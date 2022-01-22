Испания: Ла Лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
23' Желтая карточкаХименес Фали
0:1
34' ГолНегредо Альваро
49' Желтая карточкаБарди Энис
50' Желтая карточкаЛосано Энтони
59' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
68' Желтая карточкаЛедесма Херемиас
69' Желтая карточкаКлерк Карлос
0:2
73' ГолСанчес Сальвадор
76' Желтая карточкаАлехо Иван
76' Желтая карточкаМоралес Луис
76' Желтая карточкаАйтор Фернандес
76' Красная карточкаAlessio Lisci
90' Желтая карточкаАроян Вараздат
Ход матча
23'
34'
0:1
49'
50'
59'
68'
69'
73'
0:2
76'
76'
76'
76'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
32
Чуст
Виктор
14
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Marc Pubill
-
Главный тренер: Alessio Lisci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Парра РаульЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Леванте
Кадис
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6
|0.29
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.14
|Барди Энис
|3 (2)
|0.14
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.1
|Кампанья Хосе
|2
|0.1
|Мелеро Гонсало
|1
|0.05
|Сольдадо Роберто
|1
|0.05
|Мустафи Шкодран
|1
|0.05
|Сон
|1
|0.05
|Робер Пьер
|1
|0.05
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.18
|Негредо Альваро
|4 (2)
|0.18
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.14
|Санчес Сальвадор
|2
|0.09
|Альфонсо Луис
|2
|0.09
|Алехо Иван
|1
|0.05
|Ароян Вараздат
|1
|0.05
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.05
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|6
|0
|Пепелу
|6
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Рохер Марти
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Мирамон Хорхе
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Сон
|0
|1
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Альфонсо Луис
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Акапо Карлос
|3
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
18%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
23%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
27%
9
50%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Пропущено
43
37
17 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
9
21%
5
14%
1-15
1
2%
2
5%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
5
12%
5
14%
46-60
9
21%
5
14%
61-75
12
28%
15
41%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3
Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1
Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|22
|7
|9
|6
|33 - 23
|30
|9.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|26 - 31
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 30
|21
|18.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|6.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 22
|9
|14.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 0:2 Кадис
Исход игры
Леванте
70.5% (98)
Ничья
26.6% (37)
Кадис
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (36)
Меньше
73.33% (99)
Обе команды забьют
Да
47.41% (64)
Нет
52.59% (71)
Популярный счёт
1:0 Леванте
36.7% (51)
2:1 Леванте
24.5% (34)
1:1 Ничья
20.1% (28)
2:0 Леванте
7.9% (11)
0:0 Ничья
5% (7)
0:1 Кадис
1.4% (2)
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