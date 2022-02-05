Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Бенито Стирпе
6' Желтая карточкаБикел Жаниу
Ход матча
6'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
55 Владение мячом, % 45
26
Лулич
Карло
28
Чано
Камилло
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Фрозиноне
Виченца Виртус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|8
|0.38
|Зербин Алессио
|6
|0.29
|Гатти Федерико
|3
|0.14
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.14
|Гарритано Лука
|2
|0.1
|Новакович Андрия
|2
|0.1
|Лулич Карло
|2
|0.1
|Дзампано Франческо
|1
|0.05
|Чано Камилло
|1
|0.05
|Риччи Матео
|1
|0.05
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|Роден Маркус
|1
|0.05
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.05
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.19
|Проя Федерико
|4
|0.19
|Дьяв Давиде
|3
|0.14
|Джакомелли Стефано
|2
|0.1
|Крекко Лука
|1
|0.05
|Дальмонте Никола
|1
|0.05
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.05
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Ерарди Марио
|1
|0.05
|Тогордо Антони
|1
|0.05
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.05
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|7
|1
|Коттали Маттео
|6
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Риччи Матео
|5
|0
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Болока Даниэль
|4
|0
|Зербин Алессио
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
8
53%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
5
50%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
20%
5
26%
31-45
4
40%
5
26%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
17
11
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
3
18%
5
45%
76-90
Пропущено
8
19
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
6
32%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
26%
76-90
Забито
32
21
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
1
3%
1
5%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
11
34%
3
14%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
7
22%
3
14%
61-75
6
19%
10
48%
76-90
Пропущено
18
38
5 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 19
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
3
17%
11
29%
31-45
6
33%
8
21%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
5
28%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2
Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|8
|11
|2
|32 - 18
|35
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 38
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 10
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3