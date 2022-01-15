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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 53
Эспаньол 28.3% (15)
X 41.5% (22)
Бетис 30.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Бетис
3.32
3.45
2.59
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эспаньол
Бетис

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
1:1
КК
3:1
КК
1:1
П
1:3
П
3:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:3
П
1:3
ТМК
1:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 11 (4) 0.52
Пуадо Хавьер 3 0.14
Видаль Алеш 2 0.1
Ману Морланес 2 0.1
Дардер Серхи 1 0.05
Серхи Гомес 1 0.05
Эррера Янгель 1 0.05
Педроса Адриа 1 0.05
Кабрера Леандро 1 0.05
Морон Лоренцо 1 0.05
Рибаудо Нико 1 0.05
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.62
Виллиан Жозе 6 (2) 0.29
Иглесиас Борха 5 (1) 0.24
Фекир Набиль 4 0.19
Каналес Серхио 3 0.14
Морено Алекс 3 0.14
Родри Родриго 1 0.05
Песселья Херман 1 0.05
Эрмосо Кике 1 0.05
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 5 0
Баре Кейди 5 0
Педроса Адриа 5 0
Рауль де Томас 3 1
Видаль Алеш 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Рибаудо Нико 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Морено Алекс 2 1
Каналес Серхио 3 0
Гуардадо Андрес 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
45%
3
13%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
4
36%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Забито

26
39
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
8%
6
15%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
7
27%
6
15%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
7
27%
8
21%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
6
27%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
6
24%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1
Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Бетис
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3
Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 21 11 4 6 37 - 24 37
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 21 7 6 8 25 - 26 27
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
17. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
14. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Эспаньол 28.3% (15)
    X 41.5% (22)
    Бетис 30.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Бетис
    3.32
    3.45
    2.59
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эспаньол - Бетис онлайн


    Прогнозы на матч Эспаньол - Бетис

    Исход игры
    Эспаньол
    28.8% (15)
    Ничья
    42.3% (22)
    Бетис
    28.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.54% (19)
    Меньше
    63.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.85% (41)
    Нет
    21.15% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.3% (22)
    1:2 Бетис
    23.1% (12)
    1:0 Эспаньол
    13.5% (7)
    2:1 Эспаньол
    11.5% (6)
    2:0 Эспаньол
    3.8% (2)
    0:1 Бетис
    3.8% (2)
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    Эспаньол
    Бетис

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