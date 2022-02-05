Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лечче
0'
2' Желтая карточка
Калабрези Артуро
1:0
4' Пенальти
Черри Альберто
1:1
13' Гол
Листковски Марчин
24' Желтая карточка
Юлманд Мортен
30'

Ход матча

2'
 
Калабрези Артуро
4'
Черри Альберто
1:0
13'
1:1
Листковски Марчин
(Гендрей Валентин)
24'
 
Юлманд Мортен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Лечче
3.82
3.44
2.11
Все Коэффициенты
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
10
Гатто
Массимилиано
27
Черри
Альберто
72
Глиоцци
Этторе
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
17
Гендрей
Валентин
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
24
Фараго
Паоло
23
Бьёркенгрен
Йон
19
Листковски
Марчин
9
Кода
Массимо
Комо
4-4-2
Лечче
4-1-4-1

История личных встреч

Комо
Лечче

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:1
СC
4:0
СC
0:3
СC
1:1
СД
3:3
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (5) 0.33
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.24
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.19
Беллемо Алессандро 4 0.19
Виньяли Лука 3 0.14
Иовин Алессио 1 0.05
Париджини Витторио 1 0.05
Солини Маттео 1 0.05
Габриеллони Алессандро 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (2) 0.43
Стрефецца Габриэль 8 0.38
Ди Мариано Франческо 4 0.19
Гарджуло Марио 3 0.14
Майер Жан 2 0.1
Листковски Марчин 2 0.1
Родригес Пабло 1 0.05
Туиа Алессандро 1 0.05
Дермаку Кастриот 1 0.05
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Галло Антонино 1 0.05
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 7 0
Виньяли Лука 4 1
Париджини Витторио 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Черри Альберто 3 1
Арригони Томмазо 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 5 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Гарджуло Марио 2 0
Баррека Антонио 2 0
Кода Массимо 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
33%
3
27%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

16
21
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
8
38%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
20%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

28
32
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
7
25%
6
19%
1-15
4
14%
7
22%
16-30
2
7%
8
25%
31-45
7
25%
3
9%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
6
21%
5
16%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 12
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
6
32%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
5
22%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1
Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2
Лечче
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1
ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:1 Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза 0:0 Заявка 21 11 7 3 27 - 15 40
3. Брешия 0:0 Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Беневенто 0:0 Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Читтаделла 0:0 Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо 1:1 Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана 2:0 Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма 0:0 Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина 0:2 Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия 0:0 Заявка 21 6 3 12 22 - 31 21
17. Козенца 0:0 Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне 0:0 Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус Заявка 20 3 2 15 21 - 38 11
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза 0:0 Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто 0:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла 0:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Тернана 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
9. Козенца 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо 1:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия 0:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 12 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия 0:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина 0:2 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 8 19
5. Лечче 1:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Беневенто 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо 1:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина 0:2 Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана 2:0 Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия 0:0 Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Лечче
3.82
3.44
2.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 1:1 Лечче онлайн


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