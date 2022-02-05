Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Либеро Либерати
1:0
13' ГолПеттинари Стефано
2:0
16' ГолПалумбо Антонио
36' Желтая карточкаПеттинари Стефано
51' Желтая карточкаАгацци Давиде
55' Желтая карточкаМонтальто Адриано
72' Красная карточкаБелломо Никола
76' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
80' Желтая карточкаЦионек Тьяго
2:0
81' Не забитый пенальтиПартипило Антони
88' Желтая карточкаПалумбо Антонио
Ход матча
13'
16'
2:0
51'
72'
76'
80'
81'
2:0
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 18
-
51 Владение мячом, % 49
29
Айя
Рамзи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Тернана
Реджина
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.38
|Доннарумма Альфредо
|7 (1)
|0.33
|Партипило Антони
|4
|0.19
|Петтинари Стефано
|3
|0.14
|Соренсен Фредерик
|2
|0.1
|Палумбо Антонио
|2
|0.1
|Маццокки Симоне
|2
|0.1
|Дефенди Марино
|1
|0.05
|Мартелла Бруно
|1
|0.05
|Капоне Кристиан
|1
|0.05
|Перальта Диего
|1
|0.05
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.29
|Монтальто Адриано
|4 (1)
|0.19
|Менез Жереми
|2
|0.1
|Ривас Ригоберто
|2
|0.1
|Белломо Никола
|1
|0.05
|Хетемай Перпарим
|1
|0.05
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Соренсен Фредерик
|7
|0
|Агацци Давиде
|4
|1
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Гирингелли Лука
|3
|0
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|7
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Хетемай Перпарим
|5
|0
|Бьянки Николо
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Монтальто Адриано
|3
|0
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
2
11%
2
25%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
13%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
6
40%
3
23%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Забито
35
17
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
8
23%
3
18%
1-15
5
14%
3
18%
16-30
4
11%
4
24%
31-45
6
17%
2
12%
46-60
7
20%
4
24%
61-75
5
14%
1
6%
76-90
Пропущено
29
28
18 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
14%
4
14%
1-15
8
28%
5
18%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
3
10%
7
25%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
3
10%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1
Реджина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4
Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|8
|11
|2
|32 - 18
|35
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 38
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 10
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3