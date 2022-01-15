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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Сельта
Прогнозы 48
Севилья 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Сельта 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Сельта
1.82
3.74
5.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Сельта

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 6 0.29
Окампос Лукас 5 0.24
Ламела Эрик 4 0.19
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.14
Ракитич Иван 2 0.1
Гомес Алехандро 2 0.1
Карлос Диего Сантос 2 0.1
Акунья Маркос 1 0.05
Монтьель Гонсало 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Делани Томас 1 0.05
Торрес Оливер 1 0.05
Мунир Эль-Хаддади 1 0.05
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 10 (2) 0.48
Мина Сантьяго 7 0.33
Браис Мендес 2 0.1
Денис Суарес 2 0.1
Серви Франко 1 0.05
Мальо Уго 1 0.05
Нолито Агудо 1 0.05
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Акунья Маркос 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Денис Суарес 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Серви Франко 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
5
23%
2
18%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

30
24
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
6
20%
4
17%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
6
20%
5
21%
46-60
2
7%
6
25%
61-75
5
17%
4
17%
76-90

Пропущено

16
23
12 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
7
44%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2
Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3
Сельта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2
Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис Заявка 21 11 4 6 37 - 24 37
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
9. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол Заявка 21 7 6 8 25 - 26 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
17. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
14. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Севилья 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Сельта 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Сельта
    1.82
    3.74
    5.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Сельта онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Сельта

    Исход игры
    Севилья
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Сельта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    50% (24)
    2:0 Севилья
    25% (12)
    1:0 Севилья
    16.7% (8)
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