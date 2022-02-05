Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
2' Желтая карточкаКалабрези Артуро
1:0
4' ПенальтиЧерри Альберто
1:1
13' ГолЛистковски Марчин
24' Желтая карточкаЮлманд Мортен
72' Желтая карточкаИоанну Николас
75' Желтая карточкаГалло Антонино
1:1
86' Не забитый пенальтиКода Массимо
Ход матча
4'
1:0
13'
24'
72'
75'
86'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 9
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
36 Владение мячом, % 64
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Комо
Лечче
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (5)
|0.33
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.24
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.19
|Беллемо Алессандро
|4
|0.19
|Виньяли Лука
|3
|0.14
|Иовин Алессио
|1
|0.05
|Париджини Витторио
|1
|0.05
|Солини Маттео
|1
|0.05
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.05
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (2)
|0.43
|Стрефецца Габриэль
|8
|0.38
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.19
|Гарджуло Марио
|3
|0.14
|Майер Жан
|2
|0.1
|Листковски Марчин
|2
|0.1
|Родригес Пабло
|1
|0.05
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Галло Антонино
|1
|0.05
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Париджини Витторио
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Гарджуло Марио
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
5
38%
4
33%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
8
38%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
20%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Забито
29
33
14 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
8
28%
7
21%
1-15
4
14%
7
21%
16-30
2
7%
8
24%
31-45
7
24%
3
9%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
6
21%
5
15%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
5
21%
4
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
5
21%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1
Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2
Лечче
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1
ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|8
|11
|2
|32 - 18
|35
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 38
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 10
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3