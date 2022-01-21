Хуанми в центре поля грубо сыграл против Хиля и получил жёлтую карточку.

Лопес уверенно сыграл на выходе, опередив Иглесиаса, который откликнулся на заброс Каналеса в штрафную площадь.

Педроса слева навесил к дальней штанге, куда Видаль не успел прибежать.

44' Карвалью в центре поля сбил Мелендо.

43' Фекир слева со штрафного навесил на Гонсалеса, который головой пробил в ногу Видалю.

42' Хиль на фланге руками толкнул в спину Хуанми.

41' Пуадо в центре поля прихватил руками Гидо.

40' Подачу Видаля справа к воротам заблокировал Морено.

39' Иглесиас у центрального круга нарушил правила.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ГИДО!!! Фекир от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Гидо головой без помех переправил мяч головой в сетку.

37' Карвалью по центру сделал заброс в штрафную площадь верхом на Иглесиаса, у которого удар с лёта не получился.

36' Пас Морено вперёд по левому флангу на Хуанми прервал Хиль.

35' "Бетис" вновь принялся катать мяч в центре поля.

34' Заброс Дардера со штрафного вперёд голов партнёров не нашёл. Мяч выбит к центральному кругу.

33' Песселья сбил Дардера и получил жёлтую карточку. Тридцать четыре метра до ворот.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ИГЛЕСИАС!!! Иглесиас сильно пробил верхом в левый угол с одиннадцатиметровой отметки. Лопес в прыжке мяч не достал.

30' После просмотра повтора назначен пенальти за игру рукой Видаля.

30' Альберола пошёл смотреть повторы. Мяч в штрафной площади попал в руки Видалю и Хилю.

29' Хиль на фланге сбил Карвалью.

28' Хуанми в чужой штрафной площади сбил Мелендо.

27' Ману в центре поля зацепил ногу Каналеса.

26' Хиль на фланге в подкате забрал мяч у Морено.

24' "Бетис" всё увереннее контролирует мяч на чужой половине поля, но неожиданных ходов у гостей не припасено.

23' Подачу Дардера справа к воротам заблокировал Морено.

22' Хуанми перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Видаля.

20' Мелендо у центрального круга ударил по ногам Гидо.

19' Фекир от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч вперёд выбил Рауль.

18' "Бетис" комбинирует в центре поля без обостряющих передач вперёд.

17' Рауль откликнулся на длинный заброс вперёд, но его опередил Гонсалес, головой сделавший скидку на Браво.

16' Фекир слева слишком сильно исполнил заброс вперёд на ход Морено.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РАУЛЬ!!! Хиль справа прострелил к воротам, где Рауль переправил мяч в сетку.

13' Подача Морено слева получилась в руки Лопесу.

13' Каналес слева навесил к дальней штанге. Хуанми попытался сыграть на подборе, но опередить соперника не смог.

12' Навес Каналеса слева не дошёл до Хуанми. Защитники "Эспаньола" выбили мяч за боковую линию поля.

12' Каналес на левом фланге оказался в офсайде.

11' Рауль забежал в офсайд.

10' Фекир справа из пределов штрафной площади попытался закрутить мяч в дальний угол, но удар получился неточным.

9' Морено слева навесил в штрафную площадь, откуда хозяева мяч выбили.

8' Постепенно "Бетис" начинает обозначать своё преимущество в центре поля. Пока это выражается только в долгом контроле мяча.

7' Гонсалес у центрального круга нарушил правила.

6' Фекир справа у штрафной площади долго подрабатывал мяч и момент для удара упустил.

5' Карвалью сделал неточный заброс вперёд на левый фланг. Мяч достался соперникам.

4' Хиль справа навесил на Рауля, который головой пробил точно в Браво.

3' Карвалью по левому флангу отправил вперёд Морено. Алекс не смог прокинуть мяч мимо Хиля.

2' "Эспаньол" играет в полосатых бело-синих футболках и чёрных трусах, "Бетис" - в полосатых зелёно-белых футболках и белых трусах.