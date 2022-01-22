Торрес после скидки Ромеро в штрафной площади не смог справа удачно пробить по воротам. Мяч полетел левее цели.

Торрес справа вывел к воротам Окампоса, у которого мяч выбил Араухо.

Гомес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.

Гомес справа навесил к дальней штанге, где Окампос не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Сельты".

Второй тайм в Севилье!

В перерыве в составе "Севильи" произошёл ряд замен: вместо Ивана Ракитича, Рафы Мира и Режеса Фенрнандо на поле вышли Оливер Торрес, Иван Ромеро и Алехандро Гомес.

Акунья слева навесил к воротам, где Араухо опередил Ромеро и выбил мяч за пределы поля.

Акунья исполнил подачу от углового флага. Гости мяч от ворот выбили.

Аспас сместился влево, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил по центру ворот. Дмитрович мяч забрал в руки.

Гомес на левом фланге не смог обыграть Айду с Браисом Мендесом.

Аспас слева со штрафного навесил на Араухо, который головой пробил немного выше перекладины.

У Ромеро проблемы с правым плечом. Медики вышли осмотреть Ивана и оказать помощь.

Акунье слева не удалось прорваться к штрафной площади "Сельты".

Медики за пределами поля накладывают тугую повязку на плечо Ромеро. "Севилья" пока играет в неполном составе.

Карлос на фланге попал локтем в лицо Галану.

Аспас слева до штрафного навесил к дальней штанге, где Карлос выиграл борьбу вверху и выбил мяч на противоположный фланг.

Мина по центру рванул к воротам, но его настиг Карлос и перед штрафной площадью в рискованном подкате смог выбить мяч.

Акунья справа со штрафного пробил над дальней крестовиной ворот.

Айду требуется помощь медиков. Сидит Джозеф на газоне у линии своей штрафной площади.

Замена в составе "Сельты": вместо Джозефа Айду на поле вышел Джейсон Мурильо.

Замена в составе "Сельты": вместо Дениса Суареса на поле вышел Ренато Тапия.

Замена в составе "Сельты": вместо Франко Серви на поле вышел Агудо Нолито.

Тапия на фланге сбил Гомеса и получил жёлтую карточку.

Первый тайм

— Перерыв! "Севилья" - "Сельта" - 0:2.

45' Корона от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Мир не достал мяч головой.

45' Ракитичу на левом фланге не удалось удачно обыграться с Короной.

45' 2 минуты добавил Хосе Санчес в первом тайме.

45' Подачу Акуньи слева к воротам заблокировал Аспас.

44' После навеса справа на дальнюю штангу Окампос в падении боковыми "ножницами" пробил выше ворот.

43' Корона от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

42' Прострел Хордана справа на Окампоса прервал Мальо.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

АСПАС!!! Браис Мендес справа выдал пас к штрафной площади на Аспаса. Яго сделал пару шагов вперёд и с линии низом точно пробил в левый угол.

39' Мальо справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

СЕРВИ!!! Мина справа вошёл в штрафную площадь и сильно пробил по воротам. Дмитрович отбил мяч на Серви, который смог послать сферу между ног голкиперу.

36' Окампос слева сместился к центру и с двадцати метров пробил в ближний угол. Дитуро отбил мяч на Акунью, чей удар пришёлся в Араухо, а Монтьель на добивании послал мяч над перекладиной.

34' Фернандо в стыке с Пейнадо у центрального круга получил повреждение. Медики снова вышли на поле.

33' Окампос переместился на левый фланг, где не смог пройти Дениса Суареса.

32' Денис Суарес на фланге наступил на ногу Акунье и получил жёлтую карточку.

31' Браис Мендес в центре поля сбил Акунью.

30' Мальо справа в штрафной площади не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Пейнадо.

29' Корона в стыке с Мальо получил повреждение. Медики вышли на поле, а в матче небольшая пауза.

28' Пас Мальо вперёд по правому флангу на Аспаса перехватил Корона.

27' Хордан по центру сделал заброс вперёд на Мира, но Айду не позволил Рафе добраться до мяча.

26' Прострел Монтьеля справа в штрафную площадь перехватил Денис Суарес.

24' Корона на левом фланге оказался в окружении трёх игроков и не смог сохранить мяч.

23' Серви в центре поля ударил по ногам Хордана и получил жёлтую карточку.

22' Мальо не пропустил вперёд по левому флангу Корону.

21' Араухо в центре поля выбивал мяч и попал ногой по рукам Пейнадо.

20' "Севилья" постепенно начинает больше контролировать мяч в центре поля. Остро впереди играть пока никому не удаётся.

18' Окампос разыграл угловой удар с Хорданом и справа исполнил навес к воротам. Дитуро в прыжке кулаком выбил мяч из штрафной площади.

17' Корона слева из пределов штрафной площади пробил в створ ворот. Дитуро мяч поймал.

16' Акунья разыграл угловой удар с Короной. Навес в штрафную площадь ударом по воротам не завершился.

15' Мина с Мальо организовали выпад вперёд по правому флангу, но доставить мяч к воротам не смогли.

14' Окампос на правом фланге остановил мяч у углового флага, где не смог обыграть Галана.

13' Серви в центре поля врезал по ногам Монтьелю.

12' Денис Суарес на чужой половине поля завалил на газон Ракитича.

10' Акунья слева прострелил к воротам, где Дитуро чуть выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

9' Корона у центрального круга руками придержал Пейнадо.

8' Монтьель справа с двадцати метров пробил выше ворот.

7' Акунья слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где партнёры до мяча не дотянулись.

6' Мальо активно поддерживает атаки гостей на правом фланге. обостряющих передач к воротам пока нет.

5' Дмитрович на выходе кулаками выбил мяч из штрафной площади после навеса слева и столкнулся с Браисом Мендесом.

4' "Сельта" уверенно комбинирует в центре поля. Гости первые минуты встречи проводят активно.

3' Аспас справа вошёл в штрафную площадь и прострелил к воротам, где первым на мяче оказался Карлос.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Сельта" - в красно-белой.