Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
4' Красная карточкаАдорни Давиде
27' Желтая карточкаНдой Эмануэле
32' Вторая желтая карточкаНдой Эмануэле
36' Желтая карточкаКасо Джузеппе
84' Желтая карточкаПроя Федерико
86' Желтая карточкаКарраро Марко
Ход матча
27'
32'
36'
84'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 16
-
45 Владение мячом, % 55
92
Шитум
Марио
95
Лора
Гаэтан
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Козенца
Брешия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.24
|Касо Джузеппе
|3
|0.14
|Шитум Марио
|2
|0.1
|Карраро Марко
|2
|0.1
|Миллико Винченцо
|2
|0.1
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.05
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|5
|0.24
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.19
|Баич Риад
|3 (1)
|0.14
|Паласио Родриго
|3
|0.14
|Ягелло Филип
|3
|0.14
|Трамони Маттео
|3
|0.14
|Лерис Мехди
|2
|0.1
|Бизоли Димитри
|2
|0.1
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.1
|Кистана Андреа
|2
|0.1
|Айе Флориан
|2
|0.1
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.05
|Чансельор Джон
|1
|0.05
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Касо Джузеппе
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паяч Марко
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Кистана Андреа
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
7
14
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
71%
3
21%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
24%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
19%
4
31%
76-90
Забито
15
33
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
3
20%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
7
47%
6
18%
61-75
3
20%
9
27%
76-90
Пропущено
35
21
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
8
23%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
6
17%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1
Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0
Брешия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|8
|11
|2
|32 - 18
|35
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 38
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 10
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3