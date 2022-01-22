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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
0:2
Второй тайм: 70'

Стадион: Зрители: 30059
Сельта
0'
23' Желтая карточка
Серви Франко
31' Желтая карточка
Денис Суарес
0:1
37' Гол
Серви Франко
0:2
40' Гол
Аспас Яго
66' Желтая карточка
Тапия Ренато
70'

Ход матча

23'
 
Серви Франко
31'
 
Денис Суарес
37'
0:1
Серви Франко
40'
0:2
Аспас Яго
(Браис Мендес)
46'
Торрес Оливер
Ракитич Иван
 
46'
Гомес Алехандро
Фернандо Режес
 
46'
Ромеро Иван
Мир Рафа
 
64'
 
Тапия Ренато
Денис Суарес
64'
 
Мурильо Джейсон
Айду Джозеф
64'
 
Нолито Агудо
Серви Франко
66'
 
Тапия Ренато

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 140
Севилья 93.6% (131)
X 4.3% (6)
Сельта 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Сельта
47.00
6.33
4.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
9
Корона
Хесус
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Севилья
4-3-3
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Севилья
Сельта

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 6 0.27
Окампос Лукас 5 0.23
Ламела Эрик 4 0.18
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.14
Ракитич Иван 2 0.09
Гомес Алехандро 2 0.09
Карлос Диего Сантос 2 0.09
Акунья Маркос 1 0.05
Монтьель Гонсало 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Делани Томас 1 0.05
Торрес Оливер 1 0.05
Мунир Эль-Хаддади 1 0.05
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.5
Мина Сантьяго 7 0.32
Браис Мендес 2 0.09
Серви Франко 2 0.09
Денис Суарес 2 0.09
Мальо Уго 1 0.05
Нолито Агудо 1 0.05
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Акунья Маркос 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Серви Франко 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
5
23%
2
18%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

30
24
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
6
20%
4
17%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
6
20%
5
21%
46-60
2
7%
6
25%
61-75
5
17%
4
17%
76-90

