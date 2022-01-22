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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:2
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
23' Желтая карточка
Хименес Фали
0:1
34' Гол
Негредо Альваро
49' Желтая карточка
Барди Энис
50' Желтая карточка
Лосано Энтони
59' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
68' Желтая карточка
Ледесма Херемиас
69' Желтая карточка
Клерк Карлос
0:2
73' Гол
Санчес Сальвадор
76' Желтая карточка
Алехо Иван
76' Желтая карточка
Моралес Луис
76' Желтая карточка
Айтор Фернандес
76' Красная карточка
Alessio Lisci
90' Желтая карточка
Ароян Вараздат
90'+9

Ход матча

23'
 
Хименес Фали
34'
0:1
Негредо Альваро
(Лосано Энтони)
38'
 
Ароян Вараздат
Хименес Фали
49'
Барди Энис
 
50'
 
Лосано Энтони
55'
Де Фрутос Хорхе
Барди Энис
 
59'
 
Санчес Сальвадор
61'
 
Алькарас Рубен
Лосано Энтони
61'
 
Собрино Рубен
Алекс Фернандес
68'
 
Ледесма Херемиас
69'
Клерк Карлос
 
73'
0:2
Санчес Сальвадор
(Алехо Иван)
76'
 
Алехо Иван
76'
Моралес Луис
 
76'
Айтор Фернандес
 
76'
Alessio Lisci
 
77'
Marc Pubill
Мирамон Хорхе
 
77'
Франкеза Энрик
Клерк Карлос
 
79'
 
Арзамендия Сантьяго
Алехо Иван
80'
 
Аларкон Томас
Негредо Альваро
87'
Малса Микаэль
Мелеро Гонсало
 
87'
Кантеро Алехандро
Сольдадо Роберто
 
90'
 
Ароян Вараздат

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 139
Леванте 70.5% (98)
X 26.6% (37)
Кадис 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
8
Пепелу
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
16
Сольдадо
Роберто
9
Рохер
Марти
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
14
Алехо
Иван
8
Алекс
Фернандес
24
Сан
Эметерио
Феде
7
Санчес
Сальвадор
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
Леванте
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Леванте
Кадис

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ТМК
2:1
С
1:1
С
0:0
КК
1:1
С
2:4
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.29
Рохер Марти 3 (1) 0.14
Барди Энис 3 (2) 0.14
Де Фрутос Хорхе 2 0.1
Кампанья Хосе 2 0.1
Мелеро Гонсало 1 0.05
Сольдадо Роберто 1 0.05
Мустафи Шкодран 1 0.05
Сон 1 0.05
Робер Пьер 1 0.05
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.18
Негредо Альваро 4 (2) 0.18
Алекс Фернандес 3 (1) 0.14
Санчес Сальвадор 2 0.09
Альфонсо Луис 2 0.09
Алехо Иван 1 0.05
Ароян Вараздат 1 0.05
Арзамендия Сантьяго 1 0.05
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 6 0
Пепелу 6 0
Сольдадо Роберто 5 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Рохер Марти 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Мирамон Хорхе 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Сон 0 1
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Альфонсо Луис 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Акапо Карлос 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Ледесма Херемиас 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Мауро Маркос 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
18%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
23%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
27%
9
50%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Пропущено

43
37
17 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
9
21%
5
14%
1-15
1
2%
2
5%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
5
12%
5
14%
46-60
9
21%
5
14%
61-75
12
28%
15
41%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3
Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1
Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал 0:0 Заявка 22 7 9 6 33 - 23 30
9. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка 0:0 Заявка 21 4 9 8 17 - 30 21
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал 0:0 Заявка 12 6 4 2 26 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
6. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка 0:0 Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Мальорка 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 22 9
14. Вильярреал 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Леванте 70.5% (98)
X 26.6% (37)
Кадис 2.9% (4)
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Где смотреть матч Леванте 0:2 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Леванте 0:2 Кадис

Исход игры
Леванте
70.5% (98)
Ничья
26.6% (37)
Кадис
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (36)
Меньше
73.33% (99)
Обе команды забьют
Да
47.41% (64)
Нет
52.59% (71)
Популярный счёт
1:0 Леванте
36.7% (51)
2:1 Леванте
24.5% (34)
1:1 Ничья
20.1% (28)
2:0 Леванте
7.9% (11)
0:0 Ничья
5% (7)
0:1 Кадис
1.4% (2)
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