Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Брешия
0'
4' Красная карточка
Адорни Давиде
27' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
28'

Ход матча

4'
 
Адорни Давиде
8'
 
Мангравити Массимилиано
Бертаньоли Массимо
27'
Ндой Эмануэле
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 78 Владение мячом, % 22
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Брешия
3.85
3.24
3.90
Все Коэффициенты
31
Матосевич
Кристьян
55
Христов
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
77
Ндой
Эмануэле
95
Лора
Гаэтан
94
Льотти
Даниэле
10
Касо
Джузеппе
1
Йоронен
Йессе
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
3
Сабелли
Стефано
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
37
Лерис
Мехди
26
Бертаньоли
Массимо
20
Айе
Флориан
27
Трамони
Маттео
Козенца
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Брешия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.24
Касо Джузеппе 3 0.14
Шитум Марио 2 0.1
Карраро Марко 2 0.1
Миллико Винченцо 2 0.1
Тиритиельо Андреа 1 0.05
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 5 0.24
Бертаньоли Массимо 4 0.19
Баич Риад 3 (1) 0.14
Паласио Родриго 3 0.14
Ягелло Филип 3 0.14
Трамони Маттео 3 0.14
Лерис Мехди 2 0.1
Бизоли Димитри 2 0.1
Ван Де Лои Томми 2 0.1
Кистана Андреа 2 0.1
Айе Флориан 2 0.1
Паяч Марко 1 (1) 0.05
Чансельор Джон 1 0.05
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Тиритиельо Андреа 4 0
Риджионе Микеле 3 0
Карраро Марко 3 0
Си Санаси 3 0
Биттанте Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Корси Анджело 1 0
Гори Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Кистана Андреа 4 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
71%
3
21%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
24%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
19%
4
31%
76-90

Забито

15
33
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
3
20%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
7
47%
6
18%
61-75
3
20%
9
27%
76-90

Пропущено

35
21
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
8
23%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
6
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1
Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0
Брешия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:1 Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза 0:0 Заявка 21 11 7 3 27 - 15 40
3. Брешия 0:0 Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Беневенто 0:0 Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Читтаделла 0:0 Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо 1:1 Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана 2:0 Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма 0:0 Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина 0:2 Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия 0:0 Заявка 21 6 3 12 22 - 31 21
17. Козенца 0:0 Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне 0:0 Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус Заявка 20 3 2 15 21 - 38 11
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза 0:0 Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто 0:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла 0:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Тернана 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
9. Козенца 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо 1:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия 0:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 12 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия 0:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина 0:2 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 8 19
5. Лечче 1:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Беневенто 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо 1:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина 0:2 Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана 2:0 Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия 0:0 Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Брешия
3.85
3.24
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 0:0 Брешия онлайн


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Козенца
Брешия

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