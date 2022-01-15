Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Валенсия
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
37 матчей
45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|7
|0.35
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.35
|Лемар Тома
|3
|0.15
|Гризманн Антуан
|3
|0.15
|Кунья Матеус
|3
|0.15
|Карраско Янник
|2
|0.1
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.1
|Фелиш Жоау
|2
|0.1
|Врсалько Шиме
|1
|0.05
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|8
|0.38
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.33
|Дуро Уго
|5
|0.24
|Гайя Хосе
|2
|0.1
|Макси Гомес
|2
|0.1
|Альдерете Омар
|2
|0.1
|Андре Маркос
|1
|0.05
|Васс Даниэль
|1
|0.05
|Габриэль Паулиста
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1
|0.05
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Гильямон Уго
|5
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Фулкье Димитри
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Муса Юнус
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Лато Тони
|2
|0
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Корреа Тьерри
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Пропущено
8
21
1 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
13%
6
29%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
3
38%
3
14%
76-90
Забито
21
19
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
14%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
8
38%
7
37%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Забито
33
33
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
9%
4
12%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
4
12%
7
21%
31-45
6
18%
5
15%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
11
33%
10
30%
76-90
Пропущено
24
33
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
13%
6
18%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
5
21%
5
15%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
7
29%
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5
Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2
Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 24
|37
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|17.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|17 - 36
|15
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|14.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Исход игры
Атлетико М
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Валенсия
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
65.96% (31)
Нет
34.04% (16)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
61.7% (29)
1:0 Атлетико М
21.3% (10)
2:0 Атлетико М
10.6% (5)
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