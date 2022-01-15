  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 47
Атлетико М 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Валенсия 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Валенсия
1.50
4.55
9.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Атлетико М
Валенсия

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

37 матчей

45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 7 0.35
Суарес Луис 7 (1) 0.35
Лемар Тома 3 0.15
Гризманн Антуан 3 0.15
Кунья Матеус 3 0.15
Карраско Янник 2 0.1
Фелипе Аугусто IV 2 0.1
Фелиш Жоау 2 0.1
Врсалько Шиме 1 0.05
Кондогбия Жоффрей 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 8 0.38
Солер Карлос 7 (5) 0.33
Дуро Уго 5 0.24
Гайя Хосе 2 0.1
Макси Гомес 2 0.1
Альдерете Омар 2 0.1
Андре Маркос 1 0.05
Васс Даниэль 1 0.05
Габриэль Паулиста 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 5 0
Хименес Хосе 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Де Пауль Родриго 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 5 1
Васс Даниэль 6 0
Фулкье Димитри 6 0
Дьякаби Муктар 6 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Муса Юнус 3 0
Дуро Уго 1 1
Лато Тони 2 0
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Корреа Тьерри 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Рачич Урош 1 0
Коба Куандреди 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

8
21
1 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
13%
6
29%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
3
38%
3
14%
76-90

Забито

21
19
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
14%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
8
38%
7
37%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Забито

33
33
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
9%
4
12%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
4
12%
7
21%
31-45
6
18%
5
15%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
11
33%
10
30%
76-90

Пропущено

24
33
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
13%
6
18%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
5
21%
5
15%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
7
29%
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5
Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2
Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис Заявка 21 11 4 6 37 - 24 37
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
9. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол Заявка 21 7 6 8 25 - 26 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
17. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
14. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Атлетико М 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Валенсия 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Валенсия
    1.50
    4.55
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия

    Исход игры
    Атлетико М
    93.6% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Валенсия
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (31)
    Нет
    34.04% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    61.7% (29)
    1:0 Атлетико М
    21.3% (10)
    2:0 Атлетико М
    10.6% (5)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико М
    Валенсия

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     