    Песселья сбил Дардера и получил жёлтую карточку. Тридцать четыре метра до ворот.
  • Пенальти
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ИГЛЕСИАС!!! Иглесиас сильно пробил верхом в левый угол с одиннадцатиметровой отметки. Лопес в прыжке мяч не достал.
  • Пенальти!
    30'
    После просмотра повтора назначен пенальти за игру рукой Видаля.
  • Видеоповтор
    30'
    Альберола пошёл смотреть повторы. Мяч в штрафной площади попал в руки Видалю и Хилю.
  • Фол, нарушение
    29'
    Хиль на фланге сбил Карвалью.
  • Фол, нарушение
    28'
    Хуанми в чужой штрафной площади сбил Мелендо.
  • Фол, нарушение
    27'
    Ману в центре поля зацепил ногу Каналеса.
  • 26'
    Хиль на фланге в подкате забрал мяч у Морено.
  • 24'
    "Бетис" всё увереннее контролирует мяч на чужой половине поля, но неожиданных ходов у гостей не припасено.
  • 23'
    Подачу Дардера справа к воротам заблокировал Морено.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хуанми перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Видаля.
  • Фол, нарушение
    20'
    Мелендо у центрального круга ударил по ногам Гидо.
  • Угловой
    19'
    Фекир от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч вперёд выбил Рауль.
  • 18'
    "Бетис" комбинирует в центре поля без обостряющих передач вперёд.
  • 17'
    Рауль откликнулся на длинный заброс вперёд, но его опередил Гонсалес, головой сделавший скидку на Браво.
  • 16'
    Фекир слева слишком сильно исполнил заброс вперёд на ход Морено.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РАУЛЬ!!! Хиль справа прострелил к воротам, где Рауль переправил мяч в сетку.
  • 13'
    Подача Морено слева получилась в руки Лопесу.
  • 13'
    Каналес слева навесил к дальней штанге. Хуанми попытался сыграть на подборе, но опередить соперника не смог.
  • 12'
    Навес Каналеса слева не дошёл до Хуанми. Защитники "Эспаньола" выбили мяч за боковую линию поля.
  • Офсайд
    12'
    Каналес на левом фланге оказался в офсайде.
  • Офсайд
    11'
    Рауль забежал в офсайд.
  • 10'
    Фекир справа из пределов штрафной площади попытался закрутить мяч в дальний угол, но удар получился неточным.
  • 9'
    Морено слева навесил в штрафную площадь, откуда хозяева мяч выбили.
  • 8'
    Постепенно "Бетис" начинает обозначать своё преимущество в центре поля. Пока это выражается только в долгом контроле мяча.
  • Фол, нарушение
    7'
    Гонсалес у центрального круга нарушил правила.
  • 6'
    Фекир справа у штрафной площади долго подрабатывал мяч и момент для удара упустил.
  • 5'
    Карвалью сделал неточный заброс вперёд на левый фланг. Мяч достался соперникам.
  • 4'
    Хиль справа навесил на Рауля, который головой пробил точно в Браво.
  • 3'
    Карвалью по левому флангу отправил вперёд Морено. Алекс не смог прокинуть мяч мимо Хиля.
  • 2'
    "Эспаньол" играет в полосатых бело-синих футболках и чёрных трусах, "Бетис" - в полосатых зелёно-белых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Корнелья-Эль Прат"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эспаньол 1:2 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 1:2 Бетис

Исход игры
Эспаньол
17.4% (26)
Ничья
38.9% (58)
Бетис
43.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
83.21% (114)
Нет
16.79% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (50)
1:2 Бетис
29.5% (44)
0:1 Бетис
8.1% (12)
2:1 Эспаньол
7.4% (11)
1:0 Эспаньол
6.7% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Бетис
2% (3)
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