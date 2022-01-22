Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Иван Алехо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

УДАЛЕНИЕ! - Alessio Lisci увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Кадис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Пепелу из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

42' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

40' Удар от ворот произведет Кадис

38' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Рохер Марти нанес удар, мяч был парирован, но Херемиас Ледесма не удержал его в руках.

36' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кадис будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Кадис

33' Пепелу из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

30' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

29' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Хименес Фали получил желтую карточку от судьи

23' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Леванте

22' Иван Алехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Санчес Сальвадор пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

22' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

19' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Карселен Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Моралес Луис нанес удар, мяч был парирован, но Херемиас Ледесма не удержал его в руках.

15' Удар от ворот произведет Кадис

15' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Иван Алехо наказан за толчок Клерк Карлос

14' Барди Энис пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

13' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Кадис

12' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Кадис

11' Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Рохер Марти из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Леванте

9' Альфонсо Луис из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Санчес Сальвадор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Рохер Марти нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

4' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Кадис

3' Мирамон Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

2' Карселен Исаак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля