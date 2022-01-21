Испания: Ла Лига 2021-2022
1:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
1:0
14' ГолРауль де Томас
1:1
31' ПенальтиИглесиас Борха
33' Желтая карточкаПесселья Херман
1:2
37' ГолГидо Родригес
43' Желтая карточкаХуанми Мигель
Ход матча
14'
1:0
31'
1:1
33'
37'
1:2
43'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
22
Видаль
Алеш
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Рубен СуаресНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Бетис
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|12 (4)
|0.55
|Пуадо Хавьер
|3
|0.14
|Видаль Алеш
|2
|0.09
|Ману Морланес
|2
|0.09
|Дардер Серхи
|1
|0.05
|Серхи Гомес
|1
|0.05
|Эррера Янгель
|1
|0.05
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Кабрера Леандро
|1
|0.05
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|Рибаудо Нико
|1
|0.05
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.59
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.27
|Иглесиас Борха
|6 (2)
|0.27
|Фекир Набиль
|4
|0.18
|Каналес Серхио
|3
|0.14
|Морено Алекс
|3
|0.14
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|Родри Родриго
|1
|0.05
|Песселья Херман
|1
|0.05
|Эрмосо Кике
|1
|0.05
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|5
|0
|Баре Кейди
|5
|0
|Педроса Адриа
|5
|0
|Рауль де Томас
|3
|1
|Видаль Алеш
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Песселья Херман
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Каналес Серхио
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
45%
3
13%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
4
36%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Забито
26
39
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
8%
6
15%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
7
27%
6
15%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
7
27%
8
21%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
6
27%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
6
24%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1
Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Бетис
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3
Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|2:1 Заявка
|22
|12
|4
|6
|39 - 25
|40
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|1:2 Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 28
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|26 - 31
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|17 - 36
|15
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Бетис
|2:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|6.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Эспаньол
|1:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|2:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|16.
|Эспаньол
|1:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 1:2 Бетис
Исход игры
Эспаньол
17.4% (26)
Ничья
38.9% (58)
Бетис
43.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
83.21% (114)
Нет
16.79% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (50)
1:2 Бетис
29.5% (44)
0:1 Бетис
8.1% (12)
2:1 Эспаньол
7.4% (11)
1:0 Эспаньол
6.7% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Бетис
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!