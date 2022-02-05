Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
2:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Реджина

Ход матча

13'
Петтинари Стефано
(Партипило Антони)
1:0
16'
Палумбо Антонио
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Реджина
1.91
5.00
4.45
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
80
Куцупиас
Илиас
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
24
Перальта
Диего
21
Партипило
Антони
32
Петтинари
Стефано
12
Микай
Алессандро
27
Адьяпонг
Клод
3
Ционек
Тьяго
29
Айя
Рамзи
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
90
Фолоруншо
Майкл
72
Кортиновис
Алессандро
10
Белломо
Никола
30
Монтальто
Адриано
Тернана
4-3-2-1
Реджина
4-2-1-3

История личных встреч

Тернана
Реджина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:2
СC
1:0
СC
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.38
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.33
Партипило Антони 4 0.19
Петтинари Стефано 3 0.14
Соренсен Фредерик 2 0.1
Палумбо Антонио 2 0.1
Маццокки Симоне 2 0.1
Дефенди Марино 1 0.05
Мартелла Бруно 1 0.05
Капоне Кристиан 1 0.05
Перальта Диего 1 0.05
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.29
Монтальто Адриано 4 (1) 0.19
Менез Жереми 2 0.1
Ривас Ригоберто 2 0.1
Белломо Никола 1 0.05
Хетемай Перпарим 1 0.05
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 7 0
Агацци Давиде 3 1
Партипило Антони 4 0
Петтинари Стефано 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Капуано Марко 3 0
Гирингелли Лука 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Палумбо Антонио 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 6 1
Кризетиг Лоренцо 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Хетемай Перпарим 5 0
Бьянки Николо 5 0
Менез Жереми 2 1
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Лояконо Джузеппе 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Белломо Никола 2 0
Монтальто Адриано 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

15
11
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
6
40%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Забито

33
17
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
7
21%
3
18%
1-15
4
12%
3
18%
16-30
4
12%
4
24%
31-45
6
18%
2
12%
46-60
7
21%
4
24%
61-75
5
15%
1
6%
76-90

Пропущено

29
26
18 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
14%
3
12%
1-15
8
28%
4
15%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
3
10%
7
27%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
3
10%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1
Реджина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4
Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:1 Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза 0:0 Заявка 21 11 7 3 27 - 15 40
3. Брешия 0:0 Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Беневенто 0:0 Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Читтаделла 0:0 Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо 1:1 Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана 2:0 Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма 0:0 Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина 0:2 Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия 0:0 Заявка 21 6 3 12 22 - 31 21
17. Козенца 0:0 Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне 0:0 Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус Заявка 20 3 2 15 21 - 38 11
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза 0:0 Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто 0:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла 0:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Тернана 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
9. Козенца 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо 1:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия 0:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 12 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия 0:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина 0:2 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 8 19
5. Лечче 1:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Беневенто 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо 1:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина 0:2 Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана 2:0 Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия 0:0 Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Реджина
1.91
5.00
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 2:0 Реджина онлайн


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