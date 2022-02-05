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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
2:0
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
1:0
13' Гол
Петтинари Стефано
2:0
16' Гол
Палумбо Антонио
36' Желтая карточка
Петтинари Стефано
51' Желтая карточка
Агацци Давиде
55' Желтая карточка
Монтальто Адриано
72' Красная карточка
Белломо Никола
76' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
80' Желтая карточка
Ционек Тьяго
2:0
81' Не забитый пенальти
Партипило Антони
88' Желтая карточка
Палумбо Антонио
90'+5
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
80
Куцупиас
Илиас
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
24
Перальта
Диего
21
Партипило
Антони
32
Петтинари
Стефано
12
Микай
Алессандро
27
Адьяпонг
Клод
3
Ционек
Тьяго
29
Айя
Рамзи
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
90
Фолоруншо
Майкл
72
Кортиновис
Алессандро
10
Белломо
Никола
30
Монтальто
Адриано
Тернана
4-3-2-1
Реджина
4-2-1-3

История личных встреч

Тернана
Реджина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:2
СC
1:0
СC
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.38
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.33
Партипило Антони 4 0.19
Петтинари Стефано 3 0.14
Соренсен Фредерик 2 0.1
Палумбо Антонио 2 0.1
Маццокки Симоне 2 0.1
Дефенди Марино 1 0.05
Мартелла Бруно 1 0.05
Капоне Кристиан 1 0.05
Перальта Диего 1 0.05
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.29
Монтальто Адриано 4 (1) 0.19
Менез Жереми 2 0.1
Ривас Ригоберто 2 0.1
Белломо Никола 1 0.05
Хетемай Перпарим 1 0.05
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 7 0
Агацци Давиде 4 1
Петтинари Стефано 4 0
Партипило Антони 4 0
Пагера Фабрицио 3 0
Капуано Марко 3 0
Гирингелли Лука 3 0
Палумбо Антонио 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 7 1
Кризетиг Лоренцо 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Хетемай Перпарим 5 0
Бьянки Николо 5 0
Менез Жереми 2 1
Белломо Никола 2 1
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Монтальто Адриано 3 0
Лояконо Джузеппе 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
2
11%
2
25%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
13%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
6
40%
3
23%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Забито

35
17
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
8
23%
3
18%
1-15
5
14%
3
18%
16-30
4
11%
4
24%
31-45
6
17%
2
12%
46-60
7
20%
4
24%
61-75
5
14%
1
6%
76-90

Пропущено

29
28
18 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
14%
4
14%
1-15
8
28%
5
18%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
3
10%
7
25%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
3
10%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1
Реджина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4
Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза Заявка 21 11 7 3 28 - 16 40
3. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 21 8 11 2 32 - 18 35
7. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
8. Читтаделла Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 21 3 3 15 21 - 38 12
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 7 1 15 - 10 16
9. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус 0:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
Где смотреть матч Тернана 2:0 Реджина онлайн


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