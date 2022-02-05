Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
14' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
16' Желтая карточка
Илиев Атанас
0:1
26' Гол
Лизи Франческо
41' Желтая карточка
Матос Ридер
41' Желтая карточка
Фаласко Никола
60' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
80' Желтая карточка
Оливьери Марко
85' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
90'+5
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
55
Беллучи
Джузеппе
15
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
30
Шарич
Дарио
32
Калигара
Фабрицио
37
Майстро
Фабио
8
Риччи
Федерико
11
Илиев
Атанас
26
Бидуи
Софьян
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
25
Санторо
Симоне
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
28
Куан
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Асколи
4-3-3
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Асколи
Перуджа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СB
2:3
К
1:4
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:3
СB
2:0
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:2
СB
0:2
СB
1:0
ППД
0:1
ППД
3:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.33
Бидуи Софьян 3 0.14
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.14
Майстро Фабио 2 0.1
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.1
Илиев Атанас 2 0.1
Коллоколо Микеле 2 0.1
Шарич Дарио 2 0.1
Эрамо Мирко 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Боттегин Эрик 1 0.05
Феличоли Джанфилиппо 1 0.05
Баскиротто Федерико 1 0.05
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 7 (4) 0.33
Лизи Франческо 3 0.14
Куан Кристиан 3 0.14
Матос Ридер 2 0.1
Рози Алеандро 2 0.1
Карретта Мирко 1 0.05
Курадо Маркос 1 0.05
Сгарби Филиппо 1 0.05
Мурано Джакопо 1 0.05
Занандреа Джанмария 1 0.05
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 7 0
Эрамо Мирко 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Шарич Дарио 5 0
Боттегин Эрик 3 1
Сальви Алессандро 3 1
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 3 0
Калигара Фабрицио 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Бидуи Софьян 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Цаджу Франк 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 8 0
Лизи Франческо 7 0
Куан Кристиан 5 1
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Рози Алеандро 4 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Санторо Симоне 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Оливьери Марко 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
4
44%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
4
18%
1
10%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
5
23%
3
30%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
10%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

29
21
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
5
17%
2
10%
1-15
6
21%
5
24%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
17%
5
24%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
2
7%
3
14%
76-90

Пропущено

27
19
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
11%
6
32%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
8
30%
30%
2
11%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
2
7%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0
Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0
Перуджа
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза Заявка 21 11 7 3 28 - 16 40
3. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Фрозиноне Заявка 21 9 10 2 34 - 18 37
5. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
6. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
7. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
8. Читтаделла Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
10. Перуджа Заявка 21 7 10 4 22 - 19 31
11. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус Заявка 21 3 2 16 21 - 40 11
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
6. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
7. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лизи Франческо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Илиев Атанас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Анджелла Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Асколи 0:1 Перуджа онлайн


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