Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
14' Желтая карточкаАнджелла Габриэле
16' Желтая карточкаИлиев Атанас
0:1
26' ГолЛизи Франческо
41' Желтая карточкаМатос Ридер
41' Желтая карточкаФаласко Никола
60' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
80' Желтая карточкаОливьери Марко
85' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
Ход матча
16'
26'
0:1
41'
41'
60'
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 7
-
20 Нарушения правил 27
-
58 Владение мячом, % 42
30
Шарич
Дарио
11
Илиев
Атанас
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Асколи
Перуджа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.33
|Бидуи Софьян
|3
|0.14
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.14
|Майстро Фабио
|2
|0.1
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.1
|Илиев Атанас
|2
|0.1
|Коллоколо Микеле
|2
|0.1
|Шарич Дарио
|2
|0.1
|Эрамо Мирко
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Боттегин Эрик
|1
|0.05
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.05
|Баскиротто Федерико
|1
|0.05
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|7 (4)
|0.33
|Лизи Франческо
|3
|0.14
|Куан Кристиан
|3
|0.14
|Матос Ридер
|2
|0.1
|Рози Алеандро
|2
|0.1
|Карретта Мирко
|1
|0.05
|Курадо Маркос
|1
|0.05
|Сгарби Филиппо
|1
|0.05
|Мурано Джакопо
|1
|0.05
|Занандреа Джанмария
|1
|0.05
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Боттегин Эрик
|3
|1
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Калигара Фабрицио
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Бидуи Софьян
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|8
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Рози Алеандро
|4
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Матос Ридер
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
4
44%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Забито
22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
4
18%
1
10%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
5
23%
3
30%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
10%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
29
21
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
5
17%
2
10%
1-15
6
21%
5
24%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
17%
5
24%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
2
7%
3
14%
76-90
Пропущено
27
19
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
11%
6
32%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
8
30%
30%
2
11%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
2
7%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0
Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0
Перуджа
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|5.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|6.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|21 - 40
|11
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|6.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3