Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
4' Красная карточкаАдорни Давиде
27' Желтая карточкаНдой Эмануэле
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
78 Владение мячом, % 22
92
Шитум
Марио
95
Лора
Гаэтан
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Козенца
Брешия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.24
|Касо Джузеппе
|3
|0.14
|Шитум Марио
|2
|0.1
|Карраро Марко
|2
|0.1
|Миллико Винченцо
|2
|0.1
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.05
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|5
|0.24
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.19
|Баич Риад
|3 (1)
|0.14
|Паласио Родриго
|3
|0.14
|Ягелло Филип
|3
|0.14
|Трамони Маттео
|3
|0.14
|Лерис Мехди
|2
|0.1
|Бизоли Димитри
|2
|0.1
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.1
|Кистана Андреа
|2
|0.1
|Айе Флориан
|2
|0.1
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.05
|Чансельор Джон
|1
|0.05
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Карраро Марко
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паяч Марко
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Кистана Андреа
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
7
14
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
71%
3
21%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
24%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
19%
4
31%
76-90
Забито
15
33
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
3
20%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
7
47%
6
18%
61-75
3
20%
9
27%
76-90
Пропущено
35
21
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
8
23%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
6
17%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1
Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0
Брешия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:1 Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|21
|11
|7
|3
|27 - 15
|40
|3.
|Брешия
|0:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|1:1 Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|2:0 Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|21
|6
|3
|12
|22 - 31
|21
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|21 - 38
|11
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Тернана
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|9.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 12
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 8
|19
|5.
|Лечче
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|Тернана
|2:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3