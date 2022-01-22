Испания: Ла Лига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 70'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан Зрители: 30059
23' Желтая карточкаСерви Франко
31' Желтая карточкаДенис Суарес
0:1
37' ГолСерви Франко
0:2
40' ГолАспас Яго
66' Желтая карточкаТапия Ренато
Ход матча
23'
31'
37'
0:1
40'
0:2
46'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
-
45 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Кинтана НачоПолузащитник
- Нападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
Главный тренер: Санс Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
37 Коке КокеВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Севилья
Сельта
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|6
|0.27
|Окампос Лукас
|5
|0.23
|Ламела Эрик
|4
|0.18
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.14
|Ракитич Иван
|2
|0.09
|Гомес Алехандро
|2
|0.09
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.09
|Акунья Маркос
|1
|0.05
|Монтьель Гонсало
|1
|0.05
|Фернандо Режес
|1
|0.05
|Делани Томас
|1
|0.05
|Торрес Оливер
|1
|0.05
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.05
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|11 (2)
|0.5
|Мина Сантьяго
|7
|0.32
|Браис Мендес
|2
|0.09
|Серви Франко
|2
|0.09
|Денис Суарес
|2
|0.09
|Мальо Уго
|1
|0.05
|Нолито Агудо
|1
|0.05
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Акунья Маркос
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Хордан Хоан
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|7
|0
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Серви Франко
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
5
23%
2
18%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
8
15
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Забито
30
24
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
6
20%
4
17%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
6
20%
5
21%
46-60
2
7%
6
25%
61-75
5
17%
4
17%
76-90
Пропущено
16
23
12 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
7
44%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2
Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3
Сельта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2
Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|0:2 Заявка
|22
|13
|6
|3
|32 - 16
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|9.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|10.
|Сельта
|2:0 Заявка
|22
|8
|5
|9
|26 - 23
|29
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|26 - 31
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0:2 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 10
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|6.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|2:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Сельта
|2:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья 0:2 Сельта
Исход игры
Севилья
93.6% (131)
Ничья
4.3% (6)
Сельта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
53.68% (73)
Нет
46.32% (63)
Популярный счёт
2:1 Севилья
41.4% (58)
1:0 Севилья
25.7% (36)
2:0 Севилья
17.9% (25)
3:1 Севилья
5% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Севилья
1.4% (2)
0:2 Сельта
1.4% (2)
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