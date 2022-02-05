Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
6' Желтая карточка
Бикел Жаниу
24'

Ход матча

6'
 
Бикел Жаниу

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
26
Лулич
Карло
21
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
24
Зербин
Алессио
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
13
Пазини
Никола
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
11
Раноккья
Филиппо
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
70
Да
Крус
Алессио
9
Дьяв
Давиде
34
Дальмонте
Никола
Фрозиноне
4-3-3
Виченца Виртус
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Виченца Виртус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:2
СB
1:1
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.38
Зербин Алессио 6 0.29
Гатти Федерико 3 0.14
Чичерелли Эмануэле 3 0.14
Гарритано Лука 2 0.1
Новакович Андрия 2 0.1
Лулич Карло 2 0.1
Дзампано Франческо 1 0.05
Чано Камилло 1 0.05
Риччи Матео 1 0.05
Канотто Луиджи 1 0.05
Роден Маркус 1 0.05
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.05
Трибуцци Алессио 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.19
Проя Федерико 4 0.19
Дьяв Давиде 3 0.14
Джакомелли Стефано 2 0.1
Крекко Лука 1 0.05
Дальмонте Никола 1 0.05
Да Крус Алессио 1 (1) 0.05
Лонго Самуэле 1 0.05
Ерарди Марио 1 0.05
Тогордо Антони 1 0.05
Ди Пардо Алессандро 1 0.05
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 7 1
Коттали Маттео 6 0
Чано Камилло 5 0
Риччи Матео 5 0
Дзампано Франческо 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Болока Даниэль 4 0
Зербин Алессио 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Шиминьски Пшемыслав 3 0
Гарритано Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Ерарди Марио 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
8
53%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
5
50%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
20%
5
26%
31-45
4
40%
5
26%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

17
11
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
3
18%
5
45%
76-90

Пропущено

8
19
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
6
32%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
26%
76-90

Забито

32
21
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
1
3%
1
5%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
11
34%
3
14%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
7
22%
3
14%
61-75
6
19%
10
48%
76-90

Пропущено

18
38
5 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 19
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
3
17%
11
29%
31-45
6
33%
8
21%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
5
28%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2
Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза Заявка 21 11 7 3 28 - 16 40
3. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 21 8 11 2 32 - 18 35
7. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
8. Читтаделла Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 21 3 3 15 21 - 38 12
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 7 1 15 - 10 16
9. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус 0:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Бикел Жаниу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Виченца Виртус онлайн


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Фрозиноне
Виченца Виртус

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