Пропущено

16
23
12 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
7
44%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2
Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3
Сельта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2
Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья 0:2 Заявка 22 13 6 3 32 - 16 45
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
9. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
10. Сельта 2:0 Заявка 22 8 5 9 26 - 23 29
11. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
12. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 0:2 Заявка 11 8 2 1 22 - 10 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
6. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта 2:0 Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья 0:2 Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Сельта 2:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
5. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
6. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 74'
    Гомес справа навесил к дальней штанге, где Окампос не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Сельты".
  • Угловой
    73'
    Гомес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.
  • 72'
    Торрес справа вывел к воротам Окампоса, у которого мяч выбил Араухо.
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ГОМЕС!!!
  • 71'
    Торрес после скидки Ромеро в штрафной площади не смог справа удачно пробить по воротам. Мяч полетел левее цели.
  • Желтая карточка
    70'
    Тапия на фланге сбил Гомеса и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Сельты": вместо Франко Серви на поле вышел Агудо Нолито.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Сельты": вместо Дениса Суареса на поле вышел Ренато Тапия.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Сельты": вместо Джозефа Айду на поле вышел Джейсон Мурильо.
  • Травма, повреждение
    65'
    Айду требуется помощь медиков. Сидит Джозеф на газоне у линии своей штрафной площади.
  • 65'
    Торрес с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 64'
    Удар Торреса справа из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 62'
    Акунья справа со штрафного пробил над дальней крестовиной ворот.
  • Фол, нарушение
    61'
    Денис Суарес у угла штрафной площади зацепил ногу Гомеса.
  • 60'
    Мина по центру рванул к воротам, но его настиг Карлос и перед штрафной площадью в рискованном подкате смог выбить мяч.
  • 59'
    Аспас слева до штрафного навесил к дальней штанге, где Карлос выиграл борьбу вверху и выбил мяч на противоположный фланг.
  • Фол, нарушение
    58'
    Карлос на фланге попал локтем в лицо Галану.
  • 56'
    Медики за пределами поля накладывают тугую повязку на плечо Ромеро. "Севилья" пока играет в неполном составе.
  • 55'
    Акунье слева не удалось прорваться к штрафной площади "Сельты".
  • Травма, повреждение
    54'
    У Ромеро проблемы с правым плечом. Медики вышли осмотреть Ивана и оказать помощь.
  • 53'
    Аспас слева со штрафного навесил на Араухо, который головой пробил немного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    52'
    Хордан на фланге сбил Серви.
  • 51'
    Гомес на левом фланге не смог обыграть Айду с Браисом Мендесом.
  • 50'
    Аспас сместился влево, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил по центру ворот. Дмитрович мяч забрал в руки.
  • Угловой
    49'
    Акунья исполнил подачу от углового флага. Гости мяч от ворот выбили.
  • 48'
    Акунья слева навесил к воротам, где Араухо опередил Ромеро и выбил мяч за пределы поля.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Севильи" произошёл ряд замен: вместо Ивана Ракитича, Рафы Мира и Режеса Фенрнандо на поле вышли Оливер Торрес, Иван Ромеро и Алехандро Гомес.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Севилье!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" - "Сельта" - 0:2.
  • Угловой
    45'
    Корона от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Мир не достал мяч головой.
  • 45'
    Ракитичу на левом фланге не удалось удачно обыграться с Короной.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Хосе Санчес в первом тайме.
  • 45'
    Подачу Акуньи слева к воротам заблокировал Аспас.
  • Опасный момент
    44'
    После навеса справа на дальнюю штангу Окампос в падении боковыми "ножницами" пробил выше ворот.
  • Угловой
    43'
    Корона от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • 42'
    Прострел Хордана справа на Окампоса прервал Мальо.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    АСПАС!!! Браис Мендес справа выдал пас к штрафной площади на Аспаса. Яго сделал пару шагов вперёд и с линии низом точно пробил в левый угол.
  • 39'
    Мальо справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    СЕРВИ!!! Мина справа вошёл в штрафную площадь и сильно пробил по воротам. Дмитрович отбил мяч на Серви, который смог послать сферу между ног голкиперу.
  • Опасный момент
    36'
    Окампос слева сместился к центру и с двадцати метров пробил в ближний угол. Дитуро отбил мяч на Акунью, чей удар пришёлся в Араухо, а Монтьель на добивании послал мяч над перекладиной.
  • Травма, повреждение
    34'
    Фернандо в стыке с Пейнадо у центрального круга получил повреждение. Медики снова вышли на поле.
  • 33'
    Окампос переместился на левый фланг, где не смог пройти Дениса Суареса.
  • Желтая карточка
    32'
    Денис Суарес на фланге наступил на ногу Акунье и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    31'
    Браис Мендес в центре поля сбил Акунью.
  • 30'
    Мальо справа в штрафной площади не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Пейнадо.
  • Травма, повреждение
    29'
    Корона в стыке с Мальо получил повреждение. Медики вышли на поле, а в матче небольшая пауза.
  • 28'
    Пас Мальо вперёд по правому флангу на Аспаса перехватил Корона.
  • 27'
    Хордан по центру сделал заброс вперёд на Мира, но Айду не позволил Рафе добраться до мяча.
  • 26'
    Прострел Монтьеля справа в штрафную площадь перехватил Денис Суарес.
  • 24'
    Корона на левом фланге оказался в окружении трёх игроков и не смог сохранить мяч.
  • Желтая карточка
    23'
    Серви в центре поля ударил по ногам Хордана и получил жёлтую карточку.
  • 22'
    Мальо не пропустил вперёд по левому флангу Корону.
  • Травма, повреждение
    21'
    Араухо в центре поля выбивал мяч и попал ногой по рукам Пейнадо.
  • 20'
    "Севилья" постепенно начинает больше контролировать мяч в центре поля. Остро впереди играть пока никому не удаётся.
  • Угловой
    18'
    Окампос разыграл угловой удар с Хорданом и справа исполнил навес к воротам. Дитуро в прыжке кулаком выбил мяч из штрафной площади.
  • 17'
    Корона слева из пределов штрафной площади пробил в створ ворот. Дитуро мяч поймал.
  • Угловой
    16'
    Акунья разыграл угловой удар с Короной. Навес в штрафную площадь ударом по воротам не завершился.
  • 15'
    Мина с Мальо организовали выпад вперёд по правому флангу, но доставить мяч к воротам не смогли.
  • 14'
    Окампос на правом фланге остановил мяч у углового флага, где не смог обыграть Галана.
  • Фол, нарушение
    13'
    Серви в центре поля врезал по ногам Монтьелю.
  • Фол, нарушение
    12'
    Денис Суарес на чужой половине поля завалил на газон Ракитича.
  • 10'
    Акунья слева прострелил к воротам, где Дитуро чуть выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    9'
    Корона у центрального круга руками придержал Пейнадо.
  • 8'
    Монтьель справа с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 7'
    Акунья слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где партнёры до мяча не дотянулись.
  • 6'
    Мальо активно поддерживает атаки гостей на правом фланге. обостряющих передач к воротам пока нет.
  • 5'
    Дмитрович на выходе кулаками выбил мяч из штрафной площади после навеса слева и столкнулся с Браисом Мендесом.
  • 4'
    "Сельта" уверенно комбинирует в центре поля. Гости первые минуты встречи проводят активно.
  • 3'
    Аспас справа вошёл в штрафную площадь и прострелил к воротам, где первым на мяче оказался Карлос.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Сельта" - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Севилья 0:2 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Севилья 0:2 Сельта

Исход игры
Севилья
93.6% (131)
Ничья
4.3% (6)
Сельта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
53.68% (73)
Нет
46.32% (63)
Популярный счёт
2:1 Севилья
41.4% (58)
1:0 Севилья
25.7% (36)
2:0 Севилья
17.9% (25)
3:1 Севилья
5% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Севилья
1.4% (2)
0:2 Сельта
1.4% (2)
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Севилья
Сельта

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