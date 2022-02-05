Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:0
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
4' Красная карточка
Адорни Давиде
27' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
32' Вторая желтая карточка
Ндой Эмануэле
36' Желтая карточка
Касо Джузеппе
84' Желтая карточка
Проя Федерико
86' Желтая карточка
Карраро Марко
90'+6
31
Матосевич
Кристьян
55
Христов
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
77
Ндой
Эмануэле
95
Лора
Гаэтан
94
Льотти
Даниэле
10
Касо
Джузеппе
1
Йоронен
Йессе
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
3
Сабелли
Стефано
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
37
Лерис
Мехди
26
Бертаньоли
Массимо
20
Айе
Флориан
27
Трамони
Маттео
Козенца
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Брешия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.24
Касо Джузеппе 3 0.14
Шитум Марио 2 0.1
Карраро Марко 2 0.1
Миллико Винченцо 2 0.1
Тиритиельо Андреа 1 0.05
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 5 0.24
Бертаньоли Массимо 4 0.19
Баич Риад 3 (1) 0.14
Паласио Родриго 3 0.14
Ягелло Филип 3 0.14
Трамони Маттео 3 0.14
Лерис Мехди 2 0.1
Бизоли Димитри 2 0.1
Ван Де Лои Томми 2 0.1
Кистана Андреа 2 0.1
Айе Флориан 2 0.1
Паяч Марко 1 (1) 0.05
Чансельор Джон 1 0.05
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Риджионе Микеле 3 0
Си Санаси 3 0
Касо Джузеппе 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Корси Анджело 1 0
Гори Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Кистана Андреа 4 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Проя Федерико 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
71%
3
21%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
24%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
19%
4
31%
76-90

Забито

15
33
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
3
20%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
7
47%
6
18%
61-75
3
20%
9
27%
76-90

Пропущено

35
21
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
8
23%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
6
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1
Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0
Брешия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза Заявка 21 11 7 3 28 - 16 40
3. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 21 8 11 2 32 - 18 35
7. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
8. Читтаделла Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 21 3 3 15 21 - 38 12
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 7 1 15 - 10 16
9. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус 0:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Касо Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Ндой Эмануэле получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    27'
    Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Massimo Bertagnoli уходит с поля. Мангравити Массимилиано выходит вместо него
  • 4'
    УДАЛЕНИЕ! - Адорни Давиде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 0:0 Брешия онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